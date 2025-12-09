Alicia Villarreal estalla por burlas a su novio y rompe el silencio sobre Melenie, su hija: “Sí hablamos”

En medio de una ola de especulaciones y rumores familiares, Alicia Villarreal explicó en un encuentro con la prensa cómo es actualmente su relación con su hija mayor, Melenie Carmona. La cantante enfrentó las preguntas que surgieron luego de que la joven asegurara en redes sociales que existía cierta distancia entre ambas desde que “la Güerita consentida” inició una nueva relación sentimental con el influencer Cibad Hernández.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Villarreal fue abordada por reporteros que buscaban claridad sobre la situación familiar.

¿Alicia Villarreal y Melenie Carmona están distanciadas realmente?

La conversación sobre un posible distanciamiento surgió después de que Melenie Carmona revelara en redes sociales que no convivía con su madre como antes y que la nueva relación de la cantante habría generado cambios dentro de su dinámica familiar. Sin embargo, Alicia Villarreal aclaró que, desde su perspectiva, no existe tal separación.

La exvocalista de Límite explicó que mantiene comunicación frecuente con su hija y que esta vive una etapa distinta desde que se independizó hace tiempo. Por ello, aunque ya no compartan el mismo ritmo de convivencia, asegura que la comunicación nunca se ha roto.

“Sí, claro que hemos hablado… una mamá siente distancia de sus hijos cuando realmente no hay comunicación y no se hablan o no se ven por un período de tiempo y yo no me siento así con mi hija, sino no hubiéramos hablado hace unos días…” Alicia Villarreal

La cantante detalló que respeta los procesos personales de cada uno de sus hijos y que, pese a la percepción pública, la relación entre ella y Melenie sigue activa. Su enfoque, según dijo, está en mantener abiertas las conversaciones y evitar confrontaciones innecesarias.

Melenie Carmona rompió el silencio y se promulgo a favor de su madre la cantante Alicia Villarreal / Especial

¿Con quién pasara Alicia Villarreal la Navidad?

Durante el encuentro con la prensa, Alicia Villarreal confirmó que ya tiene claros sus planes con sus hijos para las fiestas decembrinas, pues la cantante estará con ellos. La fecha, comentó, es significativa para ella, por lo que procura mantener esas reuniones sin importar las circunstancias externas.

“Sí voy a ver a mis hijos en Navidad”, afirmó sin ofrecer más detalles sobre la logística o la manera en que se organizarán tras la polémica reciente. Su intención, explicó, es preservar la unión familiar durante una de las fechas más importantes del año.

La intérprete subrayó que su prioridad son sus hijos, incluidos los que tuvo con Cruz N, y que mantiene cercanía con ellos incluso cuando cada uno lleva una vida independiente.

¿Por qué molestan a Alicia Villarreal las bromas sobre “Te quedó grande la yegua”?

Aunque por años las bromas sobre su éxito “Te quedó grande la yegua” habían sido tomadas con humor, Alicia Villarreal reveló que actualmente ese tipo de comentarios sí le resultan incómodos. La razón: asegura que dichas burlas están dirigidas específicamente hacia su pareja actual, Cibad Hernández.

La cantante mencionó que tanto Julio Camejo como el padre de su hija, Melenie han hecho chistes relacionados con la canción, situación que considera una falta de respeto hacia su relación. Por esta razón, dejó claro que no permitirá que esas referencias continúen normalizándose cuando tienen un propósito personal.

“Es una burla directa a mi pareja actual y es una falta de respeto…”, expresó al ser cuestionada sobre el tema.

La artista no profundizó en si tomará alguna acción al respecto, pero sí manifestó que este tipo de comentarios afectan no solo a su pareja, sino al ambiente familiar que ella intenta mantener.

