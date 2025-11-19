¿Jorge Losa ya superó a Ferka? TVNotas lo captó muy cercano con misteriosa mujer, ¿la actriz ya reaccionó?

Una de las relaciones y rupturas más mediáticas de los últimos meses fue la de Jorge Losa y Ferka. Su amor surgió en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ y se creía que la relación sería duradera, pues lograron superar una breve separación en 2024.

No obstante, en agosto de 2025, ambos anunciaron que terminaban definitivamente. A diferencia de la vez anterior, tanto Ferka como Losa aseguraron que seguirían siendo buenos amigos, por lo que mucho se llegó a especular sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, y lejos de lo que se pudiera pensar, todo indica que ese romance murió definitivamente. Y es que, recientemente, TVNotas captó a Jorge en compañía de una mujer misteriosa, ¿cómo reaccionó la panelista de ‘La granja VIP’?

Jorge Losa / Estefanía Ramírez

Te podría interesar: Ferka se cansó de mantener a Jorge Losa, lo deja y ¡ahora él tiene a otra sugar famosa!

¿Cómo fue el romance entre Ferka y Jorge Losa?

Todo comenzó cuando Ferka y Jorge Losa coincidieron en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, emitida en 2023. Durante su estancia, se hicieron más cercanos y, cuando ambos salieron del show, iniciaron una relación.

Los actores se decían muy felices. Incluso ella presumía que Jorge se llevaba muy bien con su hijo, producto de la relación anterior que tuvo con Christian Estrada. Las cosas cambiarían a mediados de 2024. Ferka lo acusó de presuntamente serle infiel con la influencer Serrath.

Al poco tiempo decidieron darse otra oportunidad. Aunque todo parecía ser miel sobre hojuelas, hace unos meses terminaron definitivamente. La también conductora se dijo muy agradecida de todo lo que había vivido con él.

Por su parte, Jorge sostuvo que las cosas culminaron en buenos términos y le pidió al público que dejara de “comprarse pleitos”. Si bien a partir de allí ya no se les ha vuelto a ver juntos, en declaraciones posteriores han dicho que son buenos amigos.

Cabe destacar que, en su momento, una fuente cercana a la expareja contó para TVNotas que, presuntamente, habrían terminado porque ella se habría cansado de mantenerlo.

Jorge Losa y Ferka / TVNotas

No te pierdas: ¿Jorge Losa le puso los cuernos a Ferka con conductora de La casa de los famosos México? Él rompe el silencio

¿Quién es la nueva novia de Jorge Losa?

Recientemente, TVNotas captó a Jorge Losa en compañía de una mujer misteriosa en el mismo centro comercial donde se le llegó a ver con Ferka en su momento.

En las imágenes, se le puede ver conviviendo y sonriendo con esta chica, mientras comen un helado, pero ¿quién es? Se trata de Palma Agustina, actriz argentina de 30 años con quien Losa compartió escenas y romance en la ficción en Mi final feliz, un proyecto grabado en Miami.

La joven visitó México recientemente y al parecer aprovechó el tiempo para ponerse al día con el español, quien resultó un excelente guía de turistas. ¿Será una simple coincidencia… o la ficción superó a la realidad?

Jorge Losa / Estefanía Ramírez

Cabe destacar que, hasta el momento, Jorge Losa no ha confirmado o negado haber iniciado una nueva relación. Sin embargo, compartió una historia en Instagram relacionada con los noviazgos. Subió un meme que decía: “Mi novia me presenta a su grupo de amigos. Yo sabiendo que puedo finalizarlo con todos”.

Además, sí ha posteado algunas fotos con la actriz. Aquí te las mostramos:

Jorge Losa con la actriz argentina Palma Agustina

¿Ferka ya reaccionó al supuesto nuevo romance de su ex, Jorge Losa?

Hasta el momento, Ferka no ha reaccionado de forma directa al aparente nuevo romance de Jorge Losa. No obstante, en un reciente encuentro con los medios, presumió que Losa se sigue llevando muy bien con su hijo y sostuvo que es alguien a quien aprecia mucho.

“Yo lo voy a querer siempre. Lo voy a atesorar en mi corazón” Ferka

Cabe señalar que, pese a llevar varios meses separados, ni Jorge ni Ferka han borrado sus fotos juntos en redes sociales. Si bien para algunos puede ser una simple señal de madurez, otros creen que es una prueba de que, “en el fondo”, siguen teniendo un sentimiento por el otro.

Mira: ¿Jorge Losa el tercero en discordia entre Apio y su prometido? Su “romance” en LCDLFMX lo dejó como el cornud