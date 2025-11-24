Pati Chapoy pide la salida de Alfredo Adame tras su pleito de él con ‘la Bea’ La granja VIP

Los enfrentamientos entre los participantes de “La granja VIP” han generado conversación no solo dentro del reality, sino también fuera de él. Los roces y pleitos son cada vez más constantes, y el más reciente lo protagonizaron Alfredo Adame y La Bea durante una dinámica de pastelazos que terminó saliéndose de control.

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y ‘la Bea’ en ‘La granja VIP’?

Si bien durante las primeras semanas mostraron una gran camaradería, las cosas entre Alfredo Adame y ‘la Bea’ han cambiado. Y es que ambos están en “bandos diferentes”; mientras que la standupera está aliada con la mayoría de los concursantes, el actor ha formado alianza con Eleazar Gómez.

Esto, y el aparente maltrato que, según usuarios, Adame estaría recibiendo por parte del “team” de ‘la Bea’, habrían influido en el conflicto que causó polémica porque censuraron las cámaras de La granja VIP durante algunos minutos.

Alfredo Adame y Teo en La granja VIP en la dinámica de pastelazos. / Captura de pantalla

Mira: ¿Pati Chapoy está invitada a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal? Hace fuerte revelación en vivo

De acuerdo con el testimonio de César Doroteo ‘Teo’, el actor se habría “encendido” en una dinámica del reality que, aparentemente, se habría “salido de control”. Supuestamente, Adame le dijo “mentirosa” y la insultó.

“Le dijo: ‘eres una mentirosa, vete a la mi…’ y luego dijo otra cosa. Con ‘la Bea’ se ma… desde el primer pastelazo. Estábamos jugando… Ya sabes cómo es ‘la Bea’, dijo: ‘la verdad, lo de las rondas que no quieres hacer’. (Adame) Se encendió en chi… Se puso bien loco… Otro caos”, comentó Teo.

En el video, Adame recibe varios pastelazos de La Bea y de Teo; sin embargo, en un momento ella le lanza uno diciendo que era “por desobediente”, debido a que el martes se negó a hacer las guardias, pese a haber justificado su ausencia por un dolor de muela. Molesto, Adame reaccionó y le gritó: “Eres una mentirosa, vete a la mier…”.

Alfredo Adame pelea con La Bea en La granja VIP / Redes sociales

Checa:El Patrón se defiende de Alfredo Adame en La granja VIP y revela por qué lo denunciaron por violencia de género

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el pleito de Alfredo Adame y la Bea en La granja VIP?

En la emisión de este miércoles, Pati Chapoy mostró su total inconformidad con el comportamiento del “granjero” con la Bea. La conductora reaccionó a la teoría de Alfredo Adame, quien asegura que sus compañeros buscan “apagar su brillo” dentro de “La granja VIP”.

La respuesta de Chapoy fue tajante y sin filtro. La periodista desestimó la supuesta existencia de ese “brillo” y pidió abiertamente la salida del concursante:

“Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, ya que lo saquen, punto. Es un majadero”, sentenció molesta, calificándolo duramente por su conducta dentro del reality.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Pati Chapoy se lanzó contra Alfredo Adame, hace unas semanas arremetió contra él durante su pleito con ‘el Patrón’.

“Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. En el caso de Adame, como papá, nunca aceptó la homosexualidad de su hijo, y eso es más delicado. Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la cánica”, dijo tajante.

Mira: Alfredo Adame y Lola Cortés en La granja VIP protagonizan fuerte discusión: “Eres ridícula”