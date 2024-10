Ángela Aguilar anuncia su muñeca inspirada en “la Llorona” como homenaje al Día de Muertos

La cantante mexicana Ángela Aguilar continúa cautivando a sus seguidores con su pasión por las tradiciones mexicanas. En esta ocasión, la intérprete de “Ahí donde me ven” ha lanzado una nueva muñeca inspirada en el icónico personaje de “La Llorona”, como parte de su colección “Mexicano hasta los huesos”.

La muñeca, una fiel representación del personaje que Ángela encarnó en su video musical, luce un elegante vestido negro adornado con flores de cempasúchil y un velo que evoca el misterio y la belleza de esta leyenda mexicana. Cada detalle ha sido cuidadosamente elaborado para capturar la esencia de “la Llorona” y rendir homenaje a una de las tradiciones más arraigadas de México.

Ve: Nicola Porcella revela que se cambiará de casa tras polémica con Wendy Guevara y Agustín Fernández

Ángela Aguilar tiene una nueva y exclusiva muñeca

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante anuncio el lanzamiento de su muñeca.

“¡Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca “La Llorona” para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos. ¡Ya pueden comprarla en preventa con un precio especial y un regalo sorpresa incluido! Link en mi bio” escribió Ángela.

Mira: ¿Dónde ver el regreso de El Chavo del 8 en la televisión mexicana?

Ángela Aguilar: En la compra de la muñeca ¡de regalo un CD!

Para hacer aún más atractiva la oferta, Ángela Aguilar ha lanzado una promoción especial en su sitio web oficial angelaaguilaroficial.com. Al adquirir la muñeca “La Llorona”, los fans podrán llevarse hasta dos unidades por compra y, como regalo adicional, recibirán un CD del aclamado álbum “Mexicano Hasta Los Huesos”, un tributo a las tradiciones mexicanas creado por Pepe Aguilar.

¿Cuál es el precio de “la Llorona” la nueva muñeca de Ángela Aguilar?

El precio de preventa de esta pieza única es de 700 pesos mexicanos. Esta oferta especial tiene una vigencia limitada y concluirá el próximo sábado 26 de octubre. ¡Aquí puedes encontrarla!

Mira: Nicola Porcella y Wendy Guevara tuvieron una discusión muy fuerte; ¡Se van a separar! Revelan

Nueva muñeca de Ángela Aguilar, “la Llorona”, desata críticas en redes

El reciente lanzamiento de la muñeca “La Llorona”,ha desatado un intenso debate en las redes sociales. Si bien muchos fans han expresado su entusiasmo por esta nueva pieza de colección, otros han emitido opiniones encontradas.

“Que chulada de muñeca me encanto bendiciones miles”, “Los detalles de vestido están increíbles”, “stá hermosa!!! Un recordatorio de nuestras lindas tradiciones gracias por siempre ponerlas en alto”, “Estos aprovecharon bien la película de coco Ya ni la abuela coco yego a tanto “, “Cuenta la leyenda que cuando le aprietas la panza grita , amaaaaaaaar!”, “Anabelle versión mexicana jajajaa “, “No me digas ya te vas hacer amiga de Barbie y le vas a quitar al Ken”,”A mí no me gusta a mí me encantaaaa!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.