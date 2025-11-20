Médium afirma que Juan Gabriel presuntamente estás vivo y prepara su regreso: “La verdad saldrá a la luz”

Los rumores sobre la supuesta reaparición de Juan Gabriel volvieron a tomar fuerza después de que una médium afirmaría tener detalles del cantante. Estas declaraciones surgieron durante una transmisión en vivo, donde la especialista utilizó el tarot para analizar la energía del intérprete, lo que generó una oleada de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del artista.

Las especulaciones sobre el Divo de Juárez no son nuevas. Desde el estreno del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero en Netflix y la circulación de un video grabado en Francia donde aparece un hombre muy parecido al intérprete, el tema ha vuelto a colocarse en tendencia. Ahora, las declaraciones de esta médium alimentan aún más la conversación sobre si Alberto Aguilera Valadez realmente falleció en 2016.

Juan Gabriel se protegía de su propia familia con ayuda de un chamán, revela Silvia Urquidi / Archivo TVNotas

¿Por qué surgieron nuevamente los rumores de que Juan Gabriel está vivo?

Las teorías sobre que Juan Gabriel supuestamente estaría vivo surgieron luego de que un grupo de turistas mexicanos grabara en París a un hombre con rasgos muy similares a los del artista. El video fue difundido en redes sociales, causando sorpresa entre los internautas, quienes destacaron que el sujeto mostraba un asombroso parecido físico con el Divo de Juárez, incluso con una apariencia más envejecida que coincidía con la edad que tendría en la actualidad.

Después de la viralización de estas imágenes, comenzaron a circular comparaciones y comentarios que revivieron la duda sobre si Juan Gabriel realmente falleció en 2016. La discusión se intensificó cuando algunos usuarios retomaron fragmentos del documental de Netflix, donde se mencionan episodios importantes de la vida del cantante, lo que llevó a más personas a replantearse la posibilidad de una reaparición.

En redes, este material audiovisual se convirtió en un punto de referencia para quienes mantienen la teoría de que el intérprete presuntamente habría decidido alejarse por motivos personales. En este contexto apareció la médium, quien sumó nuevas declaraciones a la conversación que se mantiene viva desde hace casi una década.

Hombre captado en París que se parece a Juan Gabriel / Captura de pantalla Youtube

¿Qué reveló la médium sobre que supuestamente Juan Gabriel está vivo?

Durante una emisión del pódcast Básicos Stream, la médium fue cuestionada directamente sobre si Juan Gabriel presuntamente está vivo o no. Para responder, utilizó cartas del tarot, las cuales, de acuerdo con su interpretación, indicaron que el cantante presuntamente siguiría con vida. La especialista afirmó que podía “sentir una energía viva” relacionada con el artista y que las cartas confirmaban esta percepción cada vez que las colocaba sobre la mesa.

Según su lectura, el tarot también le mostró que Juan Gabriel presuntamente habría decidido desaparecer debido al “peso sobre sus hombros”, lo que interpretó como una etapa de presiones o situaciones complicadas que lo llevaron a retirarse de la escena pública. La médium mencionó que esta energía correspondía a alguien que buscó mantenerse lejos de la atención mediática.

En sus palabras, aseguró que la desaparición presuntamente habría sido una decisión consciente del intérprete para apartarse del entorno que lo rodeaba en ese momento. Estas afirmaciones, difundidas en una plataforma digital, reactivaron la conversación sobre el destino del cantante.

“Está vivo... Siempre lo supe está vivo... Yo siento que el tenía muchos problemas en sus hombros, muchas cosas en sus hombros y él quiso como que desaparecer del ojo público.” Medium de Básico Stream

¿Qué mensaje habría transmitido Juan Gabriel, según la médium?

La médium afirmó que, a través de la energía percibida durante la sesión, Juan Gabriel presuntamente habría transmitido un mensaje sobre su posible regreso. De acuerdo con su explicación, el cantante “volverá a aparecer” y cuando eso ocurra “saldrán verdades a la luz”. Aunque no mencionó fechas ni detalles sobre el momento exacto, reiteró varias veces que sus cartas apuntaban a que el cantante presuntamente no estaría muerto.

También señaló que la reaparición se daría presuntamente “cuando sea el momento indicado”, pero no ofreció información adicional sobre las circunstancias o motivos que rodearían este supuesto retorno. Las declaraciones causaron impacto entre los usuarios que siguen este tipo de contenidos, quienes compartieron fragmentos de la transmisión en diferentes plataformas.

Estas afirmaciones se suman a las múltiples teorías que han circulado con el paso de los años y que resurgen cada vez que aparece un video, testimonio o comentario relacionado con el Divo de Juárez.

