Angélica Vale aparece junto a Javier Ceriani tras destapar su divorcio ¿Reclamo en vivo?, VIDEO

Desde que se confirmó el divorcio entre Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón, la actriz ha vivido semanas intensas bajo la mirada del público. El proceso legal, las especulaciones y la presión mediática han convertido su vida privada en un tema constante de conversación. Y aunque ella ha sido extremadamente cuidadosa con cada declaración, esta vez reapareció en un momento que nadie esperaba: junto al periodista Javier Ceriani, el mismo que reveló en exclusiva su separación. ¿Hubo reclamos por la bomba que soltó?. Aquí te contamos todo lo que pasó y lo que dijeron frente a las cámaras.

Angélica Vale / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿Cómo destapó Javier Ceriani el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón con pruebas?

El 9 de noviembre, Javier Ceriani publicó en su canal de YouTube la exclusiva sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, y exhibió el documento de la demanda que corrobora el fin del matrimonio. En su mensaje, el periodista explicó por qué decidió contar la información pese a su cercanía con los involucrados:

“Son mis amigos y les tengo un gran cariño, pero también son figuras públicas, y mi trabajo exige transparencia. No contarla iría contra mis principios periodísticos. Desafortunadamente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados. Tengo en mis manos la demanda de divorcio que confirma el fin de la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón , un matrimonio de 14 años que hoy llega oficialmente a su cierre”, dijo Javier Ceriani.

Un día después de esa publicación, Angélica Vale confirmó la separación y aclaró que recibió varias llamadas del periodista en ese lapso, pero que por diversas razones no pudo contestar. Desde entonces, la actriz ha preferido manejar el tema con discreción, enfocada en el bienestar de sus hijos y en no alimentar rumores.

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Por qué Angélica Vale reapareció en YouTube con Javier Ceriani tras la bomba del divorcio?

La reaparición de Angélica Vale ocurrió el 8 de diciembre, durante el primer aniversario del canal de YouTube de Javier Ceriani, el periodista de espectáculos. En medio del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, la actriz mexicana decidió acompañar a Ceriani en el set como madrina de ese proyecto que ella apoyó desde su lanzamiento. Su presencia, emocionada y reservada, llamó la atención porque Ceriani fue quien dio la exclusiva del proceso de separación el 9 de noviembre, mostrando el documento de la demanda de divorcio.

Para evitar especulaciones, Angélica Vale eligió agradecer sin profundizar en su divorcio. En el foro, dejó una frase que pinta su estado emocional: apoyo a su amigo, cariño por el proyecto, y cero ganas de convertirse en titular por algo que aún está procesando.

“Nada más vine a agradecerles tanto amor, tanto cariño a felicitarte por este año , así que ya me voy por que no vengo ni maquillada” Angélica Vale

La actriz y conductora intentó salir de cuadro después de su breve intervención, dejando claro que no daría declaración sobre la separación de Otto Padrón.

Javier Ceriani frente a Angélica Vale

¿Qué dijo Javier Ceriani frente a Angélica Vale tras revelar su separación con Otto Padrón?

Ceriani la detuvo con suavidad y aprovechó para aclarar que no tenía intención de ponerla a hablar de su divorcio en cámara. Consciente del dolor emocional que atraviesa la actriz, añadió:

“No voy a ser egoísta y no quiero que interrumpas tu proceso, que es el estar tranquila ahora. Pero sabes que te amo y te quiero, eres una gran persona y una gran madre…” Javier Ceriani

Estas palabras sorprendieron a muchos, pues reafirmaron la cercanía entre ambos pese a que fue él quien detonó la conversación pública sobre su ruptura matrimonial.

Así fue el reencuentro:

Actualmente, el escándalo del divorcio de Angélica Vale no disminuye, sino que se intensifica con nuevas acusaciones. Esta semana en TVNotas te dimos a conocer que Otto Padrón habría maltratado emocionalmente tanto a Angélica Vale como a su madre, Angélica María, con gestos agresivos, críticas hacia su aspecto físico y actitudes denigrantes hacia su suegra. Además, se le acusa de haber sido infiel con varias mujeres, incluso con amante “mantenida” con el dinero de la actriz. Estas fuertes declaraciones han reavivado el debate sobre la separación.