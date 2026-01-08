Hijo de Juan Gabriel habla del video donde aparecería su padre en París, ¿confirma que está vivo?

Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel, rompió el silencio sobre el video que circula en redes sociales y que presuntamente mostraba a un hombre muy parecido físicamente al ‘Divo de Juárez’ en París, Francia. Ante la viralización de las imágenes y las versiones que aseguran que su padre estaría vivo, Aguilera se pronunció sobre los hechos.

No te pierdas: Nodal compara su vida con la de Juan Gabriel y hace fuerte revelación sobre su matrimonio con Ángela Aguilar

Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’. / Foto: Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de que Juan Gabriel está vivo?

La especulación sobre que Juan Gabriel estaría vivo volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de la difusión de un video en el que aparece un hombre con un notable parecido al cantante. En las imágenes se observa a una persona sentada en una cafetería ubicada en Sarcelles, una zona de París, con cabello largo y canoso, vestimenta colorida y rasgos que usuarios asociaron de inmediato con el intérprete.

A la circulación del video se sumaron comentarios en plataformas digitales donde se señaló que la Clave Única de Registro de Población (CURP) del artista continúa apareciendo como activa, lo que avivó las teorías sobre su presunta supervivencia. Estas observaciones generaron múltiples reacciones y reavivaron una conversación que periódicamente surge entre seguidores del llamado ‘Divo de Juárez’.

No obstante, existe una explicación administrativa para este hecho. La CURP puede seguir activa aun cuando una persona murió, ya que al ocurrir una defunción el Registro Civil emite el acta correspondiente, pero son los familiares quienes deben notificar el trámite ante el Registro Nacional de Población (RENAPO). En caso de no realizarse este proceso, el registro puede permanecer sin cambios en el sistema.

No te pierdas: Exnovio de Juan Gabriel se pronuncia; ¡Asegura que el documental es para limpiar la imagen de Iván Aguilera!

Jean Aguilera responde a los rumores sobre que su padre Juan Gabriel está vivo. / Foto: Redes sociales

¿Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel, confirma que está vivo?

Jean Aguilera habló sobre los rumores que aseguran que su padre Juan Gabriel estaría vivo. En entrevista con Venga la Alegría, el hijo del cantante se refirió directamente a estas especulaciones, que incluso han señalado que algunas personas habrían tenido contacto telefónico con el intérprete tras su fallecimiento.

Entre las versiones que han retomado fuerza se mencionan supuestas llamadas telefónicas, como la que en su momento aseguró haber recibido Lucía Méndez, quien declaró que, tras la muerte del llamado ‘Divo de Juárez”’ una voz que identificó como la del cantante le pidió ayuda.

Al respecto, Jean Aguilera fue claro al rechazar estas versiones y expresó su postura de manera directa durante la entrevista. “Pues primero, nos están faltando el respeto dos veces, porque uno, el señor está muy feo y dos, están diciendo que está vivo... Entonces, por favor, me gustaría tener ese número para también hablar, pero no”.

En otro momento de la conversación, Aguilera también reconoció el sentir de quienes mantienen viva esta idea, aunque pidió poner un límite a las especulaciones. “Se extraña mucho, entonces entiendo el sentimiento, entiendo que quieran que esté vivo, pero también tienen que dejar eso en paz”, concluyó.

No te pierdas: Juan Gabriel: El supuesto último novio del Divo aparece en documental de Netflix y revela cómo fue su muerte

Supuesto Juan Gabriel en Francia. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, falleció el 28 de agosto de 2016 mientras se encontraba en medio de una gira por Estados Unidos. La noticia de su muerte se dio a conocer ese día y generó un fuerte impacto entre el público, debido a la trayectoria del cantante y a la vigencia de su música, que continuaba sonando en escenarios y estaciones de radio.

De acuerdo con la información oficial, Juan Gabriel perdió la vida a causa de un infarto al miocardio. Tras su fallecimiento, sus familiares tomaron la decisión de cremar sus restos de manera casi inmediata, lo que impidió que se realizara una despedida pública con el cuerpo presente. Este hecho fue confirmado por personas cercanas al artista en ese momento.

Con el paso de los años, han surgido versiones que ponen en duda su muerte, alimentadas por la ausencia de imágenes del cuerpo y por declaraciones de su exmánager, Joaquín Muñoz, quien ha asegurado en distintas ocasiones que el cantante fingió su deceso. Sin embargo, la familia de Juan Gabriel ha desmentido reiteradamente estas afirmaciones y ha sostenido la versión oficial sobre su fallecimiento.

No te pierdas: ¿Juan Gabriel y María Félix fueron algo más que amigos? Revelan llamada donde ella lo llama “¡Mi Alberto!”