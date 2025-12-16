Fer de la Mora habría confirmado separación de Luis ‘Potro’ Caballero, ¿por infiel y mal padre?

En los últimos días, se habría estado especulando sobre una supuesta separación entre Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora. Los fans notaron, entre otras cosas, que últimamente ya no suben fotos juntos y se dejaron de seguir en redes sociales, fortaleciendo el rumor. Lo que empezó como una simple especulación podría confirmarse tras un comentario que la propia Fernanda habría hecho en redes sociales. Esto fue lo que dijo.

¿Por qué se dice que Fer de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero se separaron?

Si bien la falta de actividad conjunta en redes sociales ha despertado sospechas, lo que realmente fortaleció todo fue el comentario de un usuario en X. Dicho internauta sostuvo que Potro Caballero y su novia Fer de la Mora ya estaban separados.

Aunque no detalló los motivos, dejó ver que, presuntamente, el influencer no la apoyaría con el hijo que tienen en común: “¿Ustedes sabían que Potro ya está separado de su esposa Fernanda y que ella le tira indirectas de que ese tipo no la ayuda con el niño?”, escribió.

Si bien algunos ignoraron este comentario, varios usuarios volvieron a mencionar que ya no se siguen en Instagram y que Potro siempre parecía ser un padre ausente, aumentando más la polémica. Incluso se ha especulado que hubo una infidelidad de él de por medio.

Por supuesto, las teorías no faltaron. Entre la más sonada es que los proyectos que tuvo Caballero en los últimos años como ‘La casa de los famosos México 2024’ y su más reciente participación en la obra ‘El fantasma de la ópera’ pudo haberlo alejado de su familia, lo que habría provocado la ruptura definitiva.

Cabe destacar que el creador de contenido no ha hecho ninguna declaración que confirme o desmienta su separación. En tanto que Fer de la Mora ya habría dejado claro que la ruptura es un hecho.

¿Qué dijo Fer de la Mora sobre su supuesta separación de Luis ‘Potro’ Caballero?

A través de redes sociales, se ha viralizado un comentario que habría hecho Fernanda de la Mora en un video que publicó hace poco. En dicho clip, se le puede ver cargando a su bebé.

Un usuario le escribió: “¿Y Potro?”. En respuesta a esto, la exparticipante de ‘Los 50’ habría respondido: “Ya no está”. Aunque no dijo más, estas palabras, para muchos, fueron lo que se necesitaba para confirmar su separación de Potro.

Hasta el momento, la joven no ha hecho más comentarios sobre el tema. En redes sociales, se ha dicho que, probablemente, las celebridades quieran manejar el asunto en completa privacidad.

¿Cómo fue la historia de amor entre Potro Caballero y Fernanda de la Mora?

Todo comenzó cuando ambos tenían 20 años. Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero se conocieron por unos familiares. En diversas declaraciones, han admitido que, si bien al principio la química no era buena, se enamoraron.

Con el tiempo, terminaron y Fer se casó con otra persona. El matrimonio no duró mucho, pues el divorcio ocurrió poco menos de un año después de haberse concretado.

En 2023, Luis y Fer se reencontraron en varios realities de Televisa y Telemundo. Tras convivir nuevamente, decidieron darse otra oportunidad. En ese mismo año, dieron a conocer que serían padres.

En su momento, Caballero expresó su deseo de casarse con Fer en el futuro, asegurando que era la mujer con quien quería pasar el resto de sus días.

