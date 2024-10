Nicola Porcella y Wendy Guevara tuvieron una discusión muy fuerte; ¡Se van a separar! Revelan

Nicola Porcella sigue bajo el ojo del huracán. El ahora conductor de ‘Hoy’ fue expuesto de haber hablado pestes de sus amigos, Wendy Guevara y Agustín Fernández.

En redes sociales no tardó en hacerse viral el video en el que Kadri paparazzi captó como el actor peruano se quejó de la influencer y el modelo argentino, supuestamente para impresionar a la actriz Paola Hasany, con quien sostenía una conversación.

Cibernautas en redes sociales no tardaron en reaccionar a esta situación. ¡Le llovieron críticas a Nicola Porcella! Algunos internautas lo tacharon de “mal amigo”.

Nicola Porcella se defiende de las críticas por supuestamente hablar mal de Wendy Guevara y Agustín Fernández

Según el clip difundido, el también exintegrante de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, se quejó de no tener privacidad en su hogar. Nicola apuntó que sus ‘roomies’ se muestran en paños menores cuando tiene visitas.

Por su parte, Wendy Guevara puntualizó que todo se trataría de un malentendido. Porcella ya les habría explicado lo sucedido.

Eso no es todo, el presentador también se defendió. Aseguró que, al contrario de lo que se dijo, él solo habló bien de Guevara y Fernández. Por esta razón, calificó que esta situación solo está “sacada de contexto” para crear “chismes”.

Ahora, el también conductor de ‘Hoy’ habló acerca de su relación con los implicados después de este escándalo. Dejó claro que tocó el tema con Wendy en privado.

“Wendy y yo nos jactamos de ser amigos siempre. Es un tema que, la verdad, ahorita ya lo hablé con ella, ni quiero hablar de eso. Sabes qué pasa, que no estoy pasando por un buen momento familiar ahorita, lamentablemente, entonces ya son temas que yo los tomo en segundo plano. Con Wendy y con Agustín estamos superbién”. Nicola Porcella

Agregó: “No sé cómo se escuchó, yo tengo otra manera de hablar, otra manera de decir las cosas, no es que me dé pena Wendy, al contrario, me da pena por la chica porque me vean y Wendy lo mismo”.

Producción habría regañado a Nicola Porcella por escándalo con Wendy Guevara y Agustín Fernández

Sin embargo, Kadri paparazzi volvió a sacar a relucir información con respecto a esta polémica. Mencionó que las cosas entre Porcella y Guevara no están nada bien, pese a que ellos dicen lo contrario.

Según el paparazzi, Porcella habría recibido un fuerte regaño por parte de la producción. Esto porque está a punto de estrenar su reality y no debía estar envuelto en polémicas.

“Lo regañan y le piden que salga junto con Wendy y Agustín a desmentir nuestra nota, porque van a estrenar un reality, Wendy Guevara y él, y lo que menos quieren es que sus anunciantes se vaya”, dijo.

Wendy Guevara buscaría nuevo departamento tras palabras de Nicola Porcella

Eso no es todo, informó que la influencer le pidió ayuda a su asistente para encontrar un nuevo departamento en la Ciudad de México y, así, mudarse lo antes posible del lugar que comparte con Nicola.

Según el programa de espectáculos de YouTube, Guevara supuestamente está muy molesta con Porcella y ¡se dijeron de todo!

“Se pelearon, se mentaron la madre, se enojaron, se dijeron hasta lo que no... Wendy Guevara se enojó, se peleó y se fracturó la relación, tan es así, que esa misma tarde le pide a su asistente que por favor le consiga un departamento porque ya se va a salir de ahí”. Paparazzi Kadri

Al momento, Nicola Porcella dijo que él también consideró mudarse, dado que los tres “van por caminos distintos”. En cuanto a una enemistad entre ellos, se les vio juntos en los pasillos de Televisa. Incluso, se mostraron muy emocionados por la presentación de Bruno Mars en un evento de la televisora.

Así lo dijo Kadri paparazzi: