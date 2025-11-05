Juan Gabriel: El supuesto último novio del Divo aparece en documental de Netflix y revela cómo fue su muerte

La nueva serie documental de Netflix, “Juan Gabriel: Quiero, puedo y debo”, ha despertado todo tipo de emociones entre los fans del Divo de Juárez. Pero más allá de los videos inéditos y grabaciones personales, hubo un detalle que pocos notaron: la presencia de Efraín, el joven que presuntamente habría sido su última pareja y quien, según revelaciones, fue la persona que presuntamente lo habría encontrado sin vida en el baño de su casa en Santa Mónica, California. Su aparición reavivó una de las historias más misteriosas que rodean los últimos días del cantante. ¿JuanGa vive?

Efraín y Juan Gabriel en jet privado / Netflix

¿Quién es Efraín, el joven que estuvo con Juan Gabriel antes de morir?

Aunque Juan Gabriel nunca habló públicamente sobre su orientación sexual y dejó claro que “lo que se ve no se pregunta”, tras su fallecimiento comenzaron a circular rumores sobre una relación sentimental con un joven llamado Efraín. No hay confirmación oficial de que fueran pareja, pero lo cierto es que compartieron momentos muy íntimos.

Se dice que Efraín fue quien encontró al cantante desvanecido en el baño el día de su muerte. En una entrevista de 2019, el joven reveló: “Sí, yo lo vi, soy el único que sabe cómo fue todo eso, ¿no? Para mí es un tema delicado que no he hablado con nadie. Es algo mío, pero pues eso es”.

Efraín y Juan Gabriel

También relató cómo dio la noticia a quienes estaban en la casa: “Yo grité: ‘Ayúdenme, está pasando esto’, le dije a los trabajadores, a la gente que estaba en la casa con nosotros, éramos como seis personas. Ni me acuerdo a quién le grité primero”.

En redes sociales aún circulan fotos de Efraín junto a Juan Gabriel y miembros de su familia, compartiendo momentos como partir la rosca de Día de Reyes o disfrutar juntos en la Riviera Maya. Todo esto refuerza la idea de que su vínculo era mucho más profundo que una simple amistad.

Efraín, el supuesto último novio de Juan Gabriel

¿Qué revela el documental de Netflix sobre Juan Gabriel y Efraín?

El cuarto episodio del documental Juan Gabriel: Quiero, puedo y debo es el que más pistas da sobre la relación entre el cantante y Efraín. En una de las escenas, se les ve caminando juntos, y poco después, viajando en un jet privado. Aunque no se menciona su nombre ni se explica su rol, los fans más atentos han identificado al joven como el mismo que estuvo con el artista en sus últimos días.

Este tipo de apariciones, aunque breves, son suficientes para que los fans del Divo de Juárez revivan la teoría de que compartían una relación cercana, ya fuera sentimental o de profunda amistad.

Efraín y Juan Gabriel caminando juntos / Netflix

¿Qué dijo Efraín sobre los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo?

Uno de los rumores más persistentes desde la muerte de Juan Gabriel es que el cantante en realidad no falleció y que todo fue un montaje. Sin embargo, Efraín fue claro al respecto:

“Juan Gabriel... Yo estoy seguro de que no está vivo, pero no sé, tal vez, será que la gente quiere creer eso, quiere creerlo y son sentimientos que están ahí. Yo creo que está bien tener esa ilusión pero hay que aceptar las cosas como son, es mentira eso que anda circulando”, confesó para Suelta la sopa en 2019.