¿Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora se separaron? Rumores, redes y señales que desatan sospechas

En redes sociales comenzó a circular con fuerza una versión que ha puesto a los fans de Luis “Potro” Caballero en alerta: su supuesta separación de Fernanda de la Mora. Aunque ninguno ha confirmado la ruptura, varias señales recientes han detonado especulaciones sobre el estado real de su relación.

¿Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora están separados?

Los rumores de separación entre Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora tomaron fuerza por dos detalles clave que pegan directo a las redes: ya no se siguen en Instagram y no hay nuevas fotos juntos. Para los fans de Acapulco Shore, Los 50 y la casa de los famosos México 2025, esto es una bandera roja, porque durante meses la pareja había sido muy activa con historias, comentarios y publicaciones cruzadas. Hoy, el silencio encendió las especulaciones: ¿infidelidad?, ¿distancia por trabajo?, ¿un acuerdo para llevar la relación en privado?

La conversación explotó en X (antes Twitter), donde una cuenta de fans levantó la pregunta sobre si Potro Caballero y Fer de la Mora presuntamente estarían separados y si ella habría dejado indirectas relacionadas con el apoyo en casa. Esa chispa bastó para que usuarios rescataran “viejos antecedentes”: la personalidad explosiva de Potro en realities, el ritmo de trabajo que implica estar en proyectos televisivos y teatrales, y el historial de una relación con varios capítulos. Aun con todo el ruido, lo único verificable hasta ahora es lo que se ve en sus perfiles: cero follow y cero publicaciones recientes en pareja. El resto, pura especulación.

Hasta ahora, ni Luis “Potro” Caballero ni Fernanda de la Mora han emitido un comunicado oficial o declaraciones directas sobre una posible separación, por lo que todo se mantiene en el terreno de la especulación.

¿Cómo fue la historia de amor de Potro Caballero y Fer de la Mora?

La relación entre Potro y Fer no es nueva ni improvisada. Se conocen desde que tenían alrededor de 20 años y existe incluso una curiosa conexión familiar: un tío de ella estudió en la misma universidad que la madre de él. Aunque al principio no hubo buena química, con el tiempo surgió una relación sentimental.

Sin embargo, esa relación no duro, se separaron y Fer llegó al altar con otra persona. El presentador reveló que antes de la boda de Fer, le advirtió que su relación no duraría más de seis meses, y su predicción se cumplió, ya que la pareja se separó después de nueve meses.

Después de años separados, retomaron la cercanía. Coincidieron en realities de Televisa y Telemundo durante 2023, como “Los 50”, y ahí confirmaron que habían reconectado tras aquel romance antiguo. La pareja se volvió a posicionar entre los favoritos del público, con un fandom que celebró el regreso del “amor que fue”.

En una conversación con Adrián Marcelo, Potro habló de casarse con Fer. Marcelo preguntó si ya se habían casado; Potro aclaró que aún no, pero que tenían la intención de hacerlo en el futuro.

¿El nacimiento de su hija fortaleció o complicó la relación?

En 2023, Luis Caballero sorprendió al anunciar que esperaba un hijo junto a Fernanda de la Mora. Más tarde se confirmó que se trataba de una niña, cuyo nacimiento fue celebrado con entusiasmo por amigos y colegas del medio.

“¡Al fin podemos hacer esta noticia oficial! ¡@ferdlm y yo vamos a ser papás! Sin poderlo creer todavía, siempre la vida nos tiene cosas increíbles y esta es una de las mejores. Muero por conocerte, mi bebé. Te esperamos, tu mamá y yo, con muchas ganas”, escribió Potro al hacer público el embarazo.

Poncho de Nigris comentó: “Uffas, te va a cambiar la vida para bien, la mayor motivación son los hijos”.

Manelyk también celebró: “Por fin!! Sé cuánto querían un bebé desde hace rato, me alegro mucho por los dos!!!! Felicidades”

Mariana Echeverría agregó: “Qué respiro que ya lo gritaste al mundo, felicidades mi querido Potrish, serán los mejores papás”.

Para muchos, la llegada de su hija significaría que Potro finalmente sentaría cabeza. De hecho, durante meses se le vio más enfocado en su familia y en una faceta más estable, algo que contrastaba con su imagen pasada.

¿La carrera de Potro Caballero influyó en la crisis con Fernanda?

Otro punto clave en los rumores de separación tiene que ver con el rumbo profesional de Luis “Potro” Caballero. A mediados de 2025, el influencer publicó un video dirigido a su familia mientras participaba en “La Casa de los Famosos”, donde explicó que aceptó un proyecto que lo mantendría lejos de casa por varios meses.

“Quiero compartir con ustedes que acepté un proyecto de trabajo que me llevará lejos de casa durante los próximos meses. Sé que este tiempo será un desafío para todos nosotros, pero también estoy seguro de que es una oportunidad importante para asegurar nuestro futuro”, expresó.

Esta etapa marcó la primera vez que Potro se separaba físicamente de su familia por un periodo prolongado. Poco después, anunció que su carrera tomaría “nuevos rumbos”, incursionando en el teatro como suplente del protagonista en “El Fantasma de la Ópera”, alternando funciones en el Teatro de los Insurgentes.

Para algunos usuarios, este nuevo camino profesional pudo haber generado tensiones en la relación, especialmente por la carga de trabajo y la distancia.

Mientras tanto, en redes sociales continúan los comentarios divididos. Algunos usuarios lanzaron críticas duras, como:



“Pues es que también, se sabe desde hace mucho que Potro es una basurota de persona, ¿quién en su sano juicio tendría un hijo con él?”

“Crónica de una muerte anunciada, esa relación fue más forzada…”.

Por ahora, todo lo dicho se mantiene en calidad de rumor. Lo único comprobable es que Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora ya no se siguen en redes sociales ni comparten contenido juntos.