Ricardo Peralta lanza amenaza a César Doroteo ‘Teo’ previo a la final de ‘La granja VIP’: “Lo que le espera”

En medio de la espera por conocer quién será el ganador de ‘La granja VIP’, Ricardo Peralta usa las redes sociales para expresar su molestia hacia César Doroteo ‘Teo’, compañero y uno de los finalistas del reality, y lanzar una fuerte amenaza, ¿qué está pasando?

Ricardo Peralta

¿Quiénes son los finalistas de ‘La granja VIP’?

Este domingo 21 de diciembre se sabrá quién gana ‘La granja VIP’. Además de César Doroteo ‘Teo’, estos son los finalistas del reality:

La Bea

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Kim Shantal

Si bien cada fandom está haciendo todo lo posible para que su favorito se corone como el vencedor, las encuestas en redes sociales, incluyendo las del sitio ‘Vaya vaya’, indican que Alfredo tiene más apoyo en estos momentos, mientras que César estaría en tercer lugar.

Cabe mencionar que ha habido mucha polémica en cuanto al apoyo que ha recibido ‘Teo’. Muchos detractores sostienen que sus fans están usando “bots” para “inflar” sus votos, siendo esa la razón por la que, presuntamente, llegó a la final.

Incluso, han mostrado evidencia de esto. En diversas redes, principalmente X, han circulado capturas de supuestos grupos de apoyo al influencer en los que se admitiría el uso de “bots” para impulsarlo. Esto ha sido negado por Ricardo Peralta, quien ha sido su principal vocero en el exterior.

César Doroteo

¿Ricardo Peralta está enojado con César Doroteo ‘Teo’?

En un reciente video para redes sociales, Ricardo Peralta se dijo muy molesto con César Doroteo ‘Teo’, afirmando que, en cuanto salga de ‘La granja VIP’, lo va a golpear por una “poderosa razón”.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, el motivo de su “molestia” fue que su colega no recordó su cumpleaños. El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ manifestó sentirse muy dolido de que Teo no le haya mandado una felicitación.

“Le voy a dar una cachetada y le voy a decir que jamás nunca nadie me ha roto el corazón como esta persona lo ha hecho… el señor César Doroteo. El lunes fue mi cumpleaños. Yo estaba esperando una felicitación… me gana el sentimiento, pero pues nada, no se acordó” Ricardo Peralta

Aseguró que César sí está consciente de los días dentro del show, por lo que no comprende el motivo por el cual olvidó una “fecha tan importante”.

“La gente decía de pronto: ‘No, pues no saben ni en qué día están’. El hijo de su pu… madre decía: ‘ay, mañana es 9 de diciembre’, o sea, el hombre sabe perfectamente en qué día se encuentran y en qué día nací. Él no sabe lo que le espera. Me urge que sea 22 de diciembre”, manifestó.

Pese a este incidente, Ricardo sigue solidario con Teo y continúa promoviendo a sus fans a que voten por él para que pueda ganar ‘La granja VIP’.

¿Quién es César Doroteo ‘Teo’, finalista de ‘La granja VIP’?

César Doroteo

Nació el 21 de abril de 1989. Actualmente tiene 36 años.

Se hizo viral por su canal de YouTube ‘Pepe y Teo’, en el cual, junto a su compañero Ricardo Peralta, sube contenido dirigido a la comunidad LGBT+. También hace contenido de humor.

Ha estado en varios realities como ‘La Isla’ y actualmente es finalista de ‘La granja VIP’.

Es muy reservado en cuanto a su vida privada, pero se sabe que está en una relación.

