Ferka estalla EN VIVO contra panelistas de La granja VIP por duras críticas sobre la salida de Lola Cortés

La reciente salida de Lola Cortés de La granja VIP desató una ola de reacciones en redes sociales y dentro del mismo programa, donde se expusieron posturas encontradas respecto a la salud mental y el trato hacia las figuras públicas que participan en realities televisivos. Durante la última gala de Capataz, la actriz y conductora Ferka tomó la palabra para respaldar a su excompañera, lanzando críticas hacia los comentarios realizados por algunas voces del panel tras la renuncia de la también actriz.

El abandono de Cortés ocurrió en un contexto sensible, ya que la participante decidió retirarse debido a la enfermedad que padece, situación que generó reflexiones entre la audiencia y las panelistas.

Lola Cortés rompe en llanto en La granja VIP 2025 y revela su problema de salud. / Foto: La granja VIP

¿Por qué salió Lola Cortés de La granja VIP y qué enfermedad padece?

De acuerdo con lo mostrado en las transmisiones, Lola Cortés solicitó abandonar La granja VIP debido a una enfermedad que afecta su estabilidad emocional. En el resumen presentado durante la gala, se apreció cómo la actriz atravesó momentos de angustia, lo que la llevó a tomar la decisión de priorizar su bienestar. Antes de su salida, la participante explicó que los episodios de ansiedad formaban parte de la condición con la que lidia.

Durante la transmisión, la periodista Linet Puente ofreció una disculpa pública a Cortés por sus palabras previas, señalando que no buscaba dañar a nadie. Sin embargo, matizó que, a su juicio, era válido cuestionar la decisión de entrar a un reality sabiendo que las emociones podrían detonar síntomas de enfermedad. En sus palabras:

“Mis palabras tal vez fueron duras, pero toca cuestionar que si ella sabía que tiene esta enfermedad, ¿por qué se metió a este reality?”. Linet Puente

En redes sociales la situación puso en primera fila del debate en redes por la pregunta sobre qué tanto deben exponerse participantes que enfrentan condiciones médicas o psicológicas dentro de contextos de competencia y presión mediática.

Lolita Cortés se va de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dijo Ferka sobre la salida de Lola Cortés y los comentarios de las panelistaa en la gala de La granja VIP?

Ausente en la gala anterior, Ferka aprovechó su participación para manifestar su inconformidad con las panelistas de La granja VIP. La actriz consideró que algunos señalamientos hacia Cortés fueron excesivos, comparando el trato con el que recibieron otros concursantes polémicos. Durante la discusión, mencionó que situaciones previas no fueron cuestionadas con la misma severidad.

Así mismo, hizo referencia a polémicas pasadas dentro del mismo programa. Agregó que, en ocasiones anteriores, otros participantes recibieron llamados a la reintegración y al perdón social, mientras que la respuesta hacia Cortés, bajo una crisis emocional, fue distinta.

“Yo no pude estar ayer, pero evidentemente lo estuve viendo desde mi casa y la verdad, no estoy de acuerdo con mis compañeras porque esa dureza ¿por qué no se la pusieron a Eleazar? bien recuerdo las palabras, donde ‘hay que darle una segunda oportunidad a Eleazar se tiene que reintegrar a la sociedad’ y en este momento por una enfermedad mental ¿Sí son así tan duras? ¿Sí son así de incisivas? de verdad me parece terrible ” Ferka

Ferka agregó que renunciar también es una decisión válida, y destacó que la actriz Lola Cortés, atravesó previamente un proceso de cáncer, elemento que suma peso a su decisión. Su intervención generó reacción inmediata entre la audiencia, desencadenando comentarios divididos en plataformas digitales.

¿Qué contestaron las panelistas de La granja VIP sobre los comentarios de Ferka sobre la salida de Lola Cortés del reality?

Durante la gala, las panelistas de La granja VIP reaccionaron ante las críticas dirigidas a Lola Cortés tras su renuncia por motivos de salud. En pantalla, se expusieron nuevas posturas enfocadas en la importancia del bienestar psicológico dentro de formatos de alto estrés emocional, así como en la responsabilidad que implica realizar cuestionamientos frente a la audiencia.

Una de las panelistas explicó que su perspectiva cambió conforme avanzó el programa, asegurando que el objetivo siempre fue comprender la situación desde un ángulo respetuoso.

“Se trataba de hacer cuestionamientos, no afirmaciones (...) Cuando Lola responde, en mi caso lo primero que digo es: ‘Se quiere quedar, quiere a los granjeros, pero se tiene que ir’. Entendimos perfectamente que se trataba de una enfermedad de salud mental porque el programa fue avanzando hasta ese punto y en ese momento le dábamos todo nuestro punto de vista en positivo para poder irse. Y ojalá las personas dejen de ver las enfermedades mentales como ‘ay, está loca’, ‘ay, está exagerando’, ‘ay, está actuando’, porque no es así’.” Panelista de La granja VIP

Por su parte, Linet Puente reafirmó su postura y defendió su línea de cuestionamientos al asegurar:

“Y hay que cuestionar, hay que cuestionar, ese es nuestro trabajo”. Linet Puente

Su participación cerró el debate que, hasta ahora, continúa generando conversación en redes sociales.

