¿Linet Puente y Ferka despedidas de La granja VIP? Conductor de Venga la alegría sorprende como panelista

“La granja VIP” continúa generando todo tipo de revuelo a dos semanas de su gran final. La polémica no solo ha surgido por los participantes y los constantes conflictos dentro del reality, sino también por sus panelistas: Linet Puente, Ferka y Rey Grupero, quienes han protagonizado diversos enfrentamientos y recibido múltiples críticas por la falta de imparcialidad en sus comentarios.

Tanto así que la polémica incluso ha trascendido al ámbito legal. Recientemente, Sergio Mayer Mori solicitó medidas de protección tanto para su hijo como para su nieta, luego de comentarios realizados por Linet Puente y Ferka, a quienes señaló por “normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo y revictimizar a la víctima”.

¿Linet Puente y Ferka quedan fuera la granja VIP? Reemplazadas por este conductor. / Redes sociales

¿Quién reemplazó a Ferka y Linet Puente en La granja VIP como panelista?

Aunque las panelistas habían continuado con su labor, este martes el público se llevó una sorpresa al no ver ni a Ferka ni a Linet Puente durante la gala de “La granja VIP”. En su lugar apareció Ricardo Casares, conductor de Venga la alegría, quien a través de sus redes sociales aseguró que llegaba “a poner orden en La granja VIP”, una noticia que rápidamente entusiasmó a sus seguidores.

Ricardo Casares se mostró firme y bastante participativo en sus comentarios y análisis aportó una nueva perspectiva y fue aplaudido por muchos de sus seguidores que le piden en redes se quede como panelista en “La granja VIP”.

“Ricardo llegó a dar una cátedra de lo que sí es ser un crítico; ojalá se quede para el final y para la próxima temporada”.

“Que se quede Ricardo, es más congruente, imparcial y neutral”.

“Por fin se sintió una verdadera gala de reality; si así hubiera sido todo el programa…”.

Ricardo Casares cometió equivocación y quieren sancionarlo por confundir La casa de los famosos México con La granja VIP / Redes sociales

¿Ricardo Casares continuará como panelista en La granja VIP?

Ricardo Casares aclaró si se quedará como panelista en “La granja VIP” y puso fin a las especulaciones. “De momento, soy crítico sustituto solo por hoy. Este día se me hizo el favor de invitarme y estoy muy feliz; incluso me puse unas botas de Ferka y la ropa interior de Linet”, comentó con humor.

Con ello deja claro que Linet Puente y Ferka continúan como panelistas del programa que llegará a su fin el próximo 21 de diciembre.

El conductor también confesó que sí tiene favoritos dentro del reality, aunque estos han ido cambiando con el paso de las semanas.

“Al principio era Sergio Mayer Mori, luego me decepcionó y me empezó a gustar Alfredo Adame. Yo soy conductor y lo admiro mucho, es una leyenda en el mundo de la conducción; aunque en los cara a cara es muy rudo”, señaló.

Finalmente, Casares reveló que actualmente su participante favorita es Kim. “Es la que mueve los hilos del cacaraqueo. No sé si vaya a llegar a la final, pero me gusta su juego”, expresó en entrevista digital para “La granja VIP”.

¿Qué polémicas han protagonizado los panelistas de La granja VIP?

Sergio Mayer solicitó medidas de protección para su hijo, Sergio Mayer Mori, y su nieta, tras comentarios realizados por Ferka y Linet Puente, a quienes acusó de normalizar un delito como el estupro y revictimizar a la víctima.

Rey Grupero llamó “mosquita muerta” a Sandra Itzel,

Durante una gala, Rey Grupero se lanzó contra Omahi y lo llamó “nadaqueveriento” en plena transmisión.

Linet Puente criticó a Lolita Cortés por no soportar la presión en La granja VIP y abandonar el reality debido a su salud mental. Tras la ola de críticas, la panelista ofreció una disculpa pública a la actriz y cantante.

Cynthia de la Vega se molestó con Rey Grupero luego de que este criticara a Kike Mayagoitia y lo llamara “tibio”. El conductor de Venga la Alegría reaccionó y, a su salida, arremetió contra el panelista, a quien llamó “perra de la fama”

Mánager de Eleazar Gómez criticó a Linet Puente



