Christian Nodal no deja a su hija viajar con Cazzu ¡Por venganza! ¿Ángela Aguilar tuvo que ver?

Una nueva polémica ha envuelto a Christian Nodal y Cazzu, luego de que la cantante mencionara que no tiene el consentimiento legal del padre de su hija para poderla sacar de Argentina: “Es una necesidad básica por trabajo, pero ya ha pasado más de 1 año y ese permiso no lo tengo”.

Cazzu y Christian Nodal están en la polémica tras las declaraciones de la argentina sobre que no puede viajar con su hija. / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal se vengó de Cazzu tras desmentir a Ángela Aguilar?

Una amiga de la expareja asegura que lo ocurrido se trata de una supuesta venganza por parte Christian Nodal, pues no perdona que Cazzu haya hecho quedar mal a su nueva esposa, Ángela Aguilar.

“Cazzu ha tenido problemas porque no puede viajar con su hija fuera de su país. Nodal no le ha dado el permiso legal para que eso suceda. Es bien sabido que los cantantes viajan mucho por trabajo y es inevitable que lleve con ella a la nena”.

“La razón es que él la está castigando por venganza. Nodal no le perdona que haya desmentido las declaraciones de Ángela, quien aseguró que ‘todos los involucrados’ ya sabían de la relación que tenía con el padre de su hija”. Fuente TVNotas

Cazzu desmintió a Ángela Aguilar en entrevista con Luzzu TV / Redes sociales

“Evidentemente, al ver que el hate se inclinó hacia Ángela, que la tacharon de mentirosa, y que le decían que se había metido en la relación, que era una ‘quitamaridos’, Nodal se enfureció. Vio devastada a su mujer y por eso salió a decir con Adela (Micha) que él y Cazzu ya habían terminado varias veces antes de andar con Ángela”.

El cantante le hizo una fuerte petición a su ex para limpiar la imagen de su mujer. “Lo que no saben es que, en ese intervalo de tiempo, Nodal le exigió a Cazzu que le pidiera una disculpa pública a su esposa, Ángela Aguilar, o que, como mínimo, saliera a retractarse. Obviamente ella hizo caso omiso. Ahora él se la está cobrando”

Cazzu reveló que Christian Nodal no ha firmado los papeles correspondientes para que su hija pueda viajar con ella. / FOTOS: Instagram @angela_aguilar_ / @nodal / @cazzu Archivo TVNotas

“Cazzu se ha visto afectada. No ha querido hablar mucho del tema. Lo hace porque tiene miedo de que Nodal le quite a su hija. Incluso ella dijo en una entrevista que no estaba de acuerdo y que no era justa la manutención que Nodal le mandaba, ya que ‘los gastos eran elevados’. De hecho, tuvo que abandonar la casa en la que vivían porque ya no la podía seguir pagando”. Fuente TVNotas

Nodal tuvo otro motivo de enojo para vengarse de la mamá de su hija: “Y no solo eso. Él volvió a molestarse con Cazzu por haber sacado la canción ‘Con otra’. Una letra muy fuerte que para el público había sido escrita con todo y dedicatoria. O sea, terminaron embarrando a Ángela. Nodal no lo pasó por alto y nuevamente le reclamó”.

Cazzu desmintió a Ángela Aguilar al decir que ningún corazón fue lastimado, tras confirmar su relación con el sonorense. / FOTOS: Instagram @angela_aguilar_ / @nodal / @cazzu Archivo TVNotas

¿Cazzu está detrás de las campañas pagadas en contra de Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal?

Aseguran que, aparentemente, Christian Nodal es manipulado por Ángela Aguilar: “Él piensa que su mujer ‘no es un ser odiable’. Cree que el ‘odio colectivo’ está planificado a través de campañas pagadas. Para serles muy honesta, esa idea se la metió Ángela. Ella se encargó de hacerle creer que todo es orquestado por Cazzu (ríe). Lo tiene manipulado. ¡Qué horror! La gente se ha dado cuenta de los comportamientos desatinados de su esposa. ¿A poco eso también está pagado? (ríe)”.

La argentina ha pedido a los papás de su expareja que la apoyen a obtener el permiso de la niña.

“Cazzu simplemente es una madre soltera que está luchando por sobrevivir y darle una vida digna a su hija. De hecho, ha hablado con sus exsuegros para que hagan reflexionar a su hijo. Su objetivo es que entiendan que la niña debe estar con ella todo el tiempo para poder educarla, mantenerla, cuidarla y al mismo tiempo trabajar. No se vale que le pongan esas trabas”, finalizó.

Cazzu le pidió ayuda a los papás de Christian Nodal para que su hija pueda viajar con ella. / IG: @nodal / @cazzu

¿Qué dijo Cazzu sobre que Christian Nodal no deja viajar a su hija con ella?

El 28 de mayo, Christian Nodal fue captado con su hija. Pasó por la pequeña al hotel donde se hospeda con Cazzu.



﻿﻿En agosto, Nodal le dio una entrevista a Adela Micha y reveló por qué no viaja a Argentina para ver a su hija: “Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda. Son de 12 horas a 17 horas. Lo que yo podía ausentarme (de sus compromisos laborales) eran 2 días, máximo 3, incluso estando con Cazzu era muy complejo”.



El 2 de septiembre Cazzu dijo que Nodal no había firmado los papeles correspondientes para que su hija pueda viajar con ella.



Cazzu fue invitada al pódcast Se regalan dudas, y reveló: “ Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día. Trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo (el documento). Parecía algo básico de entender”.



La argentina propuso un acuerdo de que se firmara el documento hasta que la menor cumpla 5 años. Sin embargo, el abogado del cantante se negó: “No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar”.



Cazzu comentó: “ Contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”.



“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo . El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”.



. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. “Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Cazzu no quiso iniciar una batalla legal en contra de Nodal por su hija. / Captura de pantalla

¿Cazzu puede viajar con su hija con Christian Nodal cuando ella quiera?

El abogado Víctor Carrillo asegura que Cazzu puede sacar a su hija de viaje cuando lo requiera, siempre y cuando exista un acuerdo con Nodal.

“Me parece que, si es información que ella le está dando directamente a los medios como motivo por el cual no viajó con la hija, es una simulación para llamar la atención. Por su actividad profesional necesita estar viajando a muchas partes para cumplir con compromisos laborales. Considero que la madre está dando información imprecisa para justificar que no viajó con la menor” Víctor Carrillo

“Al ser temas muy personales, lo van a manejar con mucha discreción. Ellos deben tener ya un acuerdo judicial privado, donde acordaron pensión, custodia, visitas y viajes. Al ser argentina y él mexicano es lógico que deben este arreglo por las cuestiones de estar viajando de un lugar a otro. Y si no lo hubiera ya se tendría el conocimiento de un pleito legal en tribunales”.

“Yo considero que no es a contentillo del papá para que el menor pueda viajar con la mamá. La madre ya hubiera interpuesto un proceso legal, y acudir ante un juez de lo familiar en Argentina o donde ella tenga su residencia y solicitarle la autorización y este, en suplencia del padre, le podría otorgar el permiso acreditando la negativa injustificada del padre. Tomando en cuenta que es por cuestiones de trabajo”, concluyó.

