¿Kristal Silva será sustituida como conductora de la segunda temporada de ‘La granja VIP’? Esto reportan

Si bien muchos no tenían expectativas, ‘La granja VIP’ se convirtió en uno de los realities más comentados y polémicos del momento, por lo que ahora que está cerca la gran final, muchos se han preguntado si habrá una segunda temporada.

Aunque la televisora no ha dado un anuncio oficial, se reveló que presuntamente habría otra edición, y no solo eso, sino que también Kristal Silva dejaría de ser co-conductora del reality. ¿Se va? Esto es todo lo que se sabe.

Kristal Silva / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de la primera temporada de ‘La granja VIP’?

Un total de 16 celebridades aceptaron el reto de participar en ‘La granja VIP’, un reality en el que se ven forzados a sobrevivir haciendo labores de campo como cuidar animales y cosechar tu propia comida. Estos fueron todos los famosos que entraron:

Alfredo Adame Alberto del Río ‘el Patrón’ César Doroteo ‘Teo’ Eleazar Gómez Kim Shantal La Bea Lis Vega Fabiola Campomanes Carolina Ross Omahi Sergio Mayer Mori Kike mayagoitia Lolita Cortés Manola Díez Jawy Méndez Sandra Itzel

Hasta este momento, nueve participantes han salido de la competencia; ocho por decisión del público y una de forma voluntaria:

Primera eliminada: Carolina Ross

Segunda eliminada: Sandra Itzel

Tecer eliminado: Omahi

Cuarto eliminado: Jawy Méndez

Salida voluntaria: Lolita Cortés

Quinta eliminada: Manola Díez

Sexto eliminado: Kike Mayagoitia

Séptima eliminada: Lis Vega

Octava eliminada: Fabiola Campomanes

El premio para el primer lugar será de dos millones de pesos. De acuerdo con diversas encuestas en redes sociales, incluyendo la del sitio ‘Vaya Vaya’, el ganador podría estar entre Alfredo Adame y Eleazar Gómez. Sin embargo, esto se dará a conocer hasta la final del reality. Por esta razón, lo antes mencionado queda en total especulación.

La granja VIP / Redes sociales

¿Kristal Silva se va de ‘La granja VIP’?

En medio de los rumores de que Kristal Silva presuntamente dejaría la co-conducción de ‘La granja VIP’, hace unas horas, la cuenta de Instagram especializada en espectáculos, @selfieandotlnovelas, reportó que la segunda temporada de ‘La granja VIP’ se estrenará en octubre de 2026 y la nueva conductora titular será Kristal Silva. ¡No se iría!

Presuntamente, Silva ya había firmado el contrato para que presuntamente esto sea una realidad: “La presentadora Kristal Silva firmó contrato de exclusividad con TV Azteca para el 2026, uno de los cambios fue que ella será la conductora titular para la granja vip 2026. Su estreno será en octubre”, resaltó.

Cabe destacar que ni la producción ni la actual presentadora de ‘Venga la alegría’ han confirmado ni negado esta información. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios se dice feliz con este cambio, pues “ya no soportan” al conductor actual.

¿Cuándo será la gran final de ‘La granja VIP’?

La producción de ‘La granja VIP’ ya confirmó que la gran final será el próximo 21 de diciembre. Se podrá sintonizar a partir de las 8 pm, en el canal de Azteca Uno, así como en Disney+, app en la que se puede ver el famoso 24/7.

Los integrantes que quedan hasta el momento son:

Alfredo Adame

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

La Bea

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori

Alberto del Río ‘el Patrón’

