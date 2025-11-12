Angélica Vale y Otto Padrón: Vidente revela el supuesto motivo de su divorcio ¿Por Angélica María?

El anuncio del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha generado múltiples reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Tras 14 años de matrimonio, la actriz confirmó en su programa de radio La Vale show que atraviesa un proceso legal de separación, señalado como uno de los momentos más difíciles de su vida. La noticia sorprendió al público, especialmente porque reveló que se enteró del trámite en corte por mensajes en redes sociales y medios, mientras cenaba con su ahora expareja.

Después de la información confirmada por la propia Vale, comenzaron a circular diversas versiones sobre los presuntos motivos que habrían llevado al rompimiento. Fue la vidente Viera, a través de su canal de YouTube, quien aseguró tener detalles sobre las razones detrás de la decisión. Según su lectura de cartas, existirían dinámicas que habrían desgastado el vínculo sentimental.

Te puede interesar: Angélica Vale recuerda su famoso e incómodo vecino que se le pasaba fumando hierba: “salí corriendo”

¿Quién llevaba el dinero a casa? Aseguran que Angélica Vale trabajaba “como señor” porque Otto Padrón no la mantenía

¿Qué dijeron Angélica Vale y Otto Padrón sobre su proceso de divorcio?

Durante la transmisión en vivo de su programa La Vale show, Angélica Vale confirmó que desde abril ella y Otto Padrón ya no se encontraban juntos. También expresó que una de sus prioridades es el bienestar de sus dos hijos, a quienes aseguró seguirá protegiendo. Además, agradeció el tiempo compartido con su expareja, dejando claro que la familia seguirá siendo un eje importante en su vida.

Vale señaló que se enteró de que el proceso legal por el video de Javier Ceriani de YouTube. Esta revelación detonó una ola de especulaciones sobre cómo se habría manejado el proceso dentro del matrimonio. El tema comenzó a ocupar espacios en plataformas digitales y noticieros de espectáculos, incrementando el interés del público.

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”. Angélica Vale

Además, Angélica Vale comentó durante su programa que Otto Padrón le habría comunicado unos días antes que iniciarían el proceso de divorcio, pero él aseguró que no tenía conocimiento de que sus abogados ya habían presentado la demanda ante la corte. Después de esa declaración, Padrón no ha vuelto a brindar más información al respecto.

Al momento, Otto no se ha prunuciado públicamente sobre este asunto. Incluso, se rumoró que estaba desaparecido.

Te puede interesar: ¿Dónde está Otto Padrón, esposo de Ángelica Vale? Tras confirmar su divorcio, revelan que está “desaparecido”

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Cuáles serían los supuestos motivos del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, según la vidente Viera?

Según la lectura de cartas realizada por la vidente Vieira en su canal de YouTube, la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón presuntamente habría presentado diferencias relacionadas con el carácter y la dinámica interna de su relación. En su transmisión, la vidente aseguró que la actriz presuntamente “representaba una figura muy fuerte dentro del matrimonio”, lo que supuestamente habría generado tensiones constantes. Señaló que “había un juego y problemas de poder” entre ambos, situación que presuntamente terminó desgastando la relación con el paso del tiempo.

Vieira también mencionó los supuestos factores económicos como parte de las discrepancias. En sus palabras, “hay una situación de dinero que habría provocado discusiones”, aunque recalcó que no observa la presencia de una tercera persona involucrada en la separación.

“Él no es fácil, pero un cubano aguantarle a su mujer, quedarse callado y el decir: ‘No, no’. Él ya quiere ser el hombre en la casa, vuelvo y lo digo, aquí no hay un tercera persona de por medio y ella no me dejará mentir.” Vidente Vieira

Por último, la vidente mandó una contundente advertencia para la actriz Angélica Vale, pues Vieira asegura que presuntamente habría conflictos en la corte y problemas con vienes.

“Va a haber problemas en corte, óiganlo bien, de bienes. Eh, tú te quedas con tanto, tú me das tanto. Ciudadito, Angélica Vale, porque él va a sacar los trapitos al sol y te va a sacar, como dicen por ahí, las garras. No era todo lo que tú pensabas.” Vidente Vieira

Otro de los puntos señalados en la lectura de la vidente Vieira fue el vínculo cercano entre Angélica Vale y su madre, Angélica María. Según la vidente, esta relación presuntamente habría generado desacuerdos por la cercanía constante entre ambas. Este aspecto habría sido un componente importante en la dinámica familiar, derivando en supuestas inconformidades dentro del matrimonio.

Viera mencionó que, en su interpretación, Otto Padrón presuntamente “se cansó” de la situación y supuestamente habría decidió dar un paso al costado. También afirmó que no visualizaba que alguno de los dos tuviera más hijos en un futuro próximo. Al finalizar, destacó que Vale no estaría cerrada al amor y que, según las cartas, aún existen posibilidades para una nueva relación en su vida.

“Miren, él sale corriendo de la relación, él se cansó... Aunque Angélica María y Angélica Vale digan que Otto siempre ha estado de acuerdo con que la suegra, la señora no saliera de su casa. Aquí está saliendo que no. Aquí me sale que también hay conflictos. Por más que él quisiera y quiere a su suegra, no significa que la va a tener metida todos los días aquí. Aunque ella siempre ha dicho: ‘Mira, mi amor, para yo estar pagando y pagar por ahí, mejor le pago a mi mamá y que mi madre esté con mis hijos, que son sus nietos’. Vidente Vieira

Te puede interesar: ¿Angélica Vale le habría sido infiel a Otto Padrón? Salen a la luz las supuestas causas de su divorcio

Así fue la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón / Captura de pantalla

¿Quién es Otto Padrón, aún esposo de Angélica Vale?

Otto Padrón es un empresario y productor con una amplia trayectoria en medios de comunicación y fuerzas armadas. Nació en Cuba en 1965 y emigró junto a su familia a Estados Unidos siendo un niño. Tras establecerse en Miami, cursó estudios en Ciencias de la Comunicación y Economía, además de especializarse en radiodifusión. Más tarde obtuvo una maestría en administración de empresas, formación que lo llevó a desempeñarse en puestos ejecutivos dentro de la industria televisiva.

Su carrera militar inició en 1983, cuando se alistó en el primer Batallón Ranger del 75.º Regimiento Ranger Aerotransportado de Operaciones Especiales. Tras cuatro décadas de servicio activo en misiones de combate y despliegue con la Armada de Estados Unidos, se retiró con el rango de coronel, de acuerdo con información de la Reserva del Ejército estadounidense. Paralelamente, desarrolló una carrera en medios, destacando como productor y vicepresidente sénior de Programación en Univision, donde participó en proyectos de entretenimiento dirigidos al público latino.

Te puede interesar: Angélica Vale comparada con Ángela Aguilar, ¿por ser fan de relaciones ajenas? “No fui amantera, fui noviera”