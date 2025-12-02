Silvia Urquidi, mejor amiga de Juan Gabriel, exhibirá los problemas y secretos que ¡ni el documental contó!

Silvia Urquidi, la mejor amiga de Juan Gabriel, con quien tuvo una amistad por más de 26 años, el próximo año publicará un libro en el que revelará información que el documental Debo, quiero y puedo sobre el ‘Divo de Juárez’ no abordó. Entre ellas, hablará de las personas que le hicieron mucho daño y lo defraudaron, de los problemas con Hacienda que tenía el cantante y qué pasó con todas las propiedades que tiene en su poder Alberto Aguilera.

Aunque en la serie algunas personas hablaron sobre Alberto Aguilera, Silvia Urquidi considera que ellos no tenían la facultad de hacerlo, porque solo lo usaron para su beneficio. “Los narradores que aparecen en la serie, como la hija de María de la Paz (†) y Jesús Salas (†) no me gustaron. Fueron quienes más daño le hicieron a Alberto. Se quedaron con mucho dinero por no pagar los impuestos en 1995. Alberto me pidió que lo ayudara con el tema de Hacienda y descubrí que ellos se quedaban con ese dinero y no pagan los impuestos. Solo estaban con él por interés económico, porque mucha gente lo engañaba con el pretexto de pagar el fisco”.

Silvia Urquidi contará episodios inéditos sobre la vida personal y profesional de Juan Gabriel que quedaron fuera del documental. / Fotos: Alejandro Isunza/TVNotas

Silvia Urquidi hablará sobre los problemas de Juan Gabriel con Hacienda

Por ello, los editores del libro le sugirieron que abordara también el tema de los impuestos, debido a que ella se lo sabe de memoria. “Ellos (mis editores) me dijeron que es más interesante toda la cuestión legal de Alberto (Aguilera), por lo que vamos a hablar de las demandas por fraude por parte de su mánager, Ralph Hauser, y Jesús Salas que no pagaron los impuestos. Tengo los documentos de que las ganamos. La segunda fue por parte de las hermanas Vallejo, de que Martha pidió 30 millones a un partido político por 18 fechas para pagar los impuestos. Por eso voy a sacar este libro con pruebas y lanzarlo a finales de marzo del próximo año”.

Hablará de las cuestiones fiscales de Alberto Aguilera y señaló que en el documental: “Hay tanto material de todos esos videos que se pudo haber sacado de Alberto para que la gente lo conociera más a fondo. El ser humano, el cantante, la persona”.

La exmánager señaló que se quedó con mal sabor de boca cuando vio los capítulos del documental. Opina que Iván lo hizo solo para justificarse.

El próximo libro de Silvia Urquidi destapará problemas legales, traiciones y manejos de propiedades que marcaron la vida de Juan Gabriel. / Fotos: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Qué revelará Silvia Urquidi sobre las propiedades de Juan Gabriel?

Respecto a la controversia sobre las propiedades de Juan Gabriel, Silvia Urquidi nos lo explica: “Las propiedades casi todas están en mi poder. Solo he vendido 2 terrenos que fueron para pagar los impuestos hace 25 años. Alberto me dio un poder para comprarlas. Él me acompañó a Hacienda, en Ciudad Juárez, y habló ante el fisco para que me permitieran comprarlas. Todas se habían metido a una subasta de remate privado y así pude adquirirlas a bajo costo. De ahí se vino este pleito con Pous, que le metió a Iván la idea de que yo me quería quedar con las propiedades, pero no, yo las compré correctamente”.

Sobre las demandas que tiene interpuestas desde 2022 por parte del abogado Guillermo Pous, por fraude procesal, comentó: “Desde hace 4 meses tengo en mis manos la prueba de mi inocencia por falsificación de firmas que interpuso el licenciado Pous en mi contra. Él había dicho hace 3 años que había ganado el caso y que me iban a quitar las propiedades. Por eso, contrademandé por fraude procesal. Lo hago penalmente en contra de la sucesión testamentaria que él representaba. Solo estamos esperando la sentencia de esto, que se retrasó un poco”.

La mejor amiga de Juan Gabriel comentó que está llevando otra demanda por los mismos cargos en San Miguel de Allende. “Interpuse esa demanda por fraude procesal, porque también hicieron un montón de cosas. Ahora, recordemos que hace 3 meses se sentaron los abogados de Iván Aguilera conmigo para platicar. Se dieron cuenta del error que cometieron. Según lo habíamos firmado Alberto y yo, y eso no es cierto”.

Respecto a si tocará los amores de Alberto, Silvia mencionó: “Mira, eso fue un mundo del que no supe. Yo solo conocí al padre de familia. Sí hablaré de Laura Salas, porque la traté. Conozco a Lupe, mamá de Luis Alberto, a Consuelo, mamá de Joao. Todas, a pesar de ser las mamás de sus hijos, trabajaban como las nanas”.

Al preguntarle si, en algún momento, Laura utilizó a Alberto para su beneficio, comentó: “Yo siento que ella (Laura) fue una víctima de su hermano Jesús. Él la utilizó o más bien la manipuló. En una ocasión ella me dijo que Alberto estaba más tranquilo cuando no se hablaban con Jesús. Duraban años sin hablarse. Ahí Jesús intervino para que ella se casara con Alberto, pero él nunca quiso casarse”.

En su libro, también tocará el tema de los hijos de Juan Gabriel, porque hay controversia sobre quiénes son adaptados y quiénes no. “Por supuesto que lo voy a traer en mi libro, pero me tengo que asesorar muy bien. Por eso digo que soy la única que queda viva y sabe todo el aspecto familiar de Alberto Aguilera Valadez. Él les decía ‘adaptados’, porque los adaptó a él. Los quiso como si fueran sus hijos naturales, pero solo los crió. Sus hijos biológicos son Luis Alberto y Joao, y esta chica Gabriela, quien Alberto reconoció como hija”.

Algunas de las propiedades que fueron de Juan Gabriel y que están en poder de Urquidi, quién las compró en un remate privado ante el SAT. / Fotos: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Qué demandas hay contra Silvia Urquidi, la mejor amiga de Juan Gabriel?

Estas son las demandas de Silvia Urquidi:



En 2022 fue demandada por Guillermo Pous, representante legal de Iván Aguilera, por fraude procesal. Le exigían que devolviera las propiedades que eran de Juan Gabriel

La exmánager del ‘Divo’, en 2023 contrademandó a la sucesión testamentaria y a Iván Aguilera.

Hace 4 meses le fue entregado un documento a Silvia, que la determina inocente de todos los cargos. Solo está en espera de que salga la sentencia definitiva.

El libro de Silvia Urquidi revelará el paradero de los bienes de Juan Gabriel y los conflictos detrás de su patrimonio. / Archivo/TVNotas

