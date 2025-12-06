Martha Figueroa hace enojar al novio de Alicia Villarreal ¡lo tacha de colgado! Él le contesta:"Rata sacatona”

Recientemente, Martha Figueroa criticó a Cibad Hernández ,novio de Alicia Villarreal por su reciente participación en el show de “Grandiosas”. La periodista aseguró que no venía al caso que el influencer apareciera con un de discurso de amor propio como antesala a la grabación y show del nuevo disco de Grandiosas. Sin embargo, el influencer y motivador no se quedo callado y se le fue con todo a Martha Figueroa, ¿qué le dijo?

Martha Figueroa expone reclamo de Cibad Hernández novio de Alicia Villarreal. / Redes sociales

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre Cibad, novio de Alicia Villarreal, y su participación en Grandiosas?

El pasado 23 de noviembre, Martha Figueroa criticó su intervención en la antesala del show de “Grandiosas”, para la periodista, Cibad se está colgando de la fama de la cantante con este tipo de participaciones.

“Si la estrella es Alicia y tú eres un desconocido comparado con ella, ¿por qué te subirías a dar tu espectáculo colgándote de tu nueva novia? No hagan eso. Además, es malísima, peor que la de Bea en “La granja”. No venía ni al caso; ahí están otras cantantes como Alicia, Ángela Carrasco o Filippa Giordano, ¿para qué viene a lucirse como si fuera Juan Camaney? No me parece”, comentó en “Así se hacen los chismes”

¿Qué le respondió Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, a Martha Figueroa?

Martha Figueroa reveló el mensaje que Cibad Hernández le envió a su canal tras conocer su opinión. Según la periodista, el influencer intentó menospreciar su espacio al comparar el número de seguidores, señalando que él tenía muchos más que ella.

“Me ardí, Huguito. ¿Te acuerdas cuál fue mi opinión sobre la participación de Cibad Hernández en el concierto de “Grandiosas”? Dije que para qué se subía a hacer una rutina, cuando es un show de “Grandiosas”. Pues, ¿qué crees? Nos escribió”, dijo Martha Figueroa en Así se hacen los chismes.

“¿Qué nos escribió? Saludos, Cibad. Yo no dije nada, eh”, comentó Hugo Maldonado.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal y su diferencia de edad / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

“Ay, no seas sacatón, Huguito. No seas rata sacatona, aguanta vara como los grandes. Aparte, no dijimos nada feo”, respondió Martha Figueroa.

Según Martha, Cibad puso emojis riéndose y luego comentó:

“‘Pues yo tengo más seguidores que esta cuenta’, como diciendo: '¿por qué me molestan si tengo un millón y ustedes noventa mil?’. Sí, me ardí; tiene toda la razón, señor Cibad, pero sigo pensando lo mismo: con seguidores o sin seguidores, no es tu lugar, no vienes al caso y no te andes colgando de Alicia”, comentó la periodista.

