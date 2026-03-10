Pati Chapoy explota tras denuncia vs. Nodal como ‘deudor alimentario’ en el 8M: “Nos consta que sí paga”

Algo que llamó mucho la atención de la más reciente marcha por el Día Internacional de la Mujer, llevada a cabo el pasado 8 de marzo, fue que Christian Nodal fuera expuesto en el llamado “muro de deudores” como un padre que, presuntamente, no cumple con la pensión alimentaria para su hija.

Esto, derivado de la guerra de dimes y diretes entre Cazzu, madre de la menor, y Nodal por la canción ‘Rosita’. Los internautas e incluso celebridades como Pati Chapoy ya han tomado bando con respecto a este tema. En el caso de la presentadora, se dijo muy molesta con toda esta situación y lanzó un contundente mensaje. Esto fue lo que dijo.

¿Por qué Christian Nodal es señalado como ‘deudor alimentario’?

En diversas ocasiones, Christian Nodal no solo ha sido señalado de ser un “padre ausente”, sino también de no cumplir con la obligación económica que tiene con su hija. Varios medios, incluyendo al periodista Javier Ceriani, han reportado que, presuntamente, el cantante prefiere pasar su tiempo libre con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Por su parte, Cazzu llegó a decir que no le parecía suficiente la pensión que su ex le pasaba para la manutención de su hija. En aquella ocasión, mencionó que no lucharía legalmente, pues no le interesa armar un circo mediático, principalmente cuando ella trabaja y le puede dar lo mejor a su pequeña.

El tema explotó tras la tiradera que Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, lanzó hace algunas semanas, en la que, sin mencionar nombres, se dijo dolida por la manera en la que su hija estaba siendo “abandonada”.

Nodal no dudó en responder y decir que su ex es quien impide que se llegue a un acuerdo por el bien de la menor. Afirmó que solo la usa para alimentar una “narrativa llena de mentiras” y que recurriría a la justicia para poder verla.

A raíz de esto, muchos empezaron a criticar a Cazzu por ser “codiciosa”, pues en su momento se reportó que, supuestamente, Cristian le daba una fuerte cantidad de dinero para los gastos de la pequeña.

Durante la llamada marcha del 8M, se expuso un cartel que aseguraba que Nodal no se hacía responsable de su hija y lo acusaba de ser “proveedor, pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar”.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el cartel de Christian Nodal en el 8M?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, los conductores abordaron el tema del cartel de Christian Nodal en la marcha del 8M. Todos afirmaron que esta acción era “injusta” y “difamatoria” para el cantante.

Especialmente, Pati Chapoy pidió un alto a los ataques contra el cantante y aseguró que a ella “sí le consta” que Nodal cumple con sus obligaciones como padre.

“Yo no estuve de acuerdo con que, en la marcha del 8M, hayan puesto a Christian Nodal como ‘deudor alimentario’. Nos consta que sí paga. ¿Qué les pasa?, no, no, no, que le bajen” Pati Chapoy

Por su parte, Pedro Sola aseguró que el letrero fue colocado por una “persona resentida”. En tanto que Linet Puente simplemente se limitó a decir que Cazzu es la persona indicada para decir si realmente Nodal es “deudor” o no. El segmento terminó con Pati reiterando su petición para que ya no se ataque al cantante.

La titular de ‘Ventaneando’ fue muy criticada por su opinión y reforzó la teoría que muchos internautas tienen de que, supuestamente, Pepe Aguilar le pagaría al programa para que hablen bien de su yerno.

¿Cuánto dinero le da Nodal a Cazzu de pensión alimenticia para su hija?

En su momento, diversos medios reportaron que, presuntamente, Cazzu pidió una pensión alimenticia de 135 mil dólares (2 millones 400 mil pesos mexicanos) mensuales. Supuestamente, a Nodal le pareció excesiva esta cantidad y, tras una apelación, la cantidad quedó en 7 mil dólares al mes, equivalente a 123 mil pesos al mes.

Hasta ahora, no se han confirmado estas cifras. No obstante, el cantante sostiene que sí le da una manutención más que suficiente. Recientemente, se dijo que la cantidad se modificó a un millón de pesos mensuales.

