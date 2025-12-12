Hija de Alicia Villarreal vuelve arremeter vs. Pati Chapoy tras regaño en Ventaneando: “Viejilla”

Después de que Melenie Carmona admitiera se que se había distanciado de su mamá Alicia Villarreal y rompiera el silencio sobre traiciones familiares y hablara de los problemas legales que la cantante tiene con su exesposo, Cruz N, y su actual noviazgo con Cibad Hernández, Pati Chapoy expresó su desaprobación y, durante una transmisión de Ventaneando, lanzó un duro llamado de atención a Melenie por no respaldar a su madre.

Desde luego esto molestó a Melenie Carmona, quien le respondió contundente a Pati Chapoy y ahora vuelve a lanzar un dardo contra la periodista.

Mira: Arturo Camona explota contra Alicia Villarreal tras acusarlo de “mal padre”; asegura que ella se “victimiza”

Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué le dijo Pati Chapoy a Melenie Carmona después de hablar sobre Alicia Villarreal?

En Ventaneando, Paty Chapoy dejo pasar por alto las declaraciones de Melenie Carmona, quien habló públicamente sobre tensiones familiares. La periodista consideró que las palabras de la joven fueron “desafortunadas”.

“Declaraciones muy desafortunadas que Melenie Carmona hace en contra de su mamá, por un lado dice que la apoya que haya rehecho su vida, que está muy bien, pero el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto. No sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, o no sé”, dijo Pati Chapoy.

Chapoy también le recordó que Alicia Villarreal no solo le dio la vida, sino que la ha mantenido económicamente desde siempre, le ha dado estudios, vestido y la posibilidad de independizarse y consideró “lastimoso” lo que hizo a hablar de su madre.

“A ti Melenie te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado sustento para que inicies tu vida. Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale”, dijo Pati Chapoy.

Checa: Alicia Villarreal responde a Melenie Carmona, su hija, tras revelar por qué la dejó de seguir: “No sé fingir”

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué le respondió Melenie Carmona a Pati Chapoy tras criticarla en Ventaneando?

A través de redes sociales, Melenie Carmona reposteó el video en el que Pati Chapoy la regañara por alejarse de su mamá, junto a un contundente mensaje en el que asegura que no es mantenida y deja claro que Pati Chapoy no sabe nada de su vida.

“Amamos la seguridad que tiene al AFIRMAR las cosas. Mi mamá no me mantiene y ¿qué estudios habla en USA? Ni saben que show, puro medio pagado” Melenie Carmona

Melenie Carmona desata polémica al llamar “viejilla” a Pati Chapoy en un TikTok / Redes sociales

Melenie Carmona se vuelve a lanzar contra Pati Chapoy

Melenie Carmona volvió a encender la polémica en redes sociales después de lanzar un nuevo dardo contra Pati Chapoy.

La hija de Alicia Villarreal, compartió en TikTok un resumen personal de lo que ha sido su 2025 y, entre los puntos enlistados, llamó a la conductora una “viejilla”, lo que generó una ola de críticas y comentarios divididos.

En el video publicado, Melenie incluyó una serie de frases que describen los momentos más complicados de su año, entre ellos el divorcio de su mamá, su distanciamiento familiar y situaciones que la afectaron emocionalmente. En el texto que aparece en su foto se lee:

“2025 vas a ser mi año”

2025:

﻿﻿Divorcio familiar

﻿﻿AbUse del libre albedrío

﻿﻿Contacto 0 con 3/4 de mi familia

﻿﻿Me dio colitis nerviosa

﻿﻿Una viejilla me regaño en television nacional

﻿﻿Me funaron x10000

﻿﻿Bloqueo emocional

﻿﻿Me intoxique con kfc

﻿﻿Antipática al 100".

La frase “una viejilla me regañó en televisión nacional” fue interpretada por usuarios como una referencia directa a Pati Chapoy, quien días atrás la criticó públicamente en Ventaneando por su conducta.

La publicación desató de inmediato reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios apoyaron a la joven por expresar su sentir, otros consideraron ofensivo que se refiriera así a la presentadora.

Entre los comentarios que recibió, una internauta respondió de forma tajante: “No fue regaño fueron verdades”. Ante esto, Melenie no se quedó callada y replicó con una corta pero contundente frase: “¿Según quién?”

Hasta el momento, ni Pati Chapoy ni “Ventaneando” han reaccionado a esta nueva publicación en Tiktok.

Mira: ¿Galilea Montijo lanza pedrada a Pati Chapoy por regaño a Melenie Carmona en ‘Ventaneando’?