César Doroteo ‘Teo’: Él es Mario Pineda, el influencer que lo acusó de acoso: “Me bajaron el pantalón”

Sin duda alguna, César Doroteo ‘Teo’ se ha convertido en uno de los participantes favoritos de ‘La granja VIP’. Su sentido del humor y la gran dupla que ha hecho con ‘la Bea’ se han ganado el corazón del público. Cuando estuvo nominado la segunda semana, fue quien recibió más votos positivos.

No obstante, su popularidad ha hecho que resurjan ciertas polémicas del pasado. Y es que, recientemente, sus detractores sacaron a la luz la acusación que hizo Mario Pineda. Hace algunos años, el influencer señaló públicamente a César Doroteo ‘Teo’ y a su compañero, Ricardo Peralta, por presunto acoso.

César Doroteo 'Teo'

¿Qué pasó entre Mario Pineda y César Doroteo ‘Teo’, participante de ‘La granja VIP’?

En 2021, Mario Pineda compartió en su canal de YouTube la supuesta historia de acoso que habría vivido con César Doroteo ‘Teo’ y Ricardo Peralta. El influencer comenzó su anécdota contando que había conocido a los creadores de contenido en 2017. Señaló que, en aquel entonces, estaba muy emocionado por convivir con ellos, ya que los admiraba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, fue percibiendo ciertas actitudes que no le agradaban. Y es que, presuntamente, Teo y Ricardo hasta se burlaban de situaciones de acoso: “Me sentía súper incómodo, sólo pensaba en lo asquerosa que se me hacía”, expresó.

También contó que, supuestamente, vio a Peralta acosar a otros hombres y, cuando decidió comentarle que eso no estaba bien, este simplemente dejó ver que no le interesaba.

Aunque el capítulo más fuerte que viviría con ambos sería la vez en que, en una ocasión, estaban todos reunidos grabando contenido y tanto Teo como Ricardo, principalmente este último, lo tocaron sin su consentimiento.

Mario Pineda “A base de aplausos y a gritos, miles de personas me estaban juzgando sobre cuál era mi rol. ‘Mario Pineda, ¿qué es, activo o pasivo?’ Yo veía todo tipo de personas… me sentí asqueroso, nervioso, humillado. (En una ocasión), me bajaron el pantalón, me vieron las n.... Comentando sobre mí sobre el Pato (otro influencer). No tuve que vivir todo eso. También me acosaba Charly (novio de Ricardo)”

Finalizó su historia diciendo que el dúo lo empezó a aislar de otros creadores de contenido luego de que decidió alejarse de ellos de forma definitiva.

Mario Pineda

¿Qué pasó con César Doroteo ‘Teo’ tras la denuncia de Mario Pineda?

Luego de que el testimonio de Mario Pineda se viralizara, el influencer César Doroteo y Ricardo Peralta subieron un comunicado disculpándose por lo ocurrido, asegurando que, en ningún momento, ha sido su intención “incomodar” a nadie.

Especialmente, Teo indicó que, a lo largo del tiempo, han aprendido lecciones que les han permitido mejorar su contenido.

“Con apoyo de nuestros amigos activistas hemos recorrido mucho camino para mejorar la forma de relacionarnos. Mejorar nuestros contenidos. Pero sobre todo a nosotros mismos. Nuestro nuevo formato refleja el trabajo continuo de evolución, crecimiento, resignificación y deconstrucción social no sólo para la comunidad LGBTQ+ sino para otras comunidades”, puntualizó.

Aunque no hubo una denuncia de por medio, Mario Pineda dijo que la “disculpa” le parecía insuficiente y que solo lo hicieron después de que su caso se hiciera viral.

¿Quién es Mario Pineda, el influencer que acusó a César Doroteo ‘Teo’ de acoso?

Mario Pineda es un influencer mexicano que nació el 20 de abril de 1992. Actualmente, tiene 33 años. Su carrera en internet comenzó en 2013, cuando abrió su canal de YouTube. Sus vlogs tratan de temas relacionados con su orientación sexual y estilo de vida. Tiene una hermana llamada Ana Karen.

Tiene 31 mil seguidores en Instagram. Por otra parte, su canal de YouTube ha acumulado 152 mil. Se hizo muy viral cuando habló del supuesto acoso que sufrió por parte de César y Teo.

Se ha alejado de las redes sociales en el último año. De hecho, su última publicación data de agosto de 2024. En dicho post, le dedica un mensaje romántico a su novio Dario Méndez.

