Martha Figueroa asegura que la siguieron mientras buscaba a Juan Gabriel “vivo” ¿tuvo miedo?

La historia detrás de la investigación que removió viejas teorías sobre Juan Gabriel vuelve a dar de qué hablar. A más de seis años de su muerte, el nombre del “Divo de Juárez” sigue generando conversación, sospechas y relatos que parecen sacados de una película. Esta vez, fue Martha Figueroa quien encendió nuevamente la polémica al revelar detalles poco conocidos de su proyecto ‘Divo o muerto’.

La periodista, conocida por su estilo directo y sin rodeos, decidió profundizar en uno de los rumores más persistentes del espectáculo mexicano: la posibilidad de que el cantante no hubiera muerto. Lo que comenzó como un ejercicio periodístico terminó convirtiéndose en una experiencia que, según ella misma contó, tomó un giro inesperado e inquietante.

La docuserie, estrenada en 2023, no solo abordó teorías, testimonios y versiones encontradas. También dejó preguntas abiertas. Y ahora, con sus recientes declaraciones, queda claro que ese final abrupto no fue casualidad.

Mira: Juan Gabriel fue abusado de niño por un sacerdote, asegura su amiga Silvia Urquidi

Juan Gabriel / Archivo TVNotas

¿Por qué Martha Figueroa frenó su investigación sobre Juan Gabriel y qué fue lo que realmente pasó?

Durante una charla en ‘La taquilla’, programa conducido por René Franco, la periodista Martha Figueroa soltó la frase que lo cambió todo:

“Ya no me dejaron investigar más”. Martha Figueroa

Más allá del impacto mediático del proyecto, Martha explicó que su intención nunca fue alimentar ciegamente la teoría de que Juan Gabriel estaba vivo. Por el contrario, buscaba respuestas, incluso si estas desmontaban por completo el mito.

Martha Figueroa “Hubo un momento en el que dije ‘a lo mejor es un gu*y loco que me está escribiendo o una señora, vete a saber quién me está escribiendo para sacarme lana y nada más para divertirse. Yo quería saber eso también. No estaba obsesionada con está vivo, está vivo, también decía ‘y si no está vivo quiero saber quién es el que me escribe y quién es el que le saca dinero a Joaquín (Muñoz)…’”.

Las palabras de Martha dejan ver algo importante: la investigación no giraba únicamente en torno a la figura del cantante, sino también al entorno de quienes sostenían que seguía con vida.

Lee: Juan Gabriel hizo tentadora oferta a Olga Breeskin para ¿comprar a su hijo? La violinista hace impactante revelación

¿Qué pasó en Morelos cuando Martha Figueroa buscaba pistas sobre Juan Gabriel “vivo”?

Uno de los momentos más impactantes del relato de Martha Figueroa fue el viaje que realizó a Morelos, donde supuestamente se ocultaba Alberto Aguilera.

La periodista tomó la decisión de viajar sin avisar, buscando obtener información sin filtros ni advertencias previas. Sin embargo, lo que encontró fue algo completamente distinto.

“Cuando estábamos en Morelos, que yo no le avisé a Joaquín que íbamos, cuando ya estábamos filmando, de repente llegamos a un hotelucho de mala muerte porque nos agarró la noche… y de pronto me llegan al celular fotografías de nosotros”, dijo.

El detalle que encendió las alarmas fue el mensaje que acompañaba las imágenes:

“¿Por qué no me avisaste que venías?” Mensaje a Martha Figueroa

El episodio dejó claro que alguien seguía de cerca cada movimiento del equipo de grabación. Martha admitió que nunca supo con certeza quién estaba detrás de esas fotografías.

Mira: Hijo de Juan Gabriel habla del video donde aparecería su padre en París, ¿confirma que está vivo?

¿Quién seguía a Martha Figueroa durante la investigación del caso Juan Gabriel?

Ante la pregunta directa sobre quién cree que la acechaba, Martha Figueroa fue tajante: no lo sabe. Pero lo que ocurrió después incrementó el misterio.

Según relató, tras recibir las imágenes comenzaron a llegarle mensajes primero de Alberto Aguilera y luego de Joaquín Muñoz, el exasistente del cantante, quien durante años ha sostenido públicamente que Juan Gabriel está vivo.

El hecho de que los mensajes aparecieran justo después del incidente en Morelos no pasó desapercibido para la producción y pidieron a la periodista parar de investigar pues lo consideraban peligroso.

Sin embargo, Martha Figueroa asegura que, después del estreno de cada capítulo de la serie, el sujeto que afirmaba ser Juan Gabriel seguía enviándole críticas y felicitaciones sobre el proyecto, algo que la desconcertaba cada vez más, sobre todo por la precisión de algunos datos que ese hombre compartía y que ella no entendía cómo podía saber.

Así fue como lo narra Martha Figueroa: