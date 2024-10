¿Nodal y Ángela Aguilar ya no se aguantan? Filtran ‘pruebas’ de que Christian se “avergüenza” de su relación

Ángela Aguilar y Christian Nodal están envueltos en polémicos rumores sobre su matrimonio. Aunque ellos muestran públicamente que están más que enamorados, las cosas no serían miel sobre hojuelas.

Recordemos que la hija de Pepe Aguilar y el cantante de regional mexicano han sido objeto de críticas por su sorpresiva relación amorosa a pocas semanas de que él terminara su romance con Cazzu, madre de su hija.

Además, la noticia de la boda de los intérpretes de “Dime cómo quieres” dejó boquiabiertos a todos. La mayoría creyó que fue muy pronto que se casaran. Sin embargo, Ángela Aguilar reveló que ellos ya sostenían una relación de pareja mucho antes de hacerla pública y que todos estaban bien con eso.

Ángela Aguilar y Christian Nodal: Su relación inició meses atrás

En medio, de los rumores de que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ fue la tercera en discordia en la relación sentimental entre Cazzu y Nodal, la joven aumentó esta teoría al dejar descubierto que ella y el cantante sonorense ya llevaban juntos meses atrás.

“La verdad que, en este punto de mi vida, no siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y lo están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen el cinco por ciento de la historia, pero eso está bien, porque eso es lo que se vende”. Ángela Aguilar

Después de estas polémicas declaraciones por parte de la famosa, las redes sociales no tardaron en reaccionar y lamentaron que Ángela presuma que supuestamente se entrometió en la relación de la argentina y el mexicano, pese a que diga que nadie “salió herido”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal

¿Ángela Aguilar y Nodal ya no se soportan?

Ahora, se dieron a conocer nuevos rumores de que la pareja “ya no se aguanta” a dos meses de casados.

En el programa ‘En casa con Telemundo’, se dijo que la hija de Pepe Aguilar y su esposo pasarían por una crisis matrimonial. Esto, con base en la información de la revista ‘Nueva mujer’.

Según la publicación, que ambos pasen tanto tiempo juntos en sus respectivas presentaciones, los han hecho que se “cansen el uno del otro”.

Nodal y Ángela / Instagram

“Están surgiendo especulaciones de que Nodal y Ángela Aguilar estarían cansados el uno del otro y que habría señales de tensiones en su relación”. Conductores ‘En casa con Telemundo’

“De acuerdo con la revista ‘Nueva mujer’ los gestos de Nodal cuando Ángela ha subido al escenario serían un indicio de cansancio y frustración”, agregaron.

Los cantantes derrocharon amor en el escenario / Instagram

Filtran pruebas de que Nodal supuestamente se avergüenza de su relación con Ángela Aguilar

Luego de las declaraciones en ‘En casa con Telemundo’, en redes sociales nuevamente se volvió viral un video de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’, en el cual protagonizaron un momento incómodo en los medios.

Todo sucedió en una entrevista para ‘Cuéntamelo ya!’, la cual fue revivida por internautas debido a la incómoda actitud de Nodal al hablar de su relación. En ese momento aún no había salido a la luz que tenían un romance.

Fotos: Archivo TVNotas y Redes Sociales @pepeaguilar_oficial y @angela_aguilar_

En el clip se ve cómo el entrevistador pregunta a Ángela si tiene una relación de pareja. A lo que ella respondió, incómoda: “Hay personas que me han escrito y así, pero… no. Yo estoy muy enfocada. Perdón es que me están echando ojo”.

Poco después, Ángela le busca la mirada a Nodal, pero él reacciona muy nervioso. Baja los ojos, tal como si estuviera apenado. ¡Hasta se cubrió el rostro con la gorra!

Por esta razón, Aguilar reiteró: “Yo soy una persona muy privada y jamás voy a decir cuando tenga algo, ahorita no tengo nada”.

La reacción de Christian llamó la atención de internautas. Algunos puntualizaron que, desde entonces, Nodal se “avergüenza” de estar en una relación de pareja junto a la cantante.

Y es que, después de la entrevista, ambos oficializaron su romance.

Así fue el momento:

