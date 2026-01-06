Yahir se sincera sobre la presunta infidelidad de Angélica Vale a Otto Padrón ¿Hubo traición? “Dicen cosas”

Yahir habló sobre la separación de Angélica Vale y Otto Padrón al ser cuestionado por la situación que atraviesa la actriz tras el anuncio de su ruptura. El cantante compartió su postura desde la cercanía que tiene con la hija de Angélica María, con quién ha compartido diversos proyectos artísticos.

Angélica Vale y Otto Padrón. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

La ruptura entre Angélica Vale y Otto Padrón ha estado acompañada de distintas versiones desde que se confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio. En los primeros momentos, comenzaron a circular rumores que señalaban a una presunta relación de Padrón con una conductora de televisión, mientras que otras especulaciones, sin pruebas, apuntaban a una posible infidelidad de la actriz con un colega del medio.

Más recientemente, una fuente consultada por TVNotas aseguró que Angélica Vale habría atravesado una relación complicada, en la que —siempre según este testimonio— habrían existido constantes descalificaciones y supuestos engaños por parte de Otto Padrón. La misma fuente afirmó que la actriz incluso intentó recuperar la relación tras experimentar un cambio físico importante, aunque la dinámica entre ambos ya se encontraba deteriorada.

De acuerdo con esta versión, la convivencia con la familia de Angélica tampoco habría sido sencilla. En particular, la relación con su madre, Angélica María, habría sido tensa, pues la fuente señaló que presuntamente recibió malos tratos por parte de Padrón, quien incluso habría tenido descuidos relacionados con sus hijos.

“Yo le diría: ‘Date cuenta, amigo. Ella hoy luce espectacular. Tú eres 10 años mayor. Estás viejo, cansado y tu novia, en lugar de mantenerte, ¡te bateará!’. Angélica perdió peso (finales de 2022, principios de 2023), se ve hermosa. Ella quería reconquistarlo”, comentó la fuente.

Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron tras 14 años de matrimonio. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Yahir sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Durante un encuentro con medios, Yahir se pronunció sobre el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón y los rumores que surgieron en torno a la cercanía de la actriz con un bailarín de la obra Vaselina. Al referirse a la cantante y conductora, dejó claro el vínculo profesional y personal que los une, al señalar que es “una mujer que yo quiero mucho, que admiro muchísimo, talentosísima, una gran amiga y una gran compañera”, y comentó que, tras una separación, suelen surgir muchas versiones alrededor de las personas involucradas.

El cantante explicó que dentro de una producción tan grande como una obra de teatro es común que se generen especulaciones por la convivencia diaria. Detalló que se trata de “una compañía muy grande, somos cien personas, trabajando, haciendo gira y ensayos”, donde la cercanía con distintos compañeros es parte del trabajo. En ese contexto, mencionó que es normal “llevarte bien con todo mundo, morras y vatos, de repente platicas más con uno, más con otra morra”, lo que muchas veces da pie a rumores sin sustento.

Yahir también recordó que él mismo ha sido blanco de comentarios similares, al señalar que “de mí y de María León han dicho 25 mil veces”, dejando ver que este tipo de versiones son recurrentes en el medio. Finalmente expresó su deseo de que todos estén bien en medio de la situación: “Siempre se dicen cosas, quiero que esté bien la Vale, que estén bien los chamacos que también los queremos muchísimo y Otto Padrón que nos cae increíble”, concluyó.

El cantante Yahir. / Foto: Redes sociales

¿En qué proyectos han trabajado juntos Yahir y Angélica Vale?

Yahir y Angélica Vale han coincidido en distintos proyectos a lo largo de sus trayectorias, consolidando una relación laboral que se ha extendido por años en televisión y teatro. Ambos formaron parte de la segunda temporada de Juego de voces, formato que reunió a distintas generaciones de intérpretes y puso al centro la convivencia artística y el trabajo en equipo.

La mancuerna entre el cantante y la actriz también se ha dado sobre las tablas, como ocurrió en Vaselina: el musical, una de las producciones más recordadas en las que participaron, así como en Mentiras: el musical, obra que se ha convertido en un referente del teatro musical en México y en la que coincidieron dentro de un elenco amplio y diverso.

Además, Yahir y Angélica Vale trabajaron juntos en Tu cara me suena, estas colaboraciones han marcado distintos momentos de sus carreras que con el paso del tiempo formó una amistad.

