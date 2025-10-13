Cazzu rompe el silencio ¿Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar?: “No iba a ser la primera vez”

Cazzu habló sobre la ola de comentarios negativos que reciben Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de que hicieron público su matrimonio. La argentina también se pronunció a la supuesta infidelidad que también habría marcado la ruptura de su relación con el cantautor mexicano.

La cantante argentina, quien tiene una hija junto al intérprete de Botella tras botella, Probablemente y Ya no somos ni seremos, se mostró directa y sin filtros al abordar el tema, destacando la intensidad del “hate” que circula en redes sociales. Sus declaraciones llegan en medio del torbellino mediático que rodea a la pareja y que no se detiene.

Cazzu se pronunció respecto al hate en contra de Nodal y Ángela Aguilar. / Foto: IG/cazzu

Cazzu habla sobre el hate contra Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿Qué dijo?

La cantante argentina habló con sinceridad sobre la ola de comentarios negativos que enfrentan Ángela Aguilar y Christian Nodal, poniendo el foco en un contexto mucho más amplio. La intérprete expresó que, en medio de tanta violencia y situaciones difíciles en Latinoamérica y el mundo, no tiene sentido seguir alimentando la negatividad. Esto porque durante su reciente concierto en Uruguay, Cazzu pidió parar todo el hate en redes sociales.

“Particularmente me refiero a todos, estamos atravesando un momento toda Latinoamérica y el mundo por situaciones de mucha violencia, de guerras, nuestros migrantes y un montón de cosas muy tristes, como para seguir poniendo energía en eso, es más o menos a lo que me refiero”, dijo la cantante de temas como Mucha data, Nada, Peli-culeo, Chapiadora y Mentiste durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a su llegada a tierra azteca como parte de la gira Latinaje.

Aunque Julieta Emilia Cazzuchelli, cuyo nombre artístico es Cazzu, confesó no estar muy activa en redes sociales, reconoce que de vez en cuando se enteran de historias en las que su nombre se usa para agredir.

“En general, de la mayoría de cosas no me entero porque no estoy en las redes, pero sí me llega alguna historia de que por ahí usan mi nombre para agredir, no me pone feliz”, dijo ‘la Jefa’ del trap argentino.

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar fue muy comentada tras el inicio de su noviazgo, las fotos filtradas en Roma, Italia, y su precipitada boda. / Foto: IG/angela_aguilar_

¿Qué dice Cazzu sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Cazzu se refirió a la polémica en torno a su relación con Christian Nodal y dejó claro que no acudiría a los medios para contar su versión, como lo hizo el sonorense con Adela Micha para La saga, donde compartió diversos detalles sobre su ruptura y matrimonio con Ángela Aguilar, que recientemente celebró su cumpleaños 22.

“No, en verdad no, cuando uno tiene una relación y de un determinado tiempo, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno, que a mí eso más me dolió, como sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y, de repente, contarla tan rara, tergiversada y partida, eso genera confusión en la gente, pero yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, de nuestra relación, yo guardo lo mejor, lo he querido muchísimo, lo quise mucho” Cazzu

Respecto a la supuesta infidelidad, Cazzu fue enfática sobre los hechos y la manera en que ella los vivió, incluso recordó cuando contó en el podcast PLP que no estaba enterada de los hechos, contradiciendo las declaraciones de Ángela Aguilar, quien en otra entrevista mencionó que todos estaban enterados y que no se rompió ningún corazón por su relación con Nodal.

Cazzu / Instagram: @cazzu

Cazzu “La primera vez que yo hablé, por la única necesidad que sentí de hablar, fue para explicar que yo no tenía (conocimiento), él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, no sé, pero tampoco me importa, si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez, siento que no es tan dramático en ese sentido, yo soy superleal, creo en la lealtad y estaría re’ bueno que alguien no te haga eso”

A la par, agregó que le gustaría que estas declaraciones fueran las últimas que da respecto al tema, pues, mencionó “finalmente somos una ventana de muchas de las realidades, estoy muy agradecida por el cariño que se me ha dado, seguiremos adelante, yo estoy bien, no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien, la verdad me siento bien y pienso que quedan un montón de dudas por desatar y así es la vida”.

Finalmente, la cantante aclaró que no le interesa centrarse en fechas ni teorías sobre el inicio de la relación entre Nodal y la integrante de la dinastía Aguilar: “Esas cosas no tenemos ideas, son teorías que no podemos comprobar”.

Cazzu habla de Nodal y Ángela / Especial

“Son cosas que no me importan, es una historia que románticamente finalizó, lo único que a mí me interesa de acá en adelante es la construcción de la vida de mi hija, después lo que pasó, no pasó, si fue así o no, la verdad no me importa. No creo tanto en la justicia en general y solía ser así hasta que la gente me mostró lo contrario”, reiteró Cazzu.

¿Cazzu, ex de Nodal, está lista para el amor?

Cazzu dejó ver cómo se perfila su vida sentimental de cara al futuro, dejando claro cuáles son sus prioridades en este momento y que no tiene en mente una nueva relación amorosa.

“Mi amor más grande, (mi hija), y después la música, me queda muy poco tiempo para todo lo demás”, dijo Cazzu, dejando en segundo plano cualquier posible romance.

