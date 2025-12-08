La Bea sufre dolorosa pérdida y rompe en llanto en La granja VIP: VIDEO

El día de ayer la Bea vivió un momento lleno de angustia y no fue por su nominación, sino por una pérdida significativa que la tomó por sorpresa. Resulta que este domingo la standupera se dio cuenta que no aparecía su anillo de compromiso. que le entregó su prometido Isra Punk.

De inmediato, la Bea comenzó a buscar el anillo por toda la granja con la ayuda de varios compañeros. Buscaron por todos lados, pero no lograron encontrarlo, lo que llevó a la standupera a romper en llanto por la frustración. Afortunadamente, recibió el apoyo de sus compañeros, quienes la consolaron y la animaron.

¿Qué le pasó al anillo de compromiso de la Bea?

La Bea reveló que la última vez que usó su anillo de compromiso fue el viernes, por lo que los granjeros le comentaron que probablemente lo haya perdido ese mismo día.

La propuesta tuvo lugar en 2025, tras 15 años de noviazgo, durante su especial de stand-up titulado “Mentirosa”, en el que se combinó con música en vivo de cumbia. La Bea aceptó de manera divertida, incluso haciendo chistes sobre el dedo en el que debía colocarse el anillo.

Fue ‘el Patrón’ quien la encontró llorando y le preguntó si se encontraba bien y ella respondió: “Es que perdí mi anillo de compromiso”.

El Patrón le preguntó: “¿Lo traías ayer?” y ella respondió: “El viernes”. Sergio Mayer Mori, César Doroteo, Fabiola Campomanes y Kim Shantal la ayudaron a buscarlo, pero fue en vano. Ante esto, la Bea se quebró en su cama y, entre lágrimas, envió un mensaje a su prometido: “Isra, perdí el anillo de compromiso”.

Granjeros consuelan y aconsejan a la Bea tras perder su anillo de compromiso en La granja VIP

Tras la angustia de perder su anillo de compromiso, la Bea recibió el apoyo y los consejos de sus compañeros en La granja VIP granjeros, quienes intentaron reconfortarla y ayudarla a mantener la calma.

Teo le recordó la importancia del momento, pero también la perspectiva: “Es importante el anillo, sí, pero ahorita buscamos allá dentro. Isra se va a poner más triste de verte así que por el anillo. Se tardó 15 años en dártelo, pero porque está seguro que quiere estar contigo”.

Por su parte, Kim Shantal trató de darle tranquilidad asegurándole que quizá su prometido ya estaba buscando otro anillo: “Estoy segura que ya está comprando otro, a lo mejor ya los joyeros te van a contactar, y a veces pasa que cuando te relajas, aparece”.

Fabiola Campomanes, mientras tanto, alentó a la Bea a mantener la esperanza: “Vamos a guardar la esperanza de que esté en la cama o en la sala, y vámonos para arriba, porque seguro Isra te está viendo y te va a decir que no es momento… Va a aparecer o, si no, llegará a tu vida uno mejor”.

Entre palabras de consuelo y ánimo, la Bea pudo sentir el respaldo de sus compañeros, quienes la motivaron a no perder la esperanza y mantener la calma frente a la situación.

Así reaccionó el novio de la Bea ante la pérdida del anillo de compromiso de su prometida en La granja VIP

El novio de la Bea, Isra Punk, se pronunció sobre la situación en una entrevista durante la gala de eliminación de “La granja VIP” con la host digital Mayeza.

“El anillo no me preocupó tanto, pero sí su angustia que ella traía. Para mí es como ‘no pasa nada, calma, calma, no es tan grave, todavía estás jugando, no te angusties’. Siento que tiene que estar tranquila, no pasa nada, luego pensamos en eso”, comentó Isra.

Agregó que realmente no cree que lo encuentre, pero aún así no importa porque lo que desea es que ella esté bien: “No, está grandísima La granja y fue en el pachangón”.

