¡Jorge Losa sorprende tras su ruptura con Ferka! Regala flores a otras mujeres, ¿poliamor?

Después de su mediática ruptura con Ferka, Jorge Losa volvió a dar de qué hablar, pero esta vez con un gesto que dividió opiniones: el actor decidió regalar flores a distintas mujeres, sorprendiendo a todos con su inesperada acción.

Lejos del drama, el exintegrante de la primera temporada de La casa de los famosos México cautivó con este detalle y aquí te contamos todos los secretos detrás de este gesto que ya genera comentarios entre sus seguidores.

Jorge Losa sorprende a todos tras su separación de Ferka: rosas, halagos y baile en la Ciudad de México. / Fotos: Vix

¿A quién y por qué regaló flores Jorge Losa, tras ruptura con Ferka?

¡Imposible no voltear! Jorge Losa convirtió la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) en su propio escenario y dejó a todos boquiabiertos.

Entre fotos y videos que se volvieron virales, se le vio regalando rosas rojas y dedicando halagos a las usuarias que se acercaban, provocando sorpresa e incredulidad por igual.

“No vas a creer lo que pasó en el Metro: Jorge Losa y Paty Maqueo hicieron bailar a todos con su éxito ‘Protagonista’, paralizando los andenes y robándose todas las miradas”, publicó Vix en sus redes sociales oficiales, mientras los pasajeros no podían ocultar su emoción y algunos hasta se unieron al baile improvisado.

Este inesperado gesto del actor no solo se volvió el tema del momento en redes, sino que dejó claro que Jorge Losa sabe cómo transformar un día común en un espectáculo que nadie quiere perderse.

Después de su ruptura con Ferka, Jorge Losa conquista a varias mujeres con rosas. / Fotos: Vix

¿Jorge Losa y Ferka terminaron por una infidelidad?

Ferka y Jorge Losa se convirtieron en una de las parejas más polémicas del medio artístico, por la manera en que se dieron las cosas durante su romance desde 2024. En agosto pasado la presentadora anunció el fin definitivo de la relación. Una amiga cercana de la pareja dio detalles de la ruptura en una entrevista con TVNotas.

“Se han especulado infinidad de teorías sobre la ruptura entre Ferka y Jorge. Que ella le fue infiel ¡es una total mentira! Nada de eso es cierto. Ella se cansó de esperar a un hombre que no está listo para progresar como pareja. Volvieron a pasar situaciones que Ferka ya no está dispuesta a vivir. Además, Jorge no ha encontrado trabajo estable, pero tampoco ve otras opciones. Se la pasa de aquí para allá y no hay claridad en lo que realmente quiere. Ella se cansó de mantenerlo”, expresó.

En 2024 terminaron después de haber estado juntos 9 meses. Él comentó que el truene se había dado por falta de compromiso de su parte. Más tarde te dimos a conocer la infidelidad del actor con Serrath. La misma conductora exhibió pruebas de lo sucedido.

A pesar de esta situación, en septiembre de 2024 decidieron darse otra oportunidad, pero ahora sí, en 2025, Ferka decidió dar por terminada la relación: “Ella ya tiene claro lo que quiere en la vida. Siempre ha sido una mujer independiente. Nunca ha esperado nada de ningún hombre. Al contrario, se ha enamorado tanto que los ha apoyado en todos los aspectos, pero todo tiene un límite. Ella es una mujer que lucha por salir adelante sola. ¿Crees que se va a detener por un hombre? ¡Jamás!”.

La fuente argumentó que la conductora se desgastó por ser el pilar económico en la relación. “Ella se dio cuenta de que él no caminaba por el mismo carril que ella. Aunque intentó jalarlo, él no dio el ancho. En su momento lo hablaron. Él le prometió el cielo y las estrellas. Hicieron varios planes juntos. Tenían su casa. Platicaron sobre llegar al altar, agrandar la familia, pero con el tiempo se convirtieron en falsas promesas”, concluyó.

Ferka y Jorge Losa terminaron su relación entre polémicas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Jorge Losa y Ferka?

Ferka y Jorge Losa e conocían desde hacía años.

En 2023, en La casa de los famosos México , primera temporada, comenzaron a tener un acercamiento más fuerte.

, primera temporada, comenzaron a tener un acercamiento más fuerte. Más tarde, aceptaron que ya mantenían una relación amorosa.

Nueve meses después, en mayo de 2024, anunciaron que ya habían terminado.

Después te dimos a conocer que Jorge Losa le fue infiel a Ferka con Serrath. La misma Ferka confirmó la noticia.

Mostró una carta que le escribió Serrath a Jorge.

En septiembre de 2024, Jorge sorprendió a Ferka en el programa Venga la alegría, con un ramo de rosas rojas y regresaron.

con un ramo de rosas rojas y regresaron. Luego abrieron su podcast Dopamina2 , en el que hablaban sobre preguntas incómodas.

, en el que hablaban sobre preguntas incómodas. En agosto de este año anunciaron su separación definitiva.

