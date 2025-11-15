¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón? Revelan identidad del presunto amante ¡Ella reacciona! “Karma”

En medio del escándalo por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, las redes sociales quedaron conmocionadas con la reciente información que salió a la luz. Según revelaron la identidad del hombre con quien la conductora de ‘Juego de voces’ presuntamente le habría sido infiel a su todavía esposo. Eso no es todo, también señalaron que ¿hay video? ¡Ella respondió! ¡Te contamos todo!

Cabe señalar que han circulado diversas versiones sobre los motivos de separación de Angélica Vale y Otto Padrón. Sin embargo, la actriz de ‘La fea más bella’ dejó claro que lo que pasó entre ella y el padre de sus hijos “no importa”, sino que lo verdaderamente revelante es el bienestar de los menores.

Otto Padrón y Angélica Vale terminaron su matrimonio. / Redes sociales

¿Cómo se enteró Angélica Vale de la demanda de divorcio de Otto Padrón?

Luego de que Javier Ceriani dio a conocer que Otto Padrón interpuso una demanda de divorcio a Angélica Vale, la conductora de ‘Juego de voces’ dio a conocer en su programa de radio que se enteró de la misma manera que todos, a través de la noticia del periodista argentino. Incluso, confirmó que está separada desde abril de este año.

Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón. / Captura de pantalla

Entre lágrimas, la hija de Angélica María dijo:

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos” Angélica Vale

Agregó: “Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”.

Aunque no reveló las causas puntuales del término de su matrimonio, en TVNotas una fuente nos contó que, en el año 2018, que Angélica Vale le había pedido el divorcio por “mantenido” y “maltrato”. Aunque también surgió el rumor de que la histrionisa presuntamente le fue infiel al padre de sus hijos.

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

Según la influencer de espectáculos, Chamonic, Angélica Vale presuntamente le habría sido infiel a Otto Padrón, supuestamente con un bailarín de la obra ‘Vaselina’. Sin embargo, no reveló la identidad de dicha persona, sino que dio algunos detalles del presunto asesoramiento del empresario con respecto a su divorcio.

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina”. Chamonic

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón? / Redes sociales

¿Con quién presuntamente le fue infiel Angélica Vale a Otto Padrón?

Tras los rumores que surgieron de presunta infidelidad, la cuenta de espéctaculos de ‘La tía Sandra’ habría dado a conocer la identidad del presunto amante de Angélica Vale. Incluso, señaló que supuestamente, ¡habría videos de ellos supuestamente besándose!

Mediante la cuenta de ‘X’ de ‘La tía Sandrá’ se lee:

“Él es el bailarín con el que supuestamente ANGÉLICA VALE fue infiel a su esposo Otto Padrón. Aseguran que existen videos donde aparecen besándose. Se llama JULIO RAMÍREZ y se conocieron en la obra ‘Vaselina’ en 2023”. La tía Sandra

Él es Julio Ramírez, el presunto amante de Angélica Vale. / IG: @angelicavaleoriginal / TikTok

Agregó: “Angélica lo integró al show ‘Las Angélicas’, después apareció en ‘Juego de voces’. Ya hasta viajaron juntos a Puerto Rico... Fuentes aseguran que supuestamente llevan un año de relación”.

Además, mostró un video en el que este hombre dio una entrevista, pero no habla de Angélica Vale.

Así lo dijo La tía Sandra:

🚨🚨 Él es el bailarín con el que supuestamente ANGÉLICA VALE fue infiel a su esposo Otto Padrón. Aseguran que existen videos donde aparecen besándose 😳



➖Se llama JULIO RAMÍREZ y se conocieron en la obra “Vaselina” en 2023



🔸 Primero habría salido con María León

🔸 Luego… pic.twitter.com/2tjGXPyacF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 14, 2025

¿Cuál es el video en el que Angélica Vale se besa con su presunto amante y qué dijo la actriz sobre estos rumores?

Al momento, no habría un video de Angélica Vale, hija de Angélica María, presuntamente en pleno beso con Julio Ramírez. Sin embargo, en redes sociales sí llamó la atención un clip que circuló en el que la actriz sí se muestra muy cariñosa, pero con ¡Benny Ibarra, su excuñado!

A través de TikTok, algunos usuarios se dieron a la tarea de revivir el beso que se dieron Angélica Vale y Benny Ibarra en una de las presentaciones que compartieron en los 90’s pop tour.

En la las imágenes se ve que la actriz y el cantante compartieron el escenario y finalizaron el tema ‘Muriendo lento’ de Moderatto. En ese instante, él la toma del rostro y la acerca a él. Aunque se ve en las pantallas que solo eran unos besos en la mejilla, lo mejor llegó al final. ¡La besó por unos segundos en la boca!

Así fue el momento:

Como era natural, dicho video no pasó desapercibido por nadie. Incluso, Gabo Cuevas opinó en ‘Dulce y picosito’ que Otto presuntamente se habría molestado por estos actos. Aunque hubo quienes defendieron a Vale y señalaron que “era parte del show”.

“Esto lo pienso yo, ¿qué pareja que tiene una relación cerrada, se sentiría cómoda al ver que su esposa, la mamá de sus hijos se besa en un concierto por besarse con un compañero?”, dijo Gabo.

Angélica Vale se besó con Benny Ibarra, / Redes sociales

Por su parte, Angélica reaccionó a estas especulaciones. ¡Pidió que no crean lo que se dice!

“Sobre todo a no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil de pronto agarrar, juzgar y decir sin saber la verdadera historia… No voy a hablar, no voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, si no, no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque yo nunca he estado en escándalos”. Angélica Vale

“Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará decir mis versiones, bueno, mi versión, de decir la razón por la cual llegamos a tomar la decisión, tanto Otto como yo (...) Yo nadamás le quiero recordar a toda esa gente, que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan lo que ustedes sin querer le hacen sin querer a los míos... sé que el amor siempre triunfa por sobre todas las cosas, el karma es el karma y ya llegará, gracias, los amo cuídense mucho”, concluyó, Angélica Vale.