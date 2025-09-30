Ferka se cansó de mantener a Jorge Losa, lo deja y ¡ahora él tiene a otra sugar famosa!

Ferka y Jorge Losa se convirtieron en una de las parejas más polémicas del medio artístico, por la manera en que se dieron las cosas durante su romance desde 2024. En agosto pasado la presentadora anunció el fin definitivo de la relación.

Una amiga de la expareja nos contó que la modelo repitió el tormento que vivió con el papá de su primogénito, Christian Estrada, al convertirse en la proveedora de la pareja: “Se cansó. Se hartó de cubrir los gastos de un niño de 35 años. La misma historia que vivió con Christian Estrada. Como dirían por ahí: ‘Esa historia ya se contó’ (ríe). Por eso decidió terminar la relación. Le dolió muchísimo entender que los caminos debían separarse. Fue lo mejor. No iba a estar con un mantenido y un huevón. Ella necesita a un hombre de verdad”.

Ferka y Christian Estrada / Youtube Imagen entretenImIento, Ig @Ferk_q, Youtube @Vengalaalegria

¿Quién es la nueva novia de Jorge Losa, ex de Ferka?

Además, la fuente se sinceró al contarnos que Maripily Rivera se aprovechó de la situación para conquistar a Jorge Losa.

“A él no le dolió muchísimo. En su desesperación, buscó a una mujer que siempre le escribió y anduvo de estar con Ferka. Estoy hablando de Maripily Rivera. Ella le mandó en varias ocasiones mensajes para invitarlo a Miami y reaccionaba a sus historias de Instagram. Entonces él no le respondía de la misma manera, por la relación que insistente mientras estaba con Ferka. Estoy hablando de Maripily Rivera. Ella le mandó en varias ocasiones mensajes para invitarlo a Miami y reaccionaba a sus historias de Instagram. Entonces él no le respondía de la misma manera, por la relación que mantenía, pero Ferka se dio cuenta y ahora que terminaron lo comprobó”. Fuente a TVNotas

Jorge terminó por irse a Miami con Maripily, pero aparentemente todo se ha tratado de una estrategia por parte de Jorge para obtener trabajo: “Maripily lo invitó a Miami y aceptó irse con ella. ¡Nada perdido! Él lo hizo porque ella le dijo que lo iba a mantener el tiempo necesario mientras conseguía trabajo. Incluso que se lo va a llevar a Puerto Rico. Jorge se ve de lo más relajado, disfrutando. Ya tiene a su sugar mommy (ríe). Él quiere que Telemundo lo voltee a ver. Como Maripily tiene muchos contactos por allá, espera que le ayude”

“Maripily resultó ser muy fan de Ferka, porque repitió el patrón. En el pasado también invitó a Christian, lo intentó enamorar, le dio hospedaje en su casa de Miami y fue su patrocinadora por muchos meses, aunque al final terminaron mal. ¿Qué le pasa a la señora? Recoge todo lo que Ferka bota (ríe). Ojalá que ella se dé cuenta de la clase de hombre que es Jorge, que solo la está utilizando. Ella es una mujer empoderada y muy inteligente. Veremos qué pasa”, relató.

Ferka y Jorge Losa ruptura / Redes sociales

¿Jorge Losa y Ferka terminaron por una infidelidad?

“Se han especulado infinidad de teorías sobre la ruptura entre Ferka y Jorge. Que ella le fue infiel ¡es una total mentira! Nada de eso es cierto. Ella se cansó de esperar a un hombre que no está listo para progresar como pareja. Volvieron a pasar situaciones que Ferka ya no está dispuesta a vivir. Además, Jorge no ha encontrado trabajo estable, pero tampoco ve otras opciones. Se la pasa de aquí para allá y no hay claridad en lo que realmente quiere. Ella se cansó de mantenerlo”, expresó.

En 2024 terminaron después de haber estado juntos 9 meses. Él comentó que el truene se había dado por falta de compromiso de su parte. Más tarde te dimos a conocer la infidelidad del actor con Serrath. La misma conductora exhibió pruebas de lo sucedido.

A pesar de esta situación, en septiembre de 2024 decidieron darse otra oportunidad, pero ahora sí Ferka decidió dar por terminada la relación: “Ella ya tiene claro lo que quiere en la vida. Siempre ha sido una mujer independiente. Nunca ha esperado nada de ningún hombre. Al contrario, se ha enamorado tanto que los ha apoyado en todos los aspectos, pero todo tiene un límite. Ella es una mujer que lucha por salir adelante sola. ¿Crees que se va a detener por un hombre? ¡Jamás!”.

La fuente argumentó que la conductora se desgastó por ser el pilar económico en la relación. “Ella se dio cuenta de que él no caminaba por el mismo carril que ella. Aunque intentó jalarlo, él no dio el ancho. En su momento lo hablaron. Él le prometió el cielo y las estrellas. Hicieron varios planes juntos. Tenían su casa. Platicaron sobre llegar al altar, agrandar la familia, pero con el tiempo se convirtieron en falsas promesas”, concluyó.

Ferka y Jorge Losa relación / Redes sociales

¿Qué dijeron Maripily Rivera y Jorge Losa de su encuentro?

Maripily: “Me estoy tomando un vinito con alguien muy especial. Lo conozco desde hace 5 años. Me sonsacó”.

“Me estoy tomando un vinito con alguien muy especial. Lo conozco desde hace 5 años. Me sonsacó”. Jorge : “Hasta que se nos hizo. Les diré algo, la voy a ventilar. No me contestó el primer día”.

: “Hasta que se nos hizo. Les diré algo, la voy a ventilar. No me contestó el primer día”. Maripily: “Porque no sabía. Se me desapareció y perdí su teléfono. Amo, quiero y adoro a este nene. Está de visita en Miami y no quiero que se vaya. Le dije que se quedara. Vente a vivir acá, que me haces falta”.

“Porque no sabía. Se me desapareció y perdí su teléfono. Amo, quiero y adoro a este nene. Está de visita en Miami y no quiero que se vaya. Le dije que se quedara. Vente a vivir acá, que me haces falta”. Jorge: “Me voy a quedar por acá. Ya no me voy”.

“Me voy a quedar por acá. Ya no me voy”. Maripily: “Te voy a llevar a Puerto Rico”.

“Te voy a llevar a Puerto Rico”. Jorge: “Vamos a Puerto Rico. Me han hablado de allá. Solo que no quiero ir, porque no quiero enamorarme por allá (ríen)”.

Jorge Losa y Maripily Rivera / Youtube Imagen entretenImIento, Ig @Ferk_q, Youtube @Vengalaalegria

¿Cómo fue la relación entre Jorge Losa y Ferka?

Se conocían desde hacía años.

En 2023, en La casa de los famosos México , primera temporada, comenzaron a tener un acercamiento más fuerte.

, primera temporada, comenzaron a tener un acercamiento más fuerte. Más tarde, aceptaron que ya mantenían una relación amorosa.

Nueve meses después, en mayo de 2024, anunciaron que ya habían terminado.

Después te dimos a conocer que Jorge Losa le fue infiel a Ferka con Serrath. La misma Ferka confirmó la noticia.

Mostró una carta que le escribió Serrath a Jorge.

En septiembre de 2024, Jorge sorprendió a Ferka en el programa Venga la alegría, con un ramo de rosas rojas y regresaron.

con un ramo de rosas rojas y regresaron. Luego abrieron su pódcast Dopamina2 , en el que hablaban sobre preguntas incómodas.

, en el que hablaban sobre preguntas incómodas. En agosto de este año anunciaron su separación definitiva.

