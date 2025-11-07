El Patrón se defiende de Alfredo Adame en La granja VIP y revela por qué lo denunciaron por violencia de género

La más reciente pelea entre Alfredo Adame y Alberto del Río ‘el Patrón’ ha causado mucha tensión en ‘La granja VIP’. Durante la noche de ‘Asamblea’ el actor sacó a relucir las acusaciones de maltrato que enfrentó el luchador en el pasado, causando mucha polémica tanto en el reality como en redes sociales.

Tras lo ocurrido, Alberto del Río ‘el Patrón’ se sinceró con algunos de los granjeros y no solo se disculpó por el conflicto, sino que también aclaró su caso legal. Esto fue lo que dijo.

¿Qué se sabe sobre las acusaciones de violencia que enfrentó Alberto del Río ‘el Patrón’, participante de ‘La granja VIP’?

Todo comenzó en mayo de 2020. En aquel entonces, Alberto del Río ‘el Patrón’ fue arrestado en Texas por presunto secuestro y agresión sexual en agravio a su expareja, Reyna Quintero. En ese entonces, se decía que, de ser declarado culpable, pasaría hasta 99 años en prisión.

Casi dos años después, a finales del 2021, el caso se desestimó. Se reportó que fue porque un testigo clave no asistió a dar su testimonio, además de que Quintero habría retirado la denuncia. En una declaración posterior, esta última se disculpó y dijo que los hechos no habían ocurrido como los narró inicialmente.

Desde ese entonces, el Patrón quedó libre y no ha habido más actualizaciones sobre el caso. Cabe destacar que esta no ha sido la única acusación de este estilo que ha enfrentado. En 2017, su exprometida Saraya-Jade Bevis afirmó que el luchador la violentaba constantemente. Aunque se hicieron investigaciones, nunca hubo un arresto formal.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el pasado del Alberto del Río ‘el Patrón’ en ‘La granja VIP’?

Unas horas antes de la ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’, Alfredo Adame le reclamó a Manola Díez por haber “provocado” que se cayera un recipiente con maíz. Alberto salió en su defensa y le mencionó que no responsabilizara a los demás por sus acciones.

La discusión fue escalando hasta que Adame sacó a colación las acusaciones de maltrato que Alberto enfrentó en el pasado. Incluso, volvió a hablar del tema durante las nominaciones, pidiéndoles a varios granjeros que pensaran en la “chica de 1.60 que fue golpeada por ‘el Patrón’”.

Por si esto fuera poco, Adame también lo amenazó diciéndole que podría golpearlo si quisiera y que, si bien es un luchador profesional, no le tiene miedo.

¿Alberto del Río ‘el Patrón’ es un maltratador de mujeres? Esto dijo en ‘La granja VIP’

Durante una reunión con algunos granjeros, el peleador Alberto del Río ‘el Patrón’ comenzó diciendo que se sentía muy agradecido por la manera en la que la gran mayoría lo ha recibido, pues pensaba que, al ser de un gremio diferente, podrían hacerlo a un lado.

Sobre la acusación del 2020, afirmó que, supuestamente, todo había sido parte de una “extorsión”. Señaló que una mujer lo contactó y le preguntó el costo de su libertad. Debido a que había grabado la llamada, esta persona lo habría denunciado con las autoridades.

Aseguró que, en aquel entonces, se comprobó que las acusaciones eran falsas y que incluso el FBI lo apoyó para que se investigara el caso.

“El FBI se metió a investigar a mi favor. Porque aunque ir a mentir no es un delito penal, el... la conspiración sí lo es. Entonces, al entrar el FBI y comprobar una conspiración con la amiga, el hermano y ella para tratar de sacarme dinero, se empieza un proceso contra esta persona” Alberto del Río

Finalizó disculpándose con todos y diciendo que quería hablar de esta situación para esclarecer las cosas: “Se los quería decir para que lo supieran de mi viva voz (...) si el señor conoce el escándalo, sabe el resultado final”, concluyó.

