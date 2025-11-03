Alberto ‘el Patrón’ rompió en llanto en la La granja VIP al reencontrarse con su esposa: ¿qué pasó?

Alberto del Río, conocido en el mundo de la lucha libre como ‘el Patrón’, protagonizó uno de los momentos más emotivos de La granja VIP durante la gala de eliminación del domingo. Tras tres semanas de aislamiento, el luchador tuvo un breve pero conmovedor reencuentro con su esposa, Mary Carmen Rodríguez.

Alberto del Río ‘el Patrón’ podría salir de La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo se dio el reencuentro de Alberto ‘el Patrón’ y su esposa en La granja VIP?

El reencuentro de Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, con su esposa Mary Carmen Rodríguez en La granja VIP se dio de manera emotiva pero a distancia. Primero, durante la gala de eliminación, el conductor de La granja le informó al luchador que tendría contacto con su esposa después de tres semanas de aislamiento. La interacción comenzó a través de una pantalla, donde Mary Carmen le dedicó palabras de apoyo y cariño:

“Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, que te amo con todo mi corazón… sé fuerte, estás haciendo todo maravilloso”. Mary Carmen Rodríguez

Después, el conductor invitó al ‘Patrón’ a acercarse a la puerta del entrevistadero, donde pudo escucharla de manera más cercana, aunque sin contacto físico. Este acercamiento provocó que Alberto del Río rompiera en llanto y le expresara cuánto la extrañaba, agradeciéndole la fuerza que le daba para continuar en el reality show. El encuentro fue breve pero cargado de emoción, mostrando la conexión profunda de la pareja pese a la distancia física.

Alberto el Patrón habló con su esposa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué se dijeron Alberto ‘el Patrón’ y Mary Carmen durante la conexión en la gala de La granja VIP?

Durante la conexión en La granja VIP, Alberto del Río y su esposa Mary Carmen Rodríguez intercambiaron palabras llenas de emoción y cariño, dejando claro el profundo vínculo que mantienen a pesar del aislamiento del reality.

Mary Carmen inició el reencuentro a través de la pantalla con un mensaje de apoyo:

“Hola mi vida, quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, que te amo con todo mi corazón, que estás siempre aquí, aquí, aquí. Como tú me dices cada noche, cada día; sé fuerte, estás haciendo todo maravilloso”. Mary Carmen Rodríguez

El Patrón respondió mostrando su vulnerabilidad y gratitud por el gesto de su esposa. Más adelante, durante la interacción a través de la puerta de madera, Mary Carmen continuó alentando a su esposo:

“Amor mío, no te puedo tocar, pero aquí estoy, aquí estoy, siénteme por favor, por favor mi vida. Te amo, eres maravilloso y desde acá te apoyamos con todo el amor del mundo” Mary Carmen Rodíguez

El luchador no pudo contener las lágrimas y expresó cuánto la extrañaba:

“Te extraño todos los días, mi amor. Gracias por venir, mi vida. Me haces mucha falta, todos los días... Juntos somos la historia más bonita que existe. Gracias por darme fuerza en un momento en el que ya no tenía fuerzas para continuar”. Alberto ‘el Patrón’

Finalmente, antes de despedirse, ambos reafirmaron la fuerza de su relación. Mary Carmen le pidió disfrutar la experiencia y confiar en que siempre estará a su lado. El intercambio, aunque breve y sin contacto físico, fue un momento cargado de emoción que conmovió tanto a los participantes como a la audiencia, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la gala.

¿Cómo se conocieron Alberto ‘el Patrón’ y Mary Carmen Rodríguez Lucero, su esposa?

Alberto del Río, actual granjero de La granja VIP y Mary Carmen comenzaron a llamar la atención pública en 2024, cuando empezaron a publicar fotografías juntos en redes sociales, lo que hizo evidente el inicio de su relación. A partir de ese momento, su conexión comenzó a viralizarse entre seguidores del deporte y del mundo del espectáculo, ya que el luchador mexicano es una figura reconocida internacionalmente y actualmente forma parte del reality La granja VIP. Su presencia constante en eventos, viajes y publicaciones compartidas ayudó a que su historia sentimental tomara relevancia mediática.

Para febrero de 2025, la pareja celebró el Día del amor y la amistad en Teotihuacán, según se muestra en sus redes sociales, reforzando la percepción de una relación sólida. Mary Carmen Rodríguez Lucero, originaria de San Luis Potosí, es ciclista profesional y ha competido en pruebas de alto rendimiento como el Gran premio Potosí 2024, el GFNY MTY 2023 y el GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo primer lugar en su categoría. Además, sus perfiles digitales muestran su vida familiar, así como el apoyo constante que ofrece al luchador, convirtiéndose en una figura clave en su entorno personal.

