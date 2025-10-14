¿Christian Nodal habría amenazado a sus padres para que no vieran a Cazzu o a su nieta? Esto aseguran

La polémica entre Christian Nodal y su expareja, Cazzu, parece no tener fin. Tras la llegada de la cantante argentina a México por su gira ‘Latinaje’, se revela que, presuntamente, el esposo de Ángela Aguilar les prohibió a sus padres ver a la argentina. Incluso habría llegado al grado de presuntamente amenazarlos. Esto se dice.

Papás de Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre los padres de Christian Nodal y Cazzu?

Si bien Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian Nodal, nunca han hablado públicamente sobre la relación con Cazzu, se ha reportado que, dentro de lo que cabe, sería muy buena.

En su momento, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, el matrimonio habría asistido al cumpleaños de su nieta, el cual se llevó a cabo en Argentina hace algunas semanas. Según el comunicador, la cantante presuntamente los habría invitado al festejo con la supuesta condición de que no subieran fotos a redes sociales.

Presuntamente, los abuelos presuntamente habrían llenado de regalos y amor a la bebé, a diferencia de Christian. Y es que, supuestamente, el artista no solo brilló por su ausencia en la celebración, sino que también le habría mandado regalos baratos que ni habría escogido él mismo. Presuntamente, le mandó una jirafa de peluche y un paquete de plastilinas.

Javier también reportó que Nodal presuntamente se habría molestado con sus padres por asistir al cumpleaños de su nieta. Incluso el artista supuestamente lo habría visto como una especie de “traición”.

Cuando llegó a México, los reporteros cuestionaron a la intérprete de ‘La cueva’ por este tema. En respuesta, la celebridad dijo que no quería hablar sobre el asunto. No obstante, dejó claro que tanto el papá como su familia pueden visitar a la pequeña sin ningún problema.

Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal presuntamente no quiere que sus padres convivan con Cazzu o su hija?

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani reportó que, presuntamente, los padres de Christian Nodal se habrían contactado con Cazzu para ofrecerle alojamiento a ella y a su pequeña durante su estancia en México. La argentina, “de forma inteligente”, se negó.

Supuestamente, Christian Nodal se habría enterado de esta situación y habría hablado con sus progenitores para presuntamente prohibirles que se acercaran a su ex o a la menor.

Javier Ceriani “Le ofrecieron hospedaje, blindaje, protección y casas que tiene Jaime en todo México para que viva ahí, cosa que Cazzu, inteligentemente, habría rechazado. No porque no confié en ellos, sino porque se enteró de que Nodal habría amenazado fuertemente a sus padres… de que ni se les ocurra meterse en su vida, ni en la de su hija, ni en la de su ex. Que no le brinden homenaje a la niña”

Aunque no dijo con exactitud cómo Nodal estaría, presuntamente, amenazando a sus padres, Ceriani mencionó que los señores están “entre la espada y la pared”. También señaló que, aparentemente, Pepe y Ángela Aguilar se enojan cada vez que Jaime y Cristy se acercan a su nieta.

¿Cómo es la relación actual entre Christian Nodal y Cazzu?

Cuando se separaron en mayo de 2024, Christian Nodal y Cazzu lanzaron un comunicado anunciando que tendrían una relación cordial por el bien de su pequeña, quien apenas tenía unos meses de nacida.

Tras esto, se mantuvieron herméticos por un tiempo sobre el tema. No fue hasta octubre de ese mismo año que Cazzu dio una entrevista en la que desmentía la versión de que ya sabía acerca de la relación entre su ex y Ángela Aguilar desde antes de hacerse pública. En aquella ocasión, mencionó que Nodal solo había visitado a su hija en dos ocasiones desde la ruptura.

El mexicano admitió esto. No obstante, explicó que se debía a cuestiones laborales y no por desinterés, como mucho se especuló. Unos meses después, la argentina contó que consideraba injusta la pensión alimenticia que recibía, pero que no iba a demandar, ya que trabajaba lo suficiente para darle lo mejor a su pequeña.

También mencionó que Christian no le permitía viajar con la pequeña, pese a que eran por cuestiones laborales.

Por otra parte, Nodal, durante su entrevista con Adela Micha, insistió en que Cazzu ya sabía de su romance con Ángela desde antes de que se hiciera público. También dejó ver que solo se comunicaba con ella a través de abogados, pero no dio más detalles del motivo.

