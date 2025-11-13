Angélica Vale intentó salvar su matrimonio con Otto Padrón con una medida desesperada ¿tras serle infiel?

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón continúa dando de qué hablar. Tras catorce años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja que parecía un ejemplo de estabilidad en el medio artístico sorprendió al anunciar su separación definitiva. La actriz, reconocida por su papel en ‘La fea más bella’, confesó haberse enterado de la demanda de divorcio al mismo tiempo que sus seguidores. ¡Por Javier Ceriani!

Aunque ambos han mantenido discreción sobre las causas reales del rompimiento, fuentes cercanas aseguran que presuntamente la relación llevaba meses en crisis. Durante gran parte de 2025, Angélica y Otto vivieron separados, intentando resolver sus diferencias lejos de los reflectores. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, y el matrimonio llegó a su fin de manera formal en noviembre, cuando se presentó la demanda ante las autoridades.

Te puede interesar: Angélica Vale se divorcia luego de 14 años y dos hijos de Otto Padron ¡él la demandó!, aseguran

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Cuál fue el último intento de Angélica Vale y Otto Padrón para salvar su matrimonio?

Antes de optar por la separación definitiva, Angélica Vale y Otto Padrón hicieron un último esfuerzo para rescatar su relación. De acuerdo con información compartida por Tanya Carry en el programa El gordo y la flaca, la pareja decidió acudir a terapia de pareja a principios de este año, cuando notaron que su relación atravesaba una crisis seria. ¿Por una infidelidad?

“A principios de este año, me dicen, fue que comenzó la crisis. Algo que ellos estaban posponiendo… fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar” Tanya Charry

De acuerdo con el testimonio, ambos mostraron disposición para resolver sus diferencias y buscar una reconciliación, aunque finalmente las cosas no avanzaron como esperaban. “Ellos hicieron el intento, estaban comprometidos con salvar la relación, pero simplemente no se dio”, agregó la colaboradora.

También se detalló que presuntamente ambos habrían reconocido la gravedad de su situación y quisieron “darle una última oportunidad” a su historia de amor. Sin embargo, tras varios meses de trabajo terapéutico, supuestamente habrían concluido que “había cosas que no lograron mejorar”, por lo que la decisión final fue separarse de manera amistosa.

La estrategia presuntamente habría sido mantenida en reserva y, supuestamente, solo personas muy cercanas al matrimonio habrían estado al tanto del proceso. A pesar del hermetismo, la filtración de la demanda de divorcio desató especulaciones sobre presuntas infidelidades, aunque ninguno de los dos ha confirmado tales versiones.

Te puede interesar: ¿Dónde está Otto Padrón, esposo de Ángelica Vale? Tras confirmar su divorcio, revelan que está “desaparecido”

¿Qué se sabe sobre la demanda de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Según Javier Ceriani, Otto Padrón presentó la demanda de divorcio a inicios de noviembre. Trascendió que la solicitud incluía una cláusula sobre los gastos económicos derivados del proceso legal, lo que generó controversia en redes sociales. ¡Querría que Angélica Vale pague todo!

En paralelo, circuló la versión de que la pareja habría protagonizado una discusión en un restaurante poco después de que la noticia se hiciera pública, aunque no se ha confirmado de manera oficial.

Hasta el momento, ni Angélica Vale ni Otto Padrón han ofrecido declaraciones formales sobre los términos del divorcio. Ambos han optado por mantener silencio y concentrarse en sus respectivos proyectos profesionales.

Te puede interesar: Angélica Vale y Otto Padrón: Así fue su historia de amor que llegó al divorcio tras 14 años juntos

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Cómo se enteró Agélica Vale de la demanda de divorcio de Otto Padrón?

Luego de que se filtrara la noticia del divorcio por Javier Ceriani, Angélica Vale rompió el silencio y habló brevemente sobre el tema de su separación de Otto Padrón, dejando entrever la sorpresa con la que recibió la información. Durante su programa ‘La Vale show’, la actriz confirmó que se enteró del proceso de la misma manera que sus seguidores:

“Me enteré igual que ustedes... Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido.” Angélica Vale

Estas palabras desataron una ola de reacciones, pues dejaron claro que la actriz no estaba al tanto de que Otto Padrón ya había interpuesto la demanda formal de divorcio. Según su versión la noticia la tomó por completo por sorpresa, pues apenas una semana antes de lo sucedido, Otto habría llamado a Angélica para mencionarle que iniciaría con el proceso de divorcio.

Días después, Angélica utilizó su programa de radio para agradecer las muestras de cariño y apoyo del público, evitando dar más detalles sobre las razones que llevaron al final de su relación, pero recalcando que lo que busca es el bienestar de sus dos hijos:

“Vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo; de verdad no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien” Angélica Vale

A pesar del dolor evidente, Vale ha preferido mantener una postura reservada, sin entrar en polémicas ni responder a los rumores de infidelidad que han circulado en torno a su exesposo.

Te puede interesar: ¿Angélica Vale le habría sido infiel a Otto Padrón? Salen a la luz las supuestas causas de su divorcio