Nicola Porcella revela que se cambiará de casa tras polémica con Wendy Guevara y Agustín Fernández

Desde hace un par de días, Nicola Porcella ha estado en medio de la controversia a raíz de un video en el que expresa la incomodidad que ha llegado a sentir por vivir junto a Wendy Guevara y Agustín Fernández.

En dicho clip, asegura que ciertos comportamientos de sus “roomies” han provocado situaciones tensas cuando lleva a alguien de visita a su casa.

“Imagínate que salgo con alguien, llegó y le digo ‘quédate en mi casa’, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí, o sea, es incómodo, llevar a alguien y estás tomándote un vinito y aparece Wendy, me va a decir ‘oye Nicola, no jo…’”, se le escucha decir a Nicola.

Todo esto provocó mucha polémica en redes sociales, pues muchos internautas afirmaron que Nicola se sentía “avergonzado” de sus amigos, por lo que fue tachado de “hipócrita”.

Te podría interesar: ¿Nicola Porcella rechazó a Marie Claire? Revelan que el conductor no quiso un romance con la venezolana

A pesar de que, en su momento, pidió un alto a las críticas, muchas personas continuaron acusándolo de ser un “mal amigo”, por lo que, durante un encuentro con la prensa, dejó claro que nunca se sentiría “avergonzado” de sus “roomies”.

Nicola Porcella

“A lo que me refería, no sé cómo se escuchó, yo tengo otra manera de hablar, de decir las cosas. No me da pena Wendy, me da pena por la chica. Me da un poco de tensión y ansiedad es volver a pasar lo de Perú, que ya no puedes hablar en ningún lado, que cualquier cosa se tergiversa, pero bueno, sabía que tarde o temprano iba a pasar”