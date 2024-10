Arath de la Torre dice la verdad sobre la salida de Gala Montes y Karime Pindter de ‘La señora presidenta’

Los nombres de Gala Montes y Karime Pindter se volvió tendencia en redes sociales después de que trascendió que no serán parte del elenco de la nueva adaptación de ‘La señora presidenta’.

Hace unas semanas, Arath de la Torre confirmó que todo el team ‘Mar’ sería parte de dicha obra, la cual es producida por Alex Gou. Sin embargo, todo tomó un giro radical cuando el mismo conductor de ‘Hoy’, así como Briggitte Bozzo, dieron a conocer que Gala y Karime ya no serían parte del elenco.

Arath de la Torre confirma que Gala Montes y Karime Pindter no estarán en ‘La señora presidenta’

En un principio, Briggitte Bozzo dijo a la prensa que el elenco de la obra había tenido unos cambios. Compartió que el team ‘Mar’ no estará completo en este proyecto. No obstante, se limitó a decir que era un secreto quién no sería parte de la obra.

Más tarde, Arath confesó en un live con sus seguidores que dos de sus ‘hijas’ no estarán en esta producción debido a sus “agendas tan apretadas”.

“Nuestra intención siempre fue estar todos juntos, pero no se pudo. Sus mánagers cerraron fechas antes de que se armara esto, así que no podían cancelar y no llegaban a los ensayos para la fecha de estreno”. Arath de la Torre

¿Gala Montes y Karime pindter tenían papeles del relleno?

Después de esta lamentable noticia, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante informaron acerca de los supuestos motivos por los cuales las ‘Garime’ se bajaron del proyecto.

En una de las transmisiones de ’Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló que Alejandro Gou consideró que la obra era “muy compleja” para ser el debut de Karime en la industria del teatro.

Asimismo, Joanna mencionó que también hay rumores de que la actriz mexicana y ‘la Matrioshka’ leyeron el libreto y se dieron cuenta de que sus papeles no eran muy relevantes en dicha obra. Incluso, Brenda Bezares tendría un personaje de peso y ellas no.

“Hay rumores que dicen que tanto Gala como Karime que, cuando empezaron a leer la obra, se dieron cuenta de que eran relleno”. Joanna Vega-Biestro

Después, Gustavo Adolfo dio más detalles y señaló que Montes se comportó como “diva”. Esto porque le habría hecho una polémica propuesta al productor: “Le dijo Gala: '¿Sabes qué? Si quieres, yo hago el estreno y después metes a alguien que me sustituya y ya no vengo yo, pero me anuncias todo el tiempo. Lo que pasa es que me voy a dedicar a mi carrera como cantante’. Gou le dio las gracias”.

Arath de la Torre revela las verdaderas razones de la salida de Gala Montes y Karime Pindter de ‘La señora presidenta’

Luego de tantos rumores esparcidos, Arath de la Torre se tomó unos minutos para explicar lo que verdaderamente pasa con Karime Pindter y Gala en la obra ‘La señora presidenta’.

En la más reciente transmisión del programa ‘Hoy’, el conductor retomó con el público los rumores que circulan sobre los motivos por los que Gala Montes y Karime tomaron la decisión de no pertenecer al elenco de la obra.

El actor dijo que la decisión de dos de ‘las Chicas superponedoras’ en salir del proyecto fue por sus “agendas apretadas”.

“Gala y Karime tuvieron que bajarse del proyecto debido a que sus agendas están completamente llenas. Como todos sabemos, los que somos actores, el teatro requiere de un rigor muy especial. No podemos juzgarlas, ya que sus compromisos actuales son muchos, y eso es algo muy respetable”. Arath de la Torre

Finalmente, De la Torre reiteró que su esposa, Susy Lu, y Violeta Isfel, serán las encargadas de llevar a cabo los papeles que dejaron libres, Gala y Karime.

¿Existe inconformidad en el team ‘Mar’?

La polémica de la exshore y la actriz mexicana sobre el tema de ‘La señora presidenta’ no fue la única que llamó la atención.

Así lo dijo Arath de la Torre: