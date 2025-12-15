La Bea perdió su anillo en La granja VIP y su novio, Isra Punk, la sorprende con impactante detalle: VIDEO

La recta final de La granja VIP ha estado marcada por momentos de tensión, emociones intensas y episodios que han captado la atención del público. Entre ellos, uno de los más comentados fue la pérdida del anillo de compromiso de la Bea, situación que mantuvo a la comediante visiblemente afectada durante varios días dentro del reality.

Durante la transmisión del programa del día domingo 14 de diciembre, la Bea fue sorprendida por su prometido, Israel, quien decidió intervenir con un gesto significativo que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y plataformas digitales.

La Bea / Redes sociales

¿Cómo perdió la Bea su anillo de compromiso en La granja VIP?

Durante una de las jornadas habituales en La granja VIP, la Bea, cuyo nombre real es Tania González se percató de que había extraviado su anillo de compromiso. La situación ocurrió en medio de las actividades cotidianas del reality, que incluyen labores físicas como el cuidado de animales y trabajos de mantenimiento dentro del espacio rural.

La pérdida generó angustia entre los participantes, especialmente en la Bea, quien había recibido el anillo poco antes de integrarse al programa. En distintas transmisiones y fragmentos compartidos en redes oficiales del reality, se le observó preocupada, considerando que encontrar una pieza pequeña en un entorno amplio y con constante movimiento resultaba complicado.

A pesar de las dificultades, la comediante continuó con sus responsabilidades dentro del programa mientras intentaba localizar la sortija. Días después, logró recuperarla, lo que representó un alivio personal y se convirtió en uno de los momentos destacados de la semana dentro del reality, justo cuando la competencia entra en su etapa decisiva.

La Bea pierde su anillo y llora / Captura de pantalla

¿Cómo fue la sorpresa para la Bea, por parte de su novio, Israel Punk?

Aunque el anillo original fue recuperado, Israel Punk , prometido de la Bea, decidió organizar una sorpresa especial durante su visita al reality el domingo 14 de diciembre. Desde el exterior, él había seguido de cerca los momentos de preocupación que vivió la comediante tras la pérdida de la sortija, por lo que preparó un gesto alterno que fue presentado como una muestra de apoyo.

La producción permitió el ingreso de Israel, quien recreó un pequeño puesto de antojitos dentro del espacio de visitas. En el lugar, colocó cartulinas con mensajes dirigidos a la Bea. El momento central ocurrió cuando le ofreció un pambazo, pero evitó que ella lo mordiera de inmediato, ya que en su interior había colocado un nuevo anillo.

La sorpresa se complementó con una serenata interpretada por el propio Israel, quien presentó una melodía compuesta especialmente para la comediante. El gesto fue registrado por las cámaras del programa y posteriormente difundido en las cuentas oficiales de La granja VIP, donde se observó la reacción de la Bea al descubrir la sortija dentro del tradicional antojito mexicano.

¿Quién fue el eliminado de La granja VIP del día 14 de diciembre?

Este domingo 14 de diciembre de 2025, La granja VIP vivió una de sus semanas más cruciales al celebrarse la semifinal del reality, donde uno de los granjeros quedó fuera justo antes de la gran final programada para el próximo 21 de diciembre. La eliminatoria fue parte de la última etapa de competencia, con tres participantes nominados que buscaban mantenerse en la contienda por el millonario premio.

Los tres concursantes que llegaron a la gala de eliminación este 14 de diciembre fueron Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y César Doroteo “Teo”. Tras la votación del público y el anuncio en vivo durante la transmisión, Sergio Mayer Mori fue el participante eliminado de la semifinal de La granja VIP.

Con la salida de Mayer Mori, se definió el grupo de finalistas que avanzan a la gran final del reality show. Quienes continúan en la competencia y están en la recta final de la temporada son: la Bea, Alfredo Adame, Alberto del Río, Kim Shantal, César Doroteo “Teo” y Eleazar Gómez.

