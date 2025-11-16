Otto Padrón planearía boda tras divorcio de Angélica Vale: Mhoni Vidente revela con quién se casará

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón se convirtió en uno de los temas más calientes del espectáculo, y ahora la conversación subió de tono gracias a las nuevas predicciones de Mhoni Vidente, quien no solo vislumbró un divorcio lleno de problemas, sino también un inminente matrimonio del ejecutivo con una mujer mucho más joven. Las palabras de la famosa tarotista encendieron aún más la polémica, especialmente porque asegura que el proceso no será nada pacífico y que ambos enfrentarán batallas que podrían prolongarse durante meses, principalmente por dinero, patrimonio y acuerdos familiares.

Mira: Yuri habla del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón; revela ‘crisis’ que vivió la actriz en Juego de voces

Javier Ceriani reveló la noticia del divorcio de Angélica Vale y aseguró tener en su poder la demanda oficial presentada por Otto Padrón. / X

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

La famosa tarotista Mhoni Vidente volvió a encender las redes con una predicción que involucra a dos figuras muy queridas de la farándula: Angélica Vale y Otto Padrón. Según la vidente, el ejecutivo cubano no solo está decidido a terminar su matrimonio, sino que ya tiene planes para casarse con otra mujer. “Porque ya anda con otra que también es cubana, que trae planes de casarse con ella. La muchacha es conductora, presentadora”, aseguró Mhoni en una de sus más recientes lecturas.

La revelación llega justo cuando la actriz confirmó que lleva ocho meses separada, aunque la demanda de divorcio se presentó hace poco.

Lee: Angélica Vale, tras divorcio con Otto Padrón, se defiende de las burlas por “apoyar” a Nodal y Ángela Aguila

Se dice que Angélica Vale y Otto Padrón presuntamente discutieron tras ella enterarse de la demanda de divorcio / IG: @angelicavaleoriginal / IMDb

¿Por qué será tan polémico el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Mhoni Vidente no se quedó solo en la predicción de una nueva boda. La vidente advirtió que el proceso legal será todo menos pacífico. “Angélica es visceral como su papá (Raúl Vale, comediante) y dudo que vaya a llevarse a cabo un divorcio ameno”, dijo con firmeza.

La tarotista explicó que el conflicto girará en torno al dinero y los bienes que la pareja construyó durante los 14 años de matrimonio. “Aquí va a ser un divorcio muy controversial, muy polémico y pues definitivamente van a estar peleando el dinero”, afirmó. Incluso mencionó que la herencia que Angélica recibió de su padre podría entrar en la disputa.

Además, Otto Padrón habría solicitado que Angélica pague los costos del litigio, lo que añade tensión a la separación. Según Mhoni, el carácter fuerte del ejecutivo complicará cualquier acuerdo económico, especialmente en lo relacionado con la custodia compartida de los hijos.

“Aquí lo importante es no pelearse por los hijos. Otto Padrón es de carácter fuerte y va a ser muy difícil llegar a un acuerdo económico por parte de los hijos”. Mhoni Vidente

Mira: Angélica Vale, tras divorcio de Otto Padrón, reviven polémico consejo que le envió a Cazzu: “Que lo aplique”

Otto Padrón / Redes sociales

¿Quién es la joven con la que Otto Padrón, ex de Angélica Vale, se casará según Mhoni Vidente?

La predicción más impactante de Mhoni Vidente es que Otto Padrón ya tiene una relación establecida desde hace tiempo. “Visualizo que inmediatamente después de que se divorcie, Otto Padrón se va a casar con esta otra muchacha, que es cubana, tiene 28 o 30 años. O sea, una jovencita porque al cubano le gusta comer rico”, reveló la vidente.

Aunque no dio el nombre, Mhoni aseguró que se trata de una conductora de televisión, lo que ha desatado especulaciones en redes sociales. Según la tarotista, la crisis matrimonial entre Angélica y Otto comenzó hace tres años, lo que coincide con los rumores de que la pareja intentó salvar su relación con terapia, sin éxito.

Ante este panorama, Mhoni Vidente recomendó a Angélica Vale poner tierra de por medio. “Lo que tienen que hacer Angélica Vale y Angélica María es cuidar a los hijos, venirse a México un tiempo, estar aquí sanando completamente el corazón y alejarse de lo que frecuentaban como pareja, ¿no?”, sugirió la vidente, quien también aconsejó a la actriz rehacer su vida sentimental.

Así lo dijo la tarotista: