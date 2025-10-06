Otro familiar de Christian Nodal lo traiciona y se solidariza con Cazzu, revelan: “Por las madres solteras del mundo”

En medio de las constantes críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar y la demanda de su exdisquera, ‘Universal Music’, Christian Nodal también se enfrenta a polémicas por su ex Cazzu y su hija. Ahora sale a la luz que sería blanco de una fuerte traición por parte de un familiar muy cercano, quien habría dejado claro su apoyo a Cazzu.

Si bien el esposo de Ángela Aguilar sostiene que hay una buena relación con su familia, se ha especulado que sus familiares más cercanos han decidido respaldar a su ex, la cantante argentina, Cazzu, sobre todo sus padres y hermano.

De acuerdo con reportes del pasado de Javier Ceriani, la familia de Nodal no estaba de acuerdo con que el artista “descuidara” a la hija que tiene con la argentina, quien, en su momento llegó a decir, entre otras cosas, que no consideraba tener un acuerdo justo acerca de la pensión que Christian le daba para la niña y que él le estaba impidiendo a la menor viajar con ella, pese a que esto lo hace por motivos laborales.

¿Qué familiar de Christian Nodal lo traicionó y apoya a Cazzu?

A través de redes sociales, Eli Castro, la madrina de Christian Nodal, se dijo muy emocionada por el próximo concierto de Cazzu en Monterrey, el cual está programado para el próximo jueves 16 de octubre.

“@cazzu aquí te vemos en el @auditoriotelmex para perrear en Leonas”, escribió el pasado fin de semana, sorprendiendo a todos.

Si bien en ningún momento mencionó a Nodal o a su nueva esposa, muchos interpretaron sus palabras como una especie de traición al artista. Los fans están impactados de que la madrina de Christian celebre la llegada de Cazzu a México, pese a la polémica que esto podría ocasionar para su ahijado y a Ángela Aguilar.

¿Por qué la madrina de Nodal está apoyando a Cazzu?

Luego de que Eli Castro publicara el mensaje en apoyo a Cazzu, el periodista Javier Ceriani se dio a la tarea de buscarla para una entrevista. En su más reciente programa, el comunicador mostró la respuesta de Castro.

En la captura de pantalla expuesta por Ceriani, se puede ver que la madrina rechazó amablemente la entrevista, resaltando que había decidido apoyar a la argentina por ser una “madre soltera”.

Madrina de Nodal “Ya dije lo que tenía que decir sobre mi admiración por Cazzu, el apoyo a ella y todas las madres solteras del mundo”

Asimismo, dejó ver que el cariño y la admiración que siente por su ahijado no han cambiado, pese a la polémica que se ha suscitado por el “triángulo amoroso” de Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

“Mi amor y admiración por Nodal como artista y ser humano. Habló mi corazón de madrina y comunicadora. Bendiciones, besos”, concluyó.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado ante los comentarios de Eli Castro y solo han usado sus redes sociales para hablar de sus próximos proyectos artísticos.

¿Cómo es la relación entre la familia de Nodal y Cazzu?

Si bien la familia de Nodal nunca ha hablado públicamente de cómo es su relación con Cazzu, el periodista Javier Ceriani reportó en su momento que es sumamente buena. Incluso, mencionó que, presuntamente, los padres del cantante, Jaime González y Cristy Nodal, a diferencia de su hijo, sí fueron a la reciente fiesta de cumpleaños de su nieta.

Según Javier, los papás de Nodal llegaron con regalos muy caros para la menor y convivieron mucho con ella. En tanto que Christian solo habría mandado una caja de plastilina y un peluche de jirafa.

“El regalo más especial que recibió (la menor) fue tres personas. Llegaron en un avión privado. Puedo confirmar que ahí estaban Jaime González, padre, Cristy, madre, y Alfonso, hermano de Christian Nodal”, informó.

Presuntamente, el intérprete de ‘Adiós amor’ habría visto esto como una “traición”, por lo que actualmente estarían en malos términos: “Nodal lo vio como una traición por la cual la relación se rompió, porque ellos sí llegaron a ver a su nieta con regalos. Llegaron en avión privado, se quedaron en un hotel, llevaron regalos caros y mucho amor”, indicó.

