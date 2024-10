¿Gala Montes de diva? Filtran por qué no quiso estar en ‘La señora presidenta’ con el team Mar

Arath de la Torre confirmó hace unos momentos que Gala Montes y Karime Pindter, exintegrantes de ‘La casa de los famosos México’, no participarán en la obra de teatro ‘La señora presidenta’. Aunque el elenco ya estaba casi completo con los integrantes del Team Mar, esta decisión ha provocado especulaciones sobre las razones detrás de su salida.

Durante una transmisión en vivo, Arath explicó que las agendas complicadas de Gala y Karime fueron determinantes para que no fueran parte del proyecto. “Se hizo lo que se pudo, cada quién tiene sus prioridades y son súper respetables. Nuestra intención siempre fue estar todos juntos, pero no se pudo. Sus mánagers cerraron fechas antes de que se armara esto, así que no podían cancelar y no llegaban a los ensayos para la fecha de estreno”, comentó el conductor de ‘Hoy’.

Briggitte Bozzo también hizo una breve referencia al cambio en el elenco, sugiriendo que pronto se daría a conocer que ya no todos estarían en la obra, lo que indica que el equipo ya estaba al tanto de la situación horas antes del anuncio de Arath.

¿Por qué Gala y Karime no estarán en la obra de teatro?

Fuentes han comentado que la insatisfacción de Gala con su papel podría haber influido en su decisión de dejar la obra. Se rumora que no consideraba que su personaje tuviera la relevancia esperada, lo que pudo haber contribuido a su salida.

Aunque el Team Mar, conformado por Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, ha tenido una relación sólida desde su participación en el reality, actualmente podrían estar comienzando a surgir tensiones internas, especialmente en relación con los roles en la obra.

Una fuente cercana reveló a TVNotas que Mario Bezares esperaba obtener el papel protagónico, y al enterarse de que Arath sería el líder del proyecto, no quedó completamente satisfecho. Aunque mantuvo una actitud profesional y agradeció la oportunidad de regresar al teatro, sintió que el papel era más adecuado para él.

En el grupo de las chicas, conocido como ‘Las chicas superponedoras’, también ha habido desacuerdos. Según la misma fuente, todas recibieron la misma oferta salarial, lo que no fue bien recibido por Briggitte Bozzo. Ella expresó su opinión de que, dada su experiencia en la actuación, no era justo que su salario fuera igual al de Karime, quien no tiene la misma trayectoria.

Gala Montes quería engañar al público, dice Gustavo Adolfo Infante

Ahora, Gustavo Adolfo Infante reveló en ‘De primera mano’ que Gala Montes habría tenido una actitud de diva al no querer estar en todas las funciones, pero sí estar en los pósters.

Según Gustavo fue una persona del elenco quien le hizo saber lo que realmente sucedió: “Gala llegó con muchas exigencias, que le dijo a la producción que primero que sí, después que no, después que sí, después llegó y dijo, pues mira, ‘estoy en posibilidades de si quieres estreno, pero nada más estoy ese día y que me sustituyan y tú me sigues anunciando’”.

Para el conductor esta actitud de la actriz no fue la más profesional y la criticó al aire. “Gala, en serio, no te conozco pero qué grave error. Esto es una cuestión de profesionalismo, de que estabas teniendo la oportunidad de trabajar con el productor más importante del teatro de este país y lo tiraste por la borda”.

“Con esto que le acabas de hacer a Gou, todos los demás productores de teatro se están enterando que tuviste una falta total de profesionalismo, que abandonaste la obra y así no se hace”, agregó.