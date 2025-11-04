La granja VIP: Filtran lista de los presuntos eliminados del reality ¿Ya está elegido el ganador?

En redes sociales comenzó a circular una imagen xon la lista filtrada con el supuesto orden en el que los participantes de La granja VIP 2025 supuestamente irán abandonando el reality. Lo que generó numerosas reacciones, comentarios y dudas entre usuarios que siguen de cerca el programa.

La imagen se tomó de un video publicado en TikTok, donde se observa la hoja con nombres subrayados, anotaciones y colores resaltados. En ella se mencionan eliminaciones, multas, la supuesta salida de voluntaria de uno de los granjeros, así como a quienes presuntamente llegarían a la final del concurso.

Este granjero posó sin ropa para el calendario de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dice la lista de los presuntos eliminados de La granja VIP?

La hoja filtrada por el usuario Realidad Pop (@LeeSchever), se observan diez nombres que corresponderían a los presuntos participantes ya eliminados de La granja VIP 2025:



Carolina Ross,

Sandra Itzel,

Omahi (marcado como “confirmado”).

Posteriormente se pueden leer los nombres de los que supuestamente seguirían:



Eleazar Gómez,

Alberto del Río “el Patrón”,

Lis Vega, Jawy,

Sergio Mayer Mori,

Fabiola Campomanes y

Kike Mayagoitia, este último señalado como el “último eliminado”.

Además, aparece el nombre de Lola Cortés, acompañada de una nota que indicaría que, presuntamente, “abandonaría” la granja con una supuesta “multa de $50,000 pesos” y que su salida estaría “en negociación”.

La lista detalla semana por semana las supuestas eliminaciones, aunque la captura no muestra fechas específicas ni firmas que verifiquen el origen del documento. También se menciona que existen decisiones contempladas por “ejecutivos”, promoviendo la idea sería de un plan preestablecido. De acuerdo con la imagen, estas supuestas salidas podrían responder a ajustes internos, aunque la información permanece sin confirmar oficialmente. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor, dado que no hay una fuente oficial que lo confirme.

Eliminados de la supuesta carta filtrada de La granja VIP / X

¿Quiénes serían los finalistas de La granja VIP según la supuesta filtración?

La hoja destaca el nombre de cinco concursantes de La granja VIP que presuntamente llegarían a la última etapa del reality:



Kim Shantal en quinto lugar,

César Doroteo en cuarto,

Manola Diez en tercero,

Alfredo Adame como segundo finalista y

“la Bea” como ganadora.

Sobre los dos primeros, se incluye la anotación “en consideración”, mientras que sobre “la Bea” no hay comentarios adicionales. La imagen puntualizaría que algunas decisiones aún no serían definitivas y que habría ajustes dependiendo de cómo avance el programa.

Entre los comentarios, también se menciona a un supuesto “infiltrado” dentro de la producción, aunque la hoja no detalla el rol que tendría ni su identidad. El apartado señala que se preguntaría a un integrante de “Producción Zona” para contactar a un productor, lo que provocó reacciones de humor en redes.

Ellos serían los presuntos finalistas de La granja VIP / X

¿Es real la lista filtrada de La granja VIP?

La filtración de los eliminados de La granja VIP generó dudas debido a la forma en la que está presentada: escrita a mano, con marcas destacadas y sin sello alguno. Usuarios de X comentaron que este tipo de documentos suelen aparecer cuando se intensifica la expectativa del público. Entre las reacciones se destacó la de



“Jajajajajajjaja poner a Lola como que abandona ya por guión y aun cobrarle multa jajaja alguien no sabe como funciona un reality”.

“Esa lista la hace cualquiera que vea la granja y esté en Twitter 24/7, bebés”.

“Hasta creen que van a escribir con pluma la estrategia de su show estrella del año”.

“No voy a creer una lista con letra a mano, y menos qué Eleazar es el próximo en salir cuando la gente lo está apoyando y la producción jamás dejará qué Sergio no sea finalista”.

Hasta ahora, no existe confirmación por parte de la producción del reality, del canal o de los participantes. Por esta razón, todo lo anterior queda en puntual calidad de RUMOR. La conversación continúa activa en redes sociales, especialmente a través de hashtags relacionados con el programa.

