Angélica Vale lanza llamado tras su divorcio: reporta desaparición de una persona y pide ayuda urgente

Tras atravesar uno de los momentos más sensibles de su vida personal, la actriz Angélica Vale volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no fue por su reciente divorcio, sino por una situación alarmante que preocupó a sus seguidores.

Angélica Vale sonriendo / Instagram

¿Qué mensaje compartió Angélica Vale que encendió las alarmas en redes sociales?

La tarde del viernes 16 de enero, Angélica Vale utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un boletín de búsqueda emitido por la Unidad de Personas Desaparecidas de Los Ángeles, correspondiente al sonidista y fotógrafo Yuri Alexander Reese.

La publicación llamó la atención no solo por el contenido, sino por la urgencia del caso. En el documento se especifica que Yuri Alexander Reese fue visto por última vez el pasado 14 de enero, cuando salió de Vine Street, en Hollywood, sin llevar consigo teléfono celular ni dinero, un detalle que incrementó la preocupación.

“Se fue de Vine Street, Hollywood, sin teléfono celular ni dinero”, se lee textualmente en el boletín compartido por la actriz.

Junto a la imagen, Angélica Vale agregó un mensaje corto, dirigido directamente a la comunidad angelina, demostrando su preocupación y la urgencia de la situación: “¿Me ayudan Los Ángeles?”, escribió la actriz.

¿Quién es Yuri Alexander Reese y por qué preocupa su desaparición?

Yuri Alexander Reese no es una figura desconocida en la industria audiovisual. Se trata de un sonidista, fotógrafo y artista plástico con una trayectoria reconocida en producciones de alto perfil en Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, Reese ha colaborado en proyectos como “Superman y Lois”, “CSI”, “Historia Americana X” y “Primate”, lo que lo posiciona como un profesional respetado dentro del medio cinematográfico y televisivo.

Su desaparición ha generado inquietud no solo entre colegas y familiares, sino también en el gremio artístico, ya que el boletín señala que no se trata de una ausencia voluntaria confirmada, sino de un caso que requiere atención inmediata.

¿Qué conexión existe entre Angélica Vale y el sonidista desaparecido Yuri Alexander Reese?

Angélica Vale no detalló públicamente cuál es su vínculo directo con Yuri Alexander Reese, pero su comunidad comenzó a especular que pudieron haber colaborado en algún proyecto o que podrían ser amigos desde hace tiempo. Lo cierto es que su publicación ayudó a que el caso se viralizara de inmediato.

En redes sociales, numerosos usuarios agradecieron que la actriz utilizara su plataforma para visibilizar la desaparición del sonidista, mientras otros empezaron a compartir el boletín en distintos espacios digitales, con la intención de ampliar el alcance de la búsqueda.

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la localización de Yuri Alexander Reese, y las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero.