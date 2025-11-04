Rey Grupero humilla a Omahi en ‘La granja VIP’ y él lo reta en vivo: “El día que quieras”, VIDEO

Anoche en “La granja VIP” se vivió una de las galas más tensas de la temporada cuando el influencer Omahi, recién eliminado del reality, regresó al foro para participar en la elección del primer nominado de la semana.

Lo que parecía una participación tranquila terminó convirtiéndose en un acalorado enfrentamiento con los críticos del programa, especialmente con Rey Grupero, quien no dudó en decirle todo lo que pensaba sobre su paso por el show.

Omahi, quien se despidió el domingo pasado tras una votación cerrada, fue recibido por Linet Puente y Rey Grupero.

Mientras intentaba defender su desempeño dentro de la competencia, el joven creador de contenido terminó siendo duramente cuestionado por el músico y youtuber, quien lo tachó de flojo y malagradecido, desatando una de las discusiones más encendidas que se han visto en el reality.

Mira: Filtran la foto más candente del calendario de La granja VIP, este granjero posó como Dios lo trajo al mundo

Omahi reacciona a su inesperada nominación el pasado viernes de traición. / Redes sociales

Mira: Sandra Itzel arremete contra los críticos de La granja VIP: “Qué puedo esperar de una ‘cucaracha grupera’”

¿Qué pasó entre Omahi y Rey Grupero en “La granja VIP”?

Durante la gala de este lunes, Omahi reapareció para comentar su experiencia y justificar algunas de las imágenes transmitidas en el programa, en las que se le veía descansando.

Con tono irónico, el influencer dijo que le “aplaudía al editor de “La granja VIP” por recopilar sus momentos descansando”, pero pidió que también mostraran los videos donde aparecía trabajando como peón.

Sin embargo, su comentario no fue bien recibido por Rey Grupero, quien de inmediato reaccionó con enojo y lo interrumpió con un fuerte reclamo.

Lo que comenzó como una diferencia de opiniones rápidamente escaló a una acalorada discusión al aire, con acusaciones, reproches y frases que encendieron las redes sociales.

Checa: La granja VIP: Filtran lista de los presuntos eliminados del reality ¿Ya está elegido el ganador?

Rey Grupero se lanza contra Omahi y este responde y lo reta. / Captura de pantalla

¿Qué le dijo Rey Grupero a Omahi en “La granja VIP”?

Sin filtros, Rey Grupero arremetió contra Omahi en la gala de “La granja VIP”:

“No me causa nada de gracia ver a un hombre tan joven, tan perezoso, con una oportunidad de oro que te dio La granja VIP… de verdad, a mí me pareces un nadaqueveriento, qué bueno que ya estás aquí afuera. Lo único que hacías era dormir y rascarte la coliflor”.

Y agregó otra crítica que dejó helado al público:

“Al final de cuentas, tus treinta millones no dieron resultado. No tienes nada, nadie te conocía y en este lugar te dieron a conocer. Qué malagradecido te viste cuando dijiste que tienes muchas marcas y mejores cosas que hacer. Qué bueno que estás aquí y el público te está esperando con los brazos abiertos”. Rey Grupero

Rey Grupero se lanza contra Omahi y este responde y lo reta. / Captura de pantalla

¿Qué respondió Omahi a las críticas de Rey Grupero?

Omahi no se quedó callado y lanzó una contundente respuesta: “Yo a Rey Grupero ni lo topo, ni lo sigo”, afirmó con firmeza.

Acto seguido, el influencer remató con una de las frases más comentadas de la noche: “Me estoy enterando cómo te llamas, no tenía ni idea. Jamás te había visto, ni me interesa. Jamás te he seguido, no sé quién eres, la verdad”.

Finalmente, Omahi desafió al crítico con un comentario directo: “El día que quieras, nos vamos a donde quieras a ver a quién le piden más fotos”, dijo. A lo que Rey Grupero respondió con ironía: “Mira en dónde estoy yo y dónde estás tú, nadaqueveriento”.

Mira: Omahi rompe las reglas en ‘La granja VIP’; desata críticas y fans exigen sanción, ¿será expulsado?

Así se vivió el tenso momento en ‘La granja VIP':

Al momento se desconoce si existió algún enfrentamiento entre los famosos detrás de cámaras.