Ferka estalla en vivo contra reportero de Venga la alegría tras pleito con Nicky Chávez ¿Saldrá del matutino?

La actriz y conductora Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, vuelve a estar en el ojo del huracán tras protagonizar un tenso altercado con un reportero del programa Venga la alegría. El conflicto, rápidamente se viralizó en redes sociales. Ella no dudó en expresar su molestia con el reportero presente. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Por qué Ferka peleó con un reportero en Venga la alegría en vivo?

Ferka y un reportero de Venga la alegría tuvieron una discusión acalorada, esto a raíz del tema “Christian Nodal y Ángela Aguilar”, a quienes criticaron por su “actitud” soberbia (según el reportero), por lo que la conductora salió en defensa de la pareja.

Y es que el reportero de Venga la alegría explotó con la actitud que Nodal y Aguilar tuvieron con la prensa en el evento Los 300 líderes más influyentes de México, al que llegaron con guaruras y un dispositivo de seguridad. El reportero los tachó de “ridículos” afirmando lo siguiente:

Decimos verdades en esta sección, no somos de los ‘bots’ a los que supuestamente les pagan para hablar mal de Angelita y de Christian Nodal, yo sí quiero decir, ridículos. Ridículos en cuanto su acción de huir de la prensa en una camioneta. Reportero de Venga la alegría

Fue en este momento que Ferka decidió responder a los señalamientos del reportero, haciendo clara defensa a Christian Nodal y Ángela Aguilar respecto a su actitud en el evento del 3 de septiembre:

Porque pueden corazón, porque son famosos, porque llenan auditorios, si tu necesitas una declaración haces una conferencia de prensa, no era el lugar era una celebración de premios y obviamente no se tenían porque parar con ustedes si los atacan todo el tiempo, ustedes no son ridículos. Ferka

A lo que el reportero agregó: “Pero hubo convocatoria a prensa y nos van a encontrar”.

No obstante, la actriz insistió en defender a los cantantes de regional mexicano, argumentando que la prensa no siempre es respetuosa en sus abordajes y que muchas veces busca generar conflicto.

@cristuzo13 Se puso intensa la polemica sobre la acción de Angela y Cristian de llevar un séquito de seguridad a un evento y negarse a hablar con la prensa que se encobtraba presente. ♬ sonido original - Así las cosas

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar huyeron de la prensa del evento Los 300 líderes más influyentes de México?

Christian Nodal y Ángela Aguilar acudieron a la tradicional comida anual de Los 300 líderes más influyentes de México, evento organizado por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Durante la velada, Ángela ofreció una interpretación musical para los asistentes.

Ambos artistas llegaron resguardados por un equipo de seguridad que impidió el acercamiento de la prensa, formando una barrera para evitar cualquier contacto con los medios de comunicación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron al evento Los 300 líderes más influyentes de México

A la salida del evento, entre gritos de reporteros y cámaras persiguiendo el automóvil en el que se trasladaban, Ángela logró retirarse del lugar sin emitir declaraciones. La escena dejó una impresión que varios consideraron innecesaria e incluso altiva.

La actitud reservada que ambos artistas mostraron durante el evento generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios argumentan que tienen derecho a proteger su intimidad, otros los critican por mostrarse distantes.

¿Ferka y Nicole Chávez pelearon en Venga la alegría: Fin de semana?

En un video compartido en la cuenta de Instagram del programa Venga la alegría, se muestra el instante en que Ferka confronta a Nicole Chávez, exigiéndole que deje de excusarse por sus equivocaciones. Durante el intercambio, Ferka la calificó de “niña malcriada” y aseguró que no tiene el nivel necesario para participar en un reality show. Ante estas declaraciones, Chávez reaccionó de inmediato y no dudó en responderle.

En la cuenta oficial de ‘X’, La tía Sandra compartió un video que rápidamente generó controversia en redes. En las imágenes se observa un tenso enfrentamiento entre Nicky Chávez (hija del exboxeador Julio César Chávez) y Ferka, expareja de Jorge Losa, marcado por gritos, reproches y un ambiente de alta tensión entre los presentes.

En el inicio del clip, se escucha a Fernanda Quiroz, visiblemente alterada, dirigirse a Nicky con la frase: “Aguántate, es una competencia, punto, basta”.

A lo que Chávez respondió: “Como que no se tomó su pastillita de bajarle ahí...”.

Sin quedarse atrás, Ferka respondió de forma directa:

A ti no te educaron bien, con todo respeto, campeón (Julio César Chávez), que te eduquen, que no me aguanten, sencillo, adiós. Ferka

La situación escaló cuando Nicky decidió continuar el enfrentamiento, modificando la letra de la canción Secretaria, del musical Mentiras, para lanzarle una indirecta a Ferka, avivando aún más la polémica:

“Fíjate qué amargada es Ferka porque siempre se cree la productora. Hay dolor, qué dolor, escuchar a Ferka… Ay, no, esta señora”.

Para finalizar, Ferka solo respondió lo siguiente: Vete del programa, es muy sencillo, adiós”.

Este fin de semana, Nicky Chávez compartió una publicación en su cuenta oficial de X, en la que habló del tenso momento y aseguró que su relación con Ferka está bien y que todo fue parte de un espectáculo:

“ Oigan, yo sé dar show cuando tengo que darlo. Todo bien con mi tía @Ferka. En lugar de inventarse guerras inexistentes, pónganse a ver La granja VIP ”, mencionó Chávez.

