¿Ferka fue despedida como crítica de La granja VIP? Tras pelea con otra panelista por Eleazar Gómez ¿se fue?

El anuncio de María Fernanda Quiroz, mayormente conocida como Ferka, como parte del panel de críticas en ‘La granja VIP’ fue muy comentado en redes sociales. Aunque algunos criticaron esta noticia, hubo quienes celebraron que la actriz diera a conocer su postura con el estilo que la caracteriza. Ahora, algunos televidentes y usuarios en redes sociales han aplaudido su participación como crítica. No obstante, su ausencia desató rumores. ¿Fue despedida del reality tras encontronazo con una de las integrantes?

Cabe recordar que Ferka se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un fuerte encontronazo con una de las críticas de ‘La granja VIP’. La mayoría de los usuarios celebraron las palabras de la también conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’. Sin embargo, su ausencia de las galas no ha pasado desapercibida, lo que generó especulaciones de que ¿fue despedida por esta polémica?

¿Cómo fue la pelea de Ferka con otra panelista por Eleazar Gómez en la gala de ‘La granja VIP’?

La semana pasada, en la emisión de ‘La granja VIP’, Ferka protagonizó un encontronazo con otra de las integrantes del panel de críticos. La situación subió tanto de tono que en redes no pasó desapercibida esta pelea y se volvió viral y tendencia. ¡Todo por Eleazar Gómez!

Todo sucedió a raíz de un comentario de la también conductora de espectáculos de ‘Venga la alegría’ en la que sugirió que Eleazar Gómez merece una segunda oportunidad, ya que “pagó su deuda con la sociedad” tras ser procesado por el delito de violencia familiar equiparada y pasar cinco meses en prisión y tres de libertad condicional por agredir a su ex, Tefi Valenzuela.

“Nosotros sabemos que Eleazar vivió una historia de violencia familiar y pagó su deuda con la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad, el señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me parece de muy hombre, porque ha enfrentado su error, que nadie lo va a disculpar, hizo trampa en un juego, pero lo está enfrentando con la inteligencia que le ha dado la rehabilitación después del error que cometió en la vida real y eso me hace pensar bien de él” Conductora de Venga la alegría

En la siguiente gala, Fernanda no tardó en reprobar las palabras de su compañera de foro. Incluso, señaló que el público “tiene memoria” y no le perdonarían ni apoyarían tan fácil a Eleazar Gómez por sus acciones del pasado.

“De verdad tienen un tema afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como (la otra crítica), la gente tiene memoria. Obviamente, no creo que lo vayan a apoyar”. Ferka

A lo que respondió la otra conductora: “No entiendo tu comentario... Se nota que no escuchaste mi comentario”, e insistió que ella nunca defendió a Eleazar Gómez.

Sin embargo, Ferka replicó: “Ayer dijiste: ‘Ya los disculpamos’. Tú lo disculpaste, yo no”.

Y su compañera puntualizó: “Te pido, por favor, que no pongas palabras en mi boca. Es muy peligroso lo que está diciendo la señora”.

“Yo dije que Eleazar Gómez está cargando con una historia. El señor estuvo en la cárcel acusado de violencia familiar, cosa que repruebo terminantemente. Pero esta sociedad, que fue lo que dije, permite la reinserción social. Él estuvo en la cárcel, cumplió una condena, está en este momento en rehabilitación por parte de las autoridades”. Conductora de Venga la alegría

Por su parte, Linet Puente intercedió en el intercambio de palabras y señaló: “Pero no se le nota… No se le nota. El problema es que hay mucha soberbia”.

¿Despidieron a Ferka de La granja VIP tras pleito con penalista por Eleazar Gómez?

En medio del revuelo por la falta de respeto de Jawy Méndez al tío Pepe en La granja VIP, Ferka también desató rumores en redes sociales por su ausencia de las recientes galas del reality. La mayoría de sus seguidores le cuestionaron sobre si habría sido “despedida” del programa, dado que querían escuchar su opinión sobre los recientes actos de su amigo y compañero en ‘Venga la alegría: Fin de semana’.

Sin embargo, la actriz y conductora rompió el silencio y reveló las verdaderas razones por las cuales no ha estado presente esta semana en las galas de ‘La granja VIP’.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Ferka le informó a Gerardo Escareño, ‘Vaya, vaya’, que no está en las galas del reality debido a que viajó a Milán por un compromiso laboral, lo que terminó con todas las especulaciones.

“Me voy a Milán de trabajo. Ya era un compromiso que tenía. Pero regresaré con todo. Aquí ando pendiente siempre”, comentó Ferka.

¿Cuándo regresa Ferka a ‘La granja VIP’ tras rumores de ser despedida?

Eso no es todo, Ferka, también exhabitante de La casa de los famosos México’, dio a conocer el día puntual en el que regresará a las galas de ‘La granja VIP’. Aunque algunos usuarios le rogaron por regresar lo antes posible. Incluso, señalaron que el “panel no es lo mismo sin ella”, la famosa comentó que tendrán que esperarla hasta el próximo domingo 26 de octubre.

A través de su cuenta de X, la actriz agradeció a sus seguidores por los buenos comentarios sobre su participación como crítica en ‘La granja VIP’ y mencionó: “Gracias, el domingo nos vemos”.

En cuanto a su pleito con su compañera de panel en el reality, Ferka no se ha pronunciado directamente a lo que sucedió. Solo compartió algunos de los buenos comentarios que le hicieron por su crítica a Eleazar Gómez, quien es uno de los nominados de esta semana en La granja VIP.

