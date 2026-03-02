Martha Figueroa cuenta cómo murió su hijo por una negligencia: ¡La tragedia que marcó su vida!

La conductora Martha Figueroa dio a conocer que su hijo falleció a causa de un error médico. Durante su relato, explicó las circunstancias en las que ocurrió el hecho y compartió cómo enfrentó ese momento en su vida personal. Sus declaraciones han generado interés por la manera en que abordó un episodio que marcó su historia familiar.

Martha Figueroa recuerda la muerte de su hijo y señala negligencia médica. / Redes sociales

¿Qué pasó con el hijo de Martha Figueroa?

Martha Figueroa reveló que hace más de 30 años atravesó la pérdida de un bebé durante el parto. En entrevista con Yordi Rosado, compartió detalles de ese momento.

“El mío se murió en el parto y sí fue complicado porque además sí me moría de ganas de tener un bebé. Todo iba perfecto y muy bien, de repente, nos llegó el parto y fue un error médico, llegué a término a los 9 meses tal y tal y en el parto el doctor se atarantó, se distrajo por estar en algo y el bebé se murió, tuvo sufrimiento fetal”, relató la conductora.

La periodista explicó que el nacimiento fue por parto natural y recordó con precisión lo que sucedió en la sala. “Cuando nació el bebé por parto natural, estaba mi marido con la cámara tomando video ‘Ahí viene el bebé’ y de repente salió el bebé y no lloraba, yo que hice curso de psicoprofiláctico, lo primero que vas a oír cuando está naciendo es que llora y cuando no llora, empecé a preguntar qué pasa pasaba”, menciono Figueroa.

¿Martha Figueroa pudo despedirse de su bebé?

La conductora Martha Figueroa compartió que no conoció a su bebé tras la complicación que enfrentó durante el parto, pues fue anestesiada y al despertar su hijo ya había fallecido.

“Me durmieron, me anestesiaron para que no me enterara y ya cuando desperté, el bebé tenía tres horas muerto. Fue tremendo, pero a mí ahí me tocó decidir qué hacer, si quedarme a llorar muchos años la pérdida y volverme loca o decir ‘La vida sigue y por algo pasó, tengo que seguir adelante’”, dijo Figueroa.

Explicó que tras recibir el alta médica, meses después logró embarazarse nuevamente de su hijo Alejandro Figueroa, aunque se la pasó estresada en todo tel proceso, recordó que “el doctor me decía ‘Tranquila’ y al final me hicieron cesárea porque el doctor me dijo: ‘No voy a hacerte pasar otra vez por esto de que sí de que no’”.

También señaló que el médico involucrado no aceptó responsabilidad. “Aparte el doctor, que era un maldito, me echó la culpa a mí, nunca aceptó que fue una negligencia médica y me dijo: ‘Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, seguramente no te cuidaste…’ y te genera una culpa”, relató.

“No lo vi (al bebé), a mí al día siguiente me dijeron ‘Aquí está tu cajita… para unas cenizas’”, recordó que regresó a casa y permaneció varios días en silencio hasta que decidió abrir la urna momento en el que se rompió en llanto y se despidió de su hijo.

La periodista señaló que, con el paso del tiempo, continuó con su vida. “Y te digo, no es un tema que me haya quedado yo ahí enganchada. Por fortuna, no sé, siempre he sido muy fuerte”, concluyó.

Martha Figueroa relata muerte de su hijo por error médico. / Redes sociales

¿Quién es Martha Figueroa?

Martha Figueroa nació en la Ciudad de México en 1966 y ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en el periodismo de espectáculos. A lo largo de 32 años ha trabajado como reportera, guionista y conductora en radio y televisión. Durante 12 años publicó la columna De vuelta al ruedo en el diario Reforma, espacio que se mantuvo entre los más leídos de su sección.

Es autora de los libros Micky: un tributo diferente (2012) y Calladita me veo más bonita (2014), publicados por Editorial Aguilar. En televisión participa en el matutino Hoy, donde conduce la sección de espectáculos, y también forma parte del programa Con Permiso. Su trabajo ha sido comentado por figuras como Roberto Gómez Bolaños, Jacobo Zabludovsky y Xavier López.

