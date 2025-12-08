Ángela Aguilar busca ser un modelo a seguir para las niñas que la siguen ¡pese a polémicas con Nodal!

En medio de las críticas y especulaciones que desató su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar lanzó un mensaje directo: quiere ser un ejemplo para las niñas que la siguen, aunque su vida personal esté bajo la lupa. La cantante reconoció que, pese al ruido y las polémicas, sabe que muchas pequeñas la observan y por eso busca mantener una imagen que puedan tomar como referencia.

Ángela Aguilar enfrenta polémicas y responde que quiere inspirar a las niñas que la siguen. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre ser ejemplo para las niñas?

Ángela Aguilar habló sin rodeos sobre la manera en que creció bajo la mirada pública y cómo eso moldeó su relación con las niñas que hoy la siguen. En entrevista con Los Ángeles Times, la cantante explicó que su llegada temprana a la industria hizo que su público fuera creciendo a la par de ella, lo que ahora la lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que implica ser figura pública desde tan joven.

“Ha sido una cosa que se fue dando, como empecé muy pequeña en esta industria, empecé a grabar blogs muy chiquita, a cantar muy chiquita, como que empecé a tener fans muy chiquitas; fui creciendo y mi público también lo fue haciendo”, dijo la cantante de Qué agonía.

La intérprete también señaló que, más allá del ruido mediático que suele rodearla, procura ser consciente del impacto que sus acciones y su imagen pueden tener en quienes la observan. Asegura que intenta cuidar su manera de hablar, de vestir y de comportarse, no por presión, sino porque sabe que muchas pequeñas la ven como referencia. “Trato de ser consciente de las cosas, sobre todo saber cómo hablo, cómo visto, cómo todo, porque sé que hay muchos ojos encima de mí y me gustaría poder ser de una forma un buen ejemplo”, destacó.

Sin embargo, Ángela Agular subrayó que su objetivo no es proyectar perfección, sino transmitir un mensaje de seguridad personal y de “enseñarle a las niñas y a todas las personas que me siguen que lo más importante es sentirse segura de ti misma, de tu corazón, de saber quién eres”.

Ángela Aguilar sorprende al afirmar que busca ser ejemplo para las niñas aunque no paran los ataques en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La historia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no surgió de la noche a la mañana; tiene raíces que los fans comenzaron a notar desde 2020, cuando lanzaron juntos “Dime cómo quieres”. La química que mostraron en aquel dueto desató especulaciones inmediatas sobre un posible romance, aunque ambos insistieron en ese momento que solo se trataba de una colaboración musical. Con el tiempo, la cantante revelaría que sí existió una conexión emocional temprana entre ellos, pero que no avanzó por decisiones personales que Nodal tomó en ese periodo.

Después de esa etapa, Nodal siguió su camino sentimental: primero mantuvo una relación con otra cantante y más adelante inició un noviazgo con la artista argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. La relación terminó oficialmente a inicios de 2024. Fue entonces cuando el entorno de ambos volvió a cruzarse, esta vez sin las limitaciones que antes habían impedido una relación. Semanas después, Ángela y Nodal confirmaron que sí estaban juntos, un anuncio que generó reacciones divididas dentro del público del regional mexicano.

El vínculo entre ambos tomó otro rumbo cuando, en julio de 2024, se casaron en una ceremonia privada que desató todo tipo de opiniones. Para muchos seguidores, las declaraciones recientes de Ángela —particularmente su referencia a que vivieron un “amor pausado”— funcionan como una pieza más del rompecabezas que explica por qué su historia parecía tener un origen previo. Desde esa perspectiva, su relación no fue repentina sino el reencuentro de una conexión que llevaba años latente, esperando el momento adecuado para concretarse.

Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentan diversas polémicas tras su matrimonio. / Foto: Redes sociales

¿Nodal y Ángela Aguilar están al bordo de divorcio?

En su conversación con Los Ángeles Times, Ángela Aguilar habló brevemente sobre su relación con Christian Nodal, pero evitó entrar en la ola de rumores que circulan sobre un supuesto divorcio. La cantante se limitó a describir con naturalidad cómo vive su matrimonio, asegurando que la relación sigue su curso y que incluso ha superado expectativas externas. Con humor y sin dramatizar, dejó claro que, al menos desde su perspectiva, el vínculo continúa estable.

“Todo muy bien, nadie pensó que llegaríamos al año. Ahora falta cumplir dos… y los que vengan, si Dios quiere”, detalló.

También aprovechó la entrevista para subrayar que, aunque está consciente del escrutinio público, intenta no dejar que los comentarios negativos la tiren. Afirmó que la salud mental es una prioridad para ella y que procura mantener los pies en la tierra, enfocándose en lo que realmente importa: su familia, su trabajo y la capacidad de seguir adelante incluso cuando la presión mediática se vuelve intensa.

