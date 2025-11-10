Angélica Vale y Otto Padrón: Así fue su historia de amor que llegó al divorcio tras 14 años juntos

Las últimas horas, sorprendió al público la separación de Angélica Vale y Otto Padrón luego de 14 años de matrimonio, dos hijos en común y una vida familiar que siempre se mantuvo lejos de los escándalos. El empresario habría solicitado el divorcio en Los Ángeles, poniendo punto final a una relación que comenzó en medio de cámaras, proyectos televisivos y una conexión que creció con el paso de los años. Aunque la noticia del divorcio tomó fuerza en redes sociales y medios, la actriz ha explicado que ambas partes ya estaban viviendo separadas desde abril. Aquí te contamos toda la historia.

¿Cómo inició la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Todo comenzó en 2008, cuando Angélica Vale se encontraba conduciendo un especial de Año Nuevo desde Times Square, en Nueva York. El programa fue producido por Otto Padrón, lo que les permitió coincidir y convivir durante la cobertura. La química surgió de inmediato y ambos iniciaron una relación que rápidamente llamó la atención del público debido a la discreción con la que manejaron su romance.

Tras dos años de noviazgo, en noviembre de 2010, Otto sorprendió a Angélica durante la celebración de su cumpleaños número 35. El empresario llegó acompañado de mariachi para entregarle el anillo de compromiso frente a familiares y amigos, dando inicio a una nueva etapa en sus vidas. Aquella propuesta se convirtió en uno de los momentos más recordados por el círculo cercano de la actriz.

¿Cuándo fue la boda de Angélica Vale y Otto Padrón y cuántos hijos tienen?

La boda civil de Angélica Vale y Otto Padrón se llevó a cabo el 12 de febrero de 2011 en Miami. Una semana después, el 19 de febrero, la pareja celebró una ceremonia religiosa simbólica en la capilla del Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. Debido a que Otto era divorciado, no se realizó una boda católica tradicional, pero ambos recibieron la bendición de sus padres y estuvieron acompañados de amigos cercanos y personalidades del espectáculo.

Entre los invitados se encontraban Jaime Camil, Omar Chaparro y Laura Zapata. La celebración reunió a familiares, colegas y seres queridos que fueron testigos de la unión que durante años fue considerada sólida dentro del medio artístico. La pareja continuó viviendo entre compromisos laborales y proyectos personales, manteniendo una dinámica estable.

Angélica Vale y Otto Padrón tuvieron dos hijos, un año después de su boda, nació su primogénita, quien heredó el nombre de su madre como parte de la tradición familiar. Dos años más tarde, llego un niño convirtiéndose en el segundo hijo de la pareja. Ambos menores se mantuvieron alejados de la exposición mediática, salvo en ocasiones especiales compartidas por sus padres.

En 2018 surgieron rumores que señalaban un posible distanciamiento entre Angélica y Otto. En aquel momento, la actriz negó las especulaciones asegurando que su matrimonio se mantenía estable, basado en respeto, comunicación y confianza. Después de aquellos señalamientos, la pareja continuó mostrando normalidad ante las cámaras y en apariciones públicas.

¿Cuándo se confirmó la separación y cómo se enteró Angélica Vale de la demanda de Otto Padrón?

Fue este 10 de noviembre de 2025 cuando Angélica Vale confirmaría que estaría en proceso legal de divorcio con Otto Padrón. De acuerdo con la actriz, la decisión de iniciar el proceso ya se había conversado previamente entre ambos, debido a que desde abril estaban viviendo separados y trabajando por su cuenta en temas personales y profesionales. Sin embargo, la filtración del trámite legal generó atención inmediata en redes sociales, medios de comunicación y entre seguidores de la pareja.

Angélica Vale reveló que no esperaba que la información se hiciera pública tan pronto, ya que la conversación formal para comenzar el divorcio se realizó el 7 de noviembre. La actriz comentó que los abogados de Otto introdujeron los papeles una semana antes de su cumpleaños, lo que tomó por sorpresa a su equipo legal y a ella misma. La noticia comenzó a circular mientras Angélica cenaba junto al padre de sus hijos, momento en el que recibió un mensaje notificando el movimiento legal.

La también comediante compartió que Otto Padrón mostró desconcierto ante la filtración, ya que tampoco esperaba que el procedimiento se adelantara a lo acordado. La forma en que se enteraron generó una ola de especulaciones en redes sociales, aunque ninguna de las partes profundizó en los motivos internos del divorcio.

