Kristal Silva revela cómo nació el amor por su esposo ¡Lo conoció en la secundaria! ¿Está embarazada?

El foro de TVNotas tuvo la dicha de recibir como invitada a Kristal Silva, quien es actual conductora de ‘Venga la alegría’.

La afamada ex miss universo nos contó de todo en este capítulo. Su paso por los certámenes de belleza, su relación amistosa con Lupita Jones, así como algunas etapas desgarradoras en su vida personal. Sin embargo, uno de los momentos que más enterneció la plática fue su historia de amor con su ahora esposo, Luis Ángel Lores.

Kristal Silva revela cómo se enamoró de su esposo, Luis Ángel Lores

Recordemos que Silva se casó con Luis Ángel el pasado 13 de agosto del 2021 en una ceremonia civil en un lujoso hotel & spa en Cuernavaca, Morelos. En este gran día la acompañaron familiares y amigos más cercanos.

Ahora, Horacio apuntó que Kristal “es una mujer de un solo hombre”. Esto debido a que conoció a su esposo desde muy temprana edad. Por esta razón, el también presentador le cuestionó cómo inició su historia de amor.

“Lo conozco a los 13 años. Mi amor platónico. Imagínate, el de toda la vida. La secundaria, de que lo veías pasar y decías: ‘Es que, no puedo hablar. Me pongo toda roja de los nervios y es el hombre de mi vida’… Él tenía novia. Obvio, no me pelaba. Yo no existía… Pasa un tiempo. Deja a la novia y me dice: ‘Quiero conocer a Kristal’”. Kristal Silva

Kristal Silva disfruta en Japón con su esposo. / Instagram: @kristalsilva_

La famosa contó que en segundo grado salieron y él le pidió que fueran novios. Sin embargo, ella tenía novio en ese momento, pero no lo dudó y lo dejó por andar con Luis.

La sorpresa radicó en que “no empataron” y terminaron: “Él me mandó cortar… Cuando me mandó cortar, yo no quiero saber nada de él en mi vida, vetado… A los 16 años nos volvemos a encontrar. Me pide ser su novia un 14 de febrero y me quedé”.

Kristal Silva y Luis Ángel deciden pasar su vida juntos. ¿Está embarazada?

Luego de reencontrarse, Kristal Silva aseguró que ambos se conocieron, vieron todos sus defectos y, aun así, decidieron seguir juntos en todas sus facetas, pese a que fueron complicadas algunas de estas.

Asimismo, la conductora de ‘Venga la alegría’ contó que casarse también fue una situación complicada. Tuvo que posponer su boda por la pandemia y perdió apropósito ‘Survivor México’ para lograr unirse en matrimonio con su amado: “Por alguna razón no tengo que ganar el reality… Era una falta de respeto no llegar a la boda”, dijo.

Finalmente, Horacio cuestionó a Kristal si muy pronto se convertirá en madre. A lo que Silva contestó:

“Cada vez siento más cerca esa etapa de madre, si Dios así lo quiere y si todo sale bien. Luis Ángel está muy ilusionado con ser papá y es un tema que cada vez hablamos más en casa. Me pone muy nerviosa”. Kristal Silva

“Estamos en 2024. Ya tengo casi 33 años. Estoy muy joven y aun así quiero dos (hijos). Probablemente, el próximo año empiece a haber la posibilidad de cuidarme más. Chance para en el 2026 ser madre... Yo estoy tranquila. Si pega, bien”.

