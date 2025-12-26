Angélica Vale celebra la Navidad tras su divorcio con Otto Padrón y manda especial mensaje | FOTO

Esta Navidad marcó un momento distinto para Angélica Vale. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió un mensaje, el primero de las festividades decembrinas que publica tras su separación de Otto Padrón, ¿qué dijo? Aquí te contamos todo.

Angélica Vale y Otto Padrón. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón está rodeada de múltiples versiones y rumores desde que se dio a conocer su divorcio, luego de 14 años de matrimonio. En un inicio, comenzaron a circular especulaciones que apuntaban a una supuesta relación sentimental de Padrón con una conductora de televisión, mientras que otras versiones señalaban, sin confirmación, que presuntamente habría existido una infidelidad por parte de la actriz con un compañero de trabajo.

Recientemente una fuente reveló a TVNotas que Angélica habría vivido una relación complicada marcada por presuntos insultos constantes y engaños por parte de Otto Padrón. Según este testimonio, la actriz incluso habría intentado reconquistarlo tras un cambio físico notable, pero la dinámica entre ambos ya estaba fracturada.

La fuente también afirmó que la relación con la familia de Angélica Vale habría sido tensa, especialmente con su madre, Angélica María, quien —siempre según la fuente— habría recibido malos tratos por parte de Otto, a quién incluso se le olvidaba pasar a recoger a sus hijos a la escuela.

“Yo le diría: ‘Date cuenta, amigo. Ella hoy luce espectacular. Tú eres 10 años mayor. Estás viejo, cansado y tu novia, en lugar de mantenerte, ¡te bateará!’. Angélica perdió peso (finales de 2022, principios de 2023), se ve hermosa. Ella quería reconquistarlo”, comentó la fuente a TVNotas.

Otto Padrón. / Foto: Redes sociales

¿Qué publicó Angélica Vale en Navidad?

Angélica Vale compartió en sus redes sociales algunos momentos de cómo celebró la Navidad este año. En una de las imágenes se observa una mesa larga servida para la cena, con platos, copas, servilletas y distintos alimentos colocados de manera ordenada, lo que sugiere una reunión en casa. La fotografía fue acompañada por un mensaje escrito por una de sus invitadas, quien agradeció la velada y destacó el gusto de pasar la Nochebuena en su hogar, a lo que la actriz respondió de forma breve: “¡Yo más!”.

En otra de las historias publicadas, la actriz de La fea más bella retomó una imagen compartida por una amiga de la actriz, en la que aparece un montaje con Santa Claus acompañado de Tom Cruise y Robert Downey Jr. sosteniendo estatuillas doradas de los Premios Oscar. El texto sobre la imagen hace referencia, en tono de broma, a la llegada de regalos adicionales a su casa, mientras que Angélica añadió emojis de risa, dejando ver que se trató de un intercambio ligero durante la celebración decembrina.

A través de estas publicaciones, Angélica Vale mostró fragmentos de su Navidad sin dar mayores detalles, limitándose a compartir imágenes del ambiente, los mensajes que recibió y sus reacciones. Sus historias reflejan cómo vivió la fecha rodeada de personas cercanas y cómo decidió comunicarse con sus seguidores durante las fiestas de fin de año, ¿será que la actriz ya cerró el ciclo con Padrón y está lista para continuar su vida?

Mensaje de Navidad de Angélica Vale. / Foto: Redes sociales

¿Otto Padrón olvida cómo conoció a Angélica Vale?

Una plática grabada en 2021 entre Angélica Vale y Otto Padrón, del ciclo Angelicales, donde relataban cómo se conocieron y cómo una relación laboral fue transformándose con el paso del tiempo sorprendió cuando el productor confundió fechas de cómo se conocieron y cuando le pidió que fuera su novia.

Durante el episodio, la actriz explica que cuando conoció a Otto Padrón ella tenía un novio que además fungía como su mánager, y que el primer acercamiento con Otto fue estrictamente profesional. Él buscaba contratarla para un proyecto cinematográfico con Univisión, y así comenzaron a tratarse como colegas.

El momento que más llama la atención llega cuando la conversación entra en una dinámica de preguntas directas. Angélica pide una línea de tiempo clara y lanza la pregunta: “¿cuándo te enamoraste de mí?”. Otto Padrón guarda silencio, duda y tarda en responder: “Creo que fue en una evento de fin de año en el que estuvimos juntos”, mientras ella sonríe con nervios. Finalmente, él ensaya una respuesta al recordar un evento de fin de año, pero la actriz lo corrige de inmediato: “No, eso ya fue cuando te me declaraste, ahí ya me pediste ser tu novia”.

